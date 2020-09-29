Недавно, в газете «Макаровские вести» вышло развернутое интервью бывшего сотрудника МВД, а ныне директора ООО «Лес Кодры» Ивана Евсеенко, в котором он заявил, что предприятие является одним из основных наполнителей бюджета поселка Кодра.

Об этом пишет Народная правда.

Собственно говоря, Евсеенко заявил следующее: «На счет налогов могу точно сказать, что мы являемся одними из основных наполнителей бюджета Кодры».

Очевидно, он имел в виду не только себя, но и своего младшего брата Матвея Евсеенко и близкого друга и по совместительству партнера по бизнесу Андрея Евтушенко. Если кто забыл, то Матвей Евсеенко — одиозный лже-депутат Макаровского районного совета, который четыре года назад совершил смертельное ДТП и справедливо за это был наказан тюремным сроком. По Андреем Евтушенко тоже как говорится — тюрьма плачет. Их «подвиги» заслуживают особого внимания и в ближайшее время мы об этом обязательно расскажем, потому что общество должно знать реальную правду об этих людях.

«Трио» руководит и заботится судьбой ООО «Лес-Кодры». Предприятие занимается деревообработкой и изготовлением изделий из дерева. На сомнительную деятельность этих «дельцов» с точки зрения закона мы еще обратим внимание, но несколько позже. Сегодня бизнесмены хвастаются щедрым наполнением бюджета через уплату налогов от предпринимательской деятельности и в этом вопросе равных им нет.

Вот доказательство:

Но, если разобраться в сути вопроса и проанализировать данные по уплате налогов и наполнению бюджета поселка станет ясно, что это ничто иное как дешевая манипуляция и откровенная ложь, к которой это «трио» давно привыкло.

По открытым данным налоговой службы, информация о поступлении средств в бюджет поселка Кодра и информация, указанная в указанной статье газеты, не соответствует действительности.

Согласно данным по уплате налогов за 2019 год, братья Евсеенко вместе уплатили в бюджет Кодра 11 тыс. гривен, а их бизнес-партнер Андрей Евтушенко — около 17 тыс. гривен, при том что бюджет поселка составил 3 млн гривен.

В этом году «трио» не предало своей «хорошей» традиции и было последовательным: Иван и Матвей Евсеенко уплатили в бюджет поселка 8,5 тыс. гривен, а Андрей Евтушенко – 25 тысяч. То есть, семья Евсеенко оплатила меньше, чем средняя зарплата по городу Киеву. Все это было бы не так плохо, если бы не было так грустно.

Данные поступлений в бюджет:

Из увиденного каждый может сделать вывод сам, но очевидно, что это очередная ложь псевдо-бизнесменов с ООО «Лес-Кодры», которая снова всплыла наружу и обоснованно опровергается официальным данным о реальном состоянии наполнения бюджета.

Говоря о наполнении бюджета следует добавить, что эти «мальчики» присвоили земли поселка и в буквальном смысле воруют деньги у местного населения. А все потому, что арендная плата за 1 га земли не уплачивается годами.

Получается, что за 1 га захваченной и по факту используемой площади при условии 10% арендной платы от нормативной денежной оценки земельного участка это примерно 200 тыс гривен, не полученных от аренды ежегодно! Ежегодно, уже в течение трех лет у местной общины фактически украдено около 600 тыс гривен.

И это не последнее лживое заявление.

В этом же интервью тиражируется информация, что подконтрольная Евсеенко и Евтушенко общественная организация «Общество Кодры» получила в аренду местный футбольный стадион. Эти заявления также не выдерживают никакой критики. На самом деле произошло банальное присвоение стадиона с одной целью — удовлетворение личного «эго» Матвея Евсеенко, человека, который во всех постах социальных сетей отмечает свою персону с большой буквы «Я». Более того, Матвей Евсеенко считает себя хозяином в поселке «Кодра» и не имеет искренних, настоящих и откровенных намерений помогать общине и местным жителям.

Ко всему прочему «трио» хвастается, что в связи с пандемией коронавируса, помогает медикам, педагогам и малообеспеченным семьям. Однако, кроме них об этом почему-то никто не говорит. Стоит только выйти в село, спросить людей, чтобы понять, что ложь для них — смысл бытия. Хотя для обычного жителя это не более чем мыльный пузырь, который лопается при первой возможности.

Все действия и статьи с участием этой «компании» направлены только на удовлетворение личных, внутренних, эмоциональных и финансовых потребностей Матвея Евсеенко.

Вернемся к теме так называемой «легальной» работы ООО «Лес-Кодры». Большинству жителей скорее всего не известно, что основу деятельности предприятия составляет краденое «неофициальное» сырье, недопустимые нарушения производственных норм на производстве, которое находится в поселке Кодра, захват территории общины, неофициальное трудоустройство рабочих, отсутствие разрешительной документации на производственное оборудование для переработки и сушки лесопродукции и ее незаконный сбыт в точке реализации, находящейся на Кольцевой дороге в г. Киеве. Вышеупомянутыми действиями бюджет поселка не только не увеличивается, но и несет колоссальные убытки. Налоги с заработной платы, налоги с производственной деятельности и реализации готовой продукции вообще не оплачиваются. Отсутствуют договоры аренды земельных участков. Расчет происходит сугубо за наличные. Закупка сырья для переработки и готовой пилопродукции проводится также за наличные. По этим видам сырья и продукции не уплачивается никаких налогов и теряется и не восстанавливается один из основных и необходимых ресурсов человечества — лес.

Учитывая доступность и бесперебойность снабжения «ворованным» сырьем, а также спрос на готовую продукцию Матвей Евсеенко и его «друзья» получают существенный доход, состоящий из факторов дешевого, «неофициального» сырья и сбыта с получением прибыли без налогообложения. На сегодняшний день Матвей как человек, лишенный права управления транспортными средствами за совершение уголовного преступления, повлекшего убийство, спокойно ездит на автомобиле без опасений. Как лже-депутат обращается к районным органам местного самоуправления, хотя и не имеет на это никаких законных оснований, как «депутат» угрожает жителям поселка Кодра, должностным лицам поселкового совета и при этом через связи с властью Макаровского района «крышует» предпринимательскую деятельность своих родителей (история начала и развития незаконной бизнес-деятельности родителей Матвея заслуживает отдельной статьи, продолжение следует…) и личных бизнес-проектов, которые незаконно обогащают его и его партнеров.

В заключение хочется заметить, что самая большая проблема поселка Кодра это не мусор, как говорят Евсеенко, а наличие таких «царьков» и «паразитов» как они сами.

Уже в следующей статье мы расскажем, почему Матвей Евсеенко незаконно занимает должность депутата Макаровского райсовета и кто это «крышует».