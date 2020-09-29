По меньшей мере 15 народных депутатов из фракции «Слуга народа» назначили помощниками своих родственников или родственников из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Радио Свобода» по итогам своего расследования.

Некоторые из помощников и вовсе оформлены на постоянной основе и получают зарплаты и премии из государственного бюджета. Все это произошло в первый год президентства Зеленского, который пришел к власти под лозунгом «кумовства не будет».

Этой весной коррупционный скандал вокруг ближайшего родственника разгорелся и в самом Офисе президента. В сеть выложили запись, на которой человек, похожий на родного брата главы Офиса Андрея Ермака, якобы договаривается о назначении людей на государственные должности. Записи и их появление начали расследовать правоохранители, но доказательств преступления установлено не было.

Спустя почти полгода новую власть настиг еще один коррупционный скандал, связанный с родственниками топ-чиновников. Временная следственная комиссия Верховной рады, изучающая нарушения на энергорынке, установила наличие у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса.

По утверждению экс-главы СБУ, народного депутата Валентина Наливайченко, на момент назначения главой НКРЭКУ Валерий Тарасюк был директором компании «Эф энд Эм Украина» и через кипрскую Deelack Investments Limited владел 10% уставного капитала этой компании. Данные Наливайченко подтверждаются официальной декларацией Тарасюка, которую он подал перед назначение.

«Спустя неделю после назначения Тарасюк передал управление компанией своему родному брату Артему. С момента перехода Тарасюка на государственную службу в НКРЭКУ, активность этой семейной компании на энергорынке заметно возросла», - сообщил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Самый приближенный трейдер

Тарасюк был назначен в НКРЭКУ в октябре 2019 г. С этого же месяца, по информации Наливайченко, компания его родного брата «Эф энд Эм Украина» начала осуществлять платежи ГП «Оператор Рынка» для торговли электроэнергией в ежедневном режиме. Регулярные платежи за право торговать электроэнергией на рынке на сутки вперед и на внутрисуточном рынке осуществлялись с октября 2019 по май 2020 года.

Приблизительно в то же время компания родного брата Тарасюка стала контрагентом системного оператора передачи электроэнергии НЭК «Укрэнерго», о чем свидетельствуют данные этой госкомпании.

Активность этой компании на рынке электроэнергии, по данным ТСК, длилась до мая 2020 г. После чего по неизвестным причинам приостановила работу.

Резкий закат

Первым об энергетическом бизнесе родного брата Тарасюка еще 10 сентября сообщил бывший замглавы парламентского комитета по противодействию коррупции Борислав Береза.

В этот же день, спустя 7 часов, на сайте НКРЭКУ появился проект решения комиссии о досрочном аннулировании лицензии на коммерческие операции с электроэнергией компании «Эф энд Эм Украина».

«Если взять файл постановления и открыть свойства документа, то можно увидеть дату создания документа – 10.09.2020 в 17:32:12. Примерно через 7 часов после моего поста. Очевидно же, что Тарасюки осознали прокол и бегом поспешили исправлять ошибку. И я бы об этом не узнал, если бы не комментарий одного из братьев. За оперативность, конечно, пять баллов. Но по сути – выглядит жалко», - сообщил экс-нардеп Береза.

Вопрос аннулирования был вынесен не ближайшее заседание комиссии 16 сентября. СМИ на заседание комиссии допущены не были, сам Валерий Тарасюк тоже не явился. Член НКРЭКУ Ольга Бабий объяснила отсутствие глав комиссии его уходом в отпуск.

В поисках коррупции

14 сентября скандал нашел свое продолжение. Нардеп Михаил Волынец официально обратился в НПЗК для проверки семейного бизнеса главы НКРЭКУ на предмет коррупции. Также он обратился к главе правительства Денису Шмыгалю с требование прекратить полномочия Тарасюка.

«Прошу открыть дисциплинарное производство для исследования всей совокупности действий пока еще председателя НКРЭКУ Тарасюка и досрочно прекратить его полномочия, как лица, работающего на интересы семейного бизнеса, а не в пользу государства», - заявил Волынец.

До сегодняшнего дня Кабинет Министров, ни НАЗК не отреагировала на скандал вокруг семейного бизнеса Тарасюка, равно как и нет реакции Офиса президента на кумовство во фракции «Слуга Народа». Власти естественно удобнее всего не замечать подобных скандалов.

Однако, если в случае с выплатами родственникам депутатов зарплат из бюджета речь идет о каких-то миллионах гривен в год, то в истории с главой НКРЭКУ – речь может идти о сотнях миллионов или даже миллиардах гривен в год.