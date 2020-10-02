Я — не морской волк. Но знаю, что порой очень жестокие, разрушительные штормы возникают как бы из ниоткуда. Стоит спокойная ясная погода, полный штиль, вот только какие-то сомнительные облачка на самом горизонте, заставляющие хмуриться бывалых мореманов. А кроме этих облачков ничего и не предвещает, что пора сниматься с якорей, отходить от берега и спускать почти все паруса, потому что скоро налетит один шквальный порыв, за ним второй, третий, а потом начинается адская круговерть, которая выбрасывает на скалы мощные современные суда.

Что уж говорить о проржавевшем грузо-пассажирском судне «Украина» класса «река-море», построенном еще при Союзе и с тех пор только нещадно эксплуатируемом, которому без капитального ремонта в море делать нечего. А приходится.

Хотите верьте, хотите упрямьтесь, но в нашей политике — сходная предштормовая ситуация. Поэтому буду говорить, в основном, об атмосферных явлениях, сулящих десятибальные волны.

Рада поставлена на паузу до лучших времен. Но вовсе не потому, что проголосованы все необходимые для успешной жизнедеятельности страны законы. Те, кто от власти, говорят о каком-то специфическом, «мандатном» коронавирусе, который косит депутатов, словно итальянских пенсионеров, поэтому под куполом нет кворума. Те, кто от оппозиции, клевещут, что кворум-то собрать можно, но нет голосов за то, за что нужно офису президента. В частности, за постановление, разблокирующее выборы на неконтролируемом Донбассе.

Уже сейчас среди «Слуг» обозначилось около тридцати депутатов патриотического толка, про которых в ОП говорят, что «они ошиблись фракцией» (надо было в ЕС или «Голос»?). И еще депутатов двадцать прагматичных, выжидающих, пока со стороны ОПЗЖ или «За майбутне» последует предложение, от которого люди, умеющие считать, не отказываются.

Это сегодня такие занимательные ветра и течения, угрожающие монобольшинству. А что же будет после местных грустных для власти местных выборов? Если они состоятся, конечно.

Да, с этими выборами у власти не складывается. Об этом говорит и то, что в тех областях и городах, где выдвиженцы от «Слуг» не выглядят явными фаворитами, денег на кампанию ОП не дает. А чего бабло разбазаривать, самим нужно… Однако желающих бодаться с действующими мэрами и их партиями за свой счет как-то немного. Тем более, что по социологии «Рейтинга» 30% украинских избирателей считают, что действующее в их городах руководство лучше не менять.

То есть, посмотрев на немыслимые успехи «новых лиц» на центральном уровне, украинцы резонно полагают, что местную власть им отдавать категорически нельзя.

Иллюстрирующий пример из Днепра, откуда я только что вернулся с традиционного блогофеста.

О начале реконструкции тамошнего аэропорта с начала года заявлялось многократно и на всех уровнях — президентском, министерском, губернаторском. Но как-то не начиналось. Вот объявляют-объявляют, ролики даже снимают, а оно, строительство которое — ни с места. И наконец — долгожданный прорыв: на месте будущей стройки века покосили жухлую траву. Виктория! Вот только по-прежнему нет утвержденного проекта реконструкции, не решен вопрос с землеотводом и нет строки в бюджете о выделении средств на эту самую реконструкцию.

«Жора, жарь рыбу! Так нет рыбы. Ты жарь, рыба будет». Причем, президент Зеленский — это тот, кто требует жарить несуществующую рыбу.

Неудивительно, что в офисе президента регулярно возвращаются к обсуждениюкак бы спасительной идеи насчет перенесения местных выборов на неопределенное время в связи со второй волной эпидемии коронавируса. И даже вроде критическая цифра министерством здравоохранения определена — 6 тысяч новых заболевающих ежедневно (ныне около 4 тысяч).

Ну, нарисовать любые цифры при загадочной методике определения заболевших, непонятной надежности применяемых тестов и корреляции между различными тестами, да просто в царящем в медицинской сфере бардаке — несложно. Главное, чтобы было кому эти цифры публично огласить. И стать тем, кого захотят крепко-крепко, до конвульсий, обнять все те, кто уже изряднейшим образом потратились на идущую избирательную кампанию. А это деньги, сравнимые с выборами в Раду.

Пока на роль «жертвенного агнца отпущения» претендует здравоохранительный министр Максим Степанов. Не случайно он ежедневно зачитывает сводки с коронавирусных полей, тренируется, наверное…

Но вот какая закавыка или, если по-медицински, непроходимость. В Сети поговаривают, что Степанов близок к окружению Игоря Коломойского. А не чужая ИВК партия «За майбутне», в кампанию которой вброшены взрослые финансы, претендует на хороший результат. И станет ли с учетом этого министр здравоохранения плевать в колодец нестерильной слюной, заявляя о переносе выборов — большой вопрос.

Ситуация скандальная. Посмотрим, куда она вырулит.

Вообще-то, скандалы у «Слуг» получаются высококачественными. Это даже не облачко, это целая свинцовая грозовая туча.

Внос/вынос Витольда Фокина из «минской контактной группы» — шедевр управляемого маразма, до сих пор никому в мире не удавалось. Заслуженный долгожитель взбодрился, встряхнулся, намолотил ахинеи и вернулся на покой. Зато теперь в общественном дискурсе Украины легализовано представление о том, что «на Донбассе идет внутренний конфликт, в котором с обеих сторон участвуют наемники из тридцати стран».

Интересно только, Андрей Ермак сам до такой комбинации додумался или Маша Фокина подсказала? Или таки Кремль?

А еще бывший «Слуга» Гео Лерос грозится опубликовать пленки, в которых недавние однопартийцы обсуждают «заказуху» — его и вроде бы Александра Дубинского. Или Лерос — конченный идиот, если придумывает такое, или «новые незапятнанные лица» готовы переплюнуть всех без исключения предшественников.

Это ведь как театральное ружье на стене: если подобное обсуждают, то оно, рано или поздно, но обязательно произойдет. И станет тем самым штормовым порывом ветра. Нам теперь что, ждать «Украину без Тищенко»? Или все же «Украину без Зеленского»? Ничего себе сквознячок…

В любом случае, после выборов, до которых уже меньше месяца, заштормить может изрядно. Так, что за борт смоет не только монобольшинство (переформатированием либо перевыборами — не важно), но и наш славный потомок великого капитана Врунгеля тоже может смыться. В смысле, реализовать периодически мелькающее у него здравое желание послать свое утомительное неблагодарное президентство куда-нибудь в глубокую задницу. Да хоть в тот же Крым, вместо пресной воды!

Это не гарантированный, но один из возможных штормовых вариантов. И тогда встанет вопрос, над которым нашему обществу стоит задуматься заранее: кто вместо? Потому что если с кондачка, то может получить еще хуже, чем в прошлый раз.

Соответственно, выкладываю свой список тех, кто будет претендовать на пост президента в случае его скоропалительного освобождения, в порядке потенциальной электоральной поддержки: Юрий Бойко, Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков, Андрей Пальчевский, Петр Порошенко, Арсений Яценюк.

В следующих выпусках «Телетайпа» сможем поговорить обо всех этих тайфунах с ураганами более обстоятельно

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»