В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №14. Яна КЛОЧКОВА

«Золотая рыбка» украинского спорта

Четыре «золота» и одно «серебро» на двух Олимпийских играх подряд. Без сомнения, Яна Клочкова – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Она первая и пока единственная четырехкратная олимпийская чемпионка в независимойУкраине.

Уже в 15 лет Яна стала самой молодой в мире обладательницей чемпионского Кубка мира по плаванию. А после чемпионата Европы в 1999 году в Лиссабоне за невероятно быстрой украинкой закрепилось прозвище «Золотая рыбка». Турнир длился 4 дня, и каждый день Яна, как волшебница из сказки, приносила для своей страны по золотой медали...

Будущая мировая звезда спорта Яна Клочкова родилась в Симферополе, в спортивной семье (родители занимались легкой атлетикой). С самого раннего возраста девочка очень любила воду. А когда семья поехала на море, то Яна поплыла, шокируя весь пляж. Ведь отважной малышке не было еще и двух лет…

В четыре года Яну отдали на спортивную гимнастику, где она успешно тренировалась. Вскоре секцию закрыли и отец решил записать девочку на художественную гимнастику. Но от судьбы не уйдешь. Занятия гимнасток проходили ... в помещении нового современного симферопольського бассейна, в одном зале с пловцами. Там 7-летнюю Яну увидела тренер по плаванию Нина Кожух. С этой встречи и началась спортивная карьера выдающейся спортсменки Яны Клочковой. «До сих пор не знаю, что же во мне разглядели тренеры – Нина Кожух и ее муж Александр», – вспоминала Яна. Однако именно на нее они сделали ставку, заявив главному тренеру: «Будем делать из Яны чемпионку».

Началась серьезная, кропотливая, изнурительная работа. Пока ровесники Яны гуляли и бегали в кино, ходили в гости и ездили к бабушкам, она тренировалась по 6 часов в день. Юная спортсменка вела дневник, в котором каждый день записывала километры, которые проплывала в бассейне. Оказалось, что за месяц «рыбка», которая еще не стала «золотой», преодолевала дистанцию, примерно равную расстоянию от украинского до турецкого берега в Черном море ... Результаты не замедлили сказаться. Уже в 14 лет Яна выиграла первую серьезную медаль –«серебро» на юниорском чемпионате Европы в 1996 году. В следующем году она взяла «золото». К своей первой Олимпиаде Клочкова успела не раз завоевать медали юниорских, европейских и мировых чемпионатов.

Подготовка к Олимпиаде в австралийском Сиднее была особенно тщательной и напряженной. Нина Кожух даже возила свою ученицу к легендарному советскому тренеру Борису Земову, чтобы лучше отработать стиль «брасс». И 18-летняя Яна Клочкова не подвела. Выступление юной спортсменки стало настоящей сенсацией. В заплыве на дистанции 400 м комплексным плаванием среди женщин Клочкова пришла первой. Она завоевала олимпийское «золото» и побила олимпийский рекорд, который до нее держался 20 лет! С результатом 4 мин. 33,59 сек., Яна также обновила предыдущий мировой рекорд на 1,20 сек. Бывший же олимпийский рекорд украинка превзошла на 2,7 сек. В Сиднее Клочковой удалось завоевать еще одно «золото» – в заплыве на 200 м комплексным стилем, установив новый рекорд Европы. Но и это еще не все. Посоветовавшись с тренерами, она вышла на дистанцию 800 метров вольным стилем и стала второй, добавив к двум золотых, еще и серебряную медаль. Три олимпийские медали на первых же Играх! Тренер Нина Кожух отметила, что готовила Яну Клочкову к этой блестящей победе более 10 лет. А взошедшей спортивной звезде только исполнилось восемнадцать ...

После триумфального выступления в Сиднее спортивная карьера продолжала быть главной в жизни талантливой спортсменки. Хотя девушка и чувствовала усталость от изнурительных тренировок и монотонного, в жестких рамках, режима, все же она поставила цель выиграть следующую Олимпиаду, которая должна была состояться в Афинах. И снова бесконечные километры по водной дорожке бассейна, самоотверженная непрерывная работа, которая шлифовала каждую мышцу ее тела, оттачивала каждое движение в борьбе за десятые, сотые доли секунды...

Это почти невероятно, но Яна Клочкова повторила свой успех! В 2004 году спортсменка вновь завоевала две «золотые» медали Олимпиады. Она была лучше, быстрее, сильнее, она отдала победе всю себя без остатка. И добилась своего. На родине Олимпийского огня дважды прозвучал гимн украинского государства...

В этом же, звездном 2004-м, Яну Клочкову признали лучшей пловчихой мира. И вполне закономерно, ведь все награды и отличия спортсменки даже трудно перечислить. Среди них – 50 рекордовУкраины по комплексному плаванию, вольным стилем, эстафетного плавания, плавания на спине, баттерфляем на дистанциях от 100 до 800 метров. Также она неоднократно становилась чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером Чемпионата Европы. Клочкова является двукратной чемпионкой мира, серебряным призером Чемпионата мира.

«...Сколько себя помню, в моей жизни был только спорт: тренировки, турниры, соревнования, чемпионаты. Я работала на пределе человеческих возможностей, одерживая победу за победой, устанавливая рекорд за рекордом», – поделилась своими размышлениями выдающаяся спортсменка в одном из интервью. Еще до поездки в Афины Клочкова пообещала себе, если выиграет «золото», то возьмет тайм-аут. Задачу она перевыполнила вдвое, поэтому на третью свою Олимпиаду спортсменка поехала уже скорее, как талисман команды. На торжественном открытии Игр в Пекине она исполнила почетную миссию знаменосца от Украины. В следующем 2009 году Яна Клочкова объявила о завершении спортивной карьеры. Королева водных дорожек оставила большой спорт, но продолжает прилагать усилия для поддержания высоких спортивных достижений в стране и на мировой арене. Как член Федерации плавания Украины вместе с колегами она пропагандирует здоровый образ жизни, способствует развитию плавания и других водных видов спорта в Украине.

Имя четырехкратной олимпийской чемпионки Яны Клочковой золотыми буквами вписано в историю украинского спорта. Ее выдающиеся достижения на Олимпийских играх, мужество, самоотверженность и воля к победе, которые утверждали авторитет украинского спорта в мире, высоко оценены государством.

В 2004 году Яна Клочкова была удостоена высшего государственного звания «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда». Также она награждена Орденом за заслуги III степени (2002) и Орденом княгини Ольги III степени (1999) и I степени (2000).

Выдающаяся спортсменка Яна Клочкова была дважды удостоена высокого титула «Спортсмен года» на торжественных церемониях вручения премии «Человек года-2000» и «Человек года-2003».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»