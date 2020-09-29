В Украине в госсобственности находится около 3600 предприятий. Каждое пятое – убыточное. И тем не менее, кроме точечных продаж, в стране так и не стартовала ни “большая приватизация”, ни “малая”, как обещал президент Зеленский

Кажется, что кто-то в Кабмине складывает все указы по приватизации в отдельную папку и плотно закрывает ее в сейфе. Подальше от людей, пишет minlustr.com.

Взять малую часть предприятий, подготовленных на приватизацию, и вынесенных даже отдельным указом президента. Речь идет об объектах Государственного управления делами (Державне управління справами), которое в народе ласково именуют ДУСей.

В октябре прошлого года заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив говорила следующее: “Мы провели инвентаризацию Государственного управления делами, выбрали первые пять (объектов), которые полностью готовы и по которым нет судебных запретов и других юридических ограничений. Все коммерческие предприятия, которые находятся в управлении ДУС, уже передаются на приватизацию или будут переданы в течение 3-х месяцев”.

“Приватизационный процесс мы начинаем с себя. Следующим будет правительство. Президент сентябрьским указом поручил первые 500 (госпредприятий) передать на малую приватизацию уже до конца года. В настоящее время работа в правительстве идет”, - сказала Ковалив.

Согласно указу президента Владимира Зеленского №770/2019 от 25 октября 2019 года (скоро будет годовщина), на приватизацию от Государственного управления делами было выставлено пять объектов: отель “Дніпро”, ГП “Чайка”, ГП “Центр-Сервіс”, ГП “Технобуд” и ГП “Українські інформаційні та телекомунікаційні мережі”.

За год приватизирован был только первый объект – отель “Дніпро”. Причем, его стартовая цена составляла 80,9 млн грн, а в ходе торгов выросла в 14 раз и сумма продажи составила 1,11 млрд грн, то есть – $40 млн. Новым владельцем стала украинская IT компания, чьи собственники намерены сделать из “Дніпро” большой киберспортивный проект. Продажа была явно удачной, и, по идее, могла бы вдохновить Фонд госимущества на дальнейшие свершения.

ГП “Центр-Сервіс”, ГП “Технобуд” и ГП “Українські інформаційні та телекомунікаційні мережі” уже переданы Фонду государственного имущества, однако их приватизация еще не состоялась, хотя все эти объекты нуждаются в переформатировании, модернизации и, конечно, инвестициях. Что касается ДП “Чайка”, которое в списке объектов от ДУСи стояло первым на приватизацию, то его так и не передали Фонду госимущества.

Предприятие изначально, вероятнее всего, создавалось для обеспечения высококачественными продуктами первых лиц СССР. Дальше ГП «Чайка» занималось поставками продуктов уже для общепита высших органов власти – парламента, правительства, администрации президента и т.д. Однако времена изменились, и сегодня можно сделать закупки у любого предприятия, производящего продукты питания.

Государственное предприятие “Чайка” – многофункциональное предприятие, которое занимается разведение скота, производством молока, выращиванием овощей и фруктов и даже разведением рыбы. Предприятие имеет несколько филиалов, большинство из которых находится в Киевской области. Общее количество сотрудников 370 человек. Общий убыток за 2019 год – 10 млн грн.

Основная ценность предприятия, пожалуй, даже не коровы голштинской породы, а земля, на которую в первую очередь претендуют местные жители. Земельный банк ГП “Чайка” составляет 5 тыс. га земли.

Проблема с землей возникла в селе Дударкив Бориспольского района. Дело в том, что поскольку предприятие является местным латифундистом и принадлежит Государственному управлению делами, то в селе не было распаевания земель, чем особо возмущены местные жители, которые уже 15 лет пишут письма очередному президенту. Самое свежее письмо было отправлено недавно уже на имя Владимира Зеленского. В Дударково “Чайке” принадлежит 1,5 тис. га земли, которые должны быть распаеваны, однако люди своего так и не получили, несмотря на то, что по тридцать лет отработали на этих полях.

“Ключевой месседж – все коммерческие предприятия, которые находятся у Государственного управления делами, уже передаются в Фонд государственного имущества на приватизацию или будут переданы на приватизацию в течение следующих трех месяцев”, - обещала Юлия Ковалив год назад.

Такое впечатление, что в стране указы президента попросту игнорируются. Но сегодня так уже не работает, жители села Дударкив активно обращаются в СМИ с призывами помочь, пишут очередное письмо Владимиру Зеленскому с просьбой распаевать земли “Чайки”, и надеются, что это подтолкнет Офис президента передать уже давно убыточную “Чайку” на приватизацию.