Сьогодні ми продовжимо знайомити наших читачів із найкорумпованішою державною компанією часів незалежної України. Як ви вже могли здогадатися, мова піде про нафтогазову сферу, а саме – про компанію «Укргазвидобування».

Про це йдеться у матеріалі Hyser.

Нас зацікавив пост в соціальній мережі Facebook від оглядача ринку видобутку нафти та газу Володимира Дольника. Подаємо витяг з оригіналу:

…Просто one love. Ось Ви говорите, що хреста на них немає. Ні, Група Нафтогаз - це глибоко християнська компанія, і все, що вона робить, робить з третього разу, бо Бог любить трійцю. Ось контракти PEC були запущені з третього пілотного проекту. Системи моніторингу мабуть теж. Будь-яка ініціатива повинна бути вистраждана. Страждання = очищення. Ось, просто епізодично хочу обговорити.

Епізод перший.

Прокинувся. Помив обличчя. Пішов в Zoom на конференцію з кібербезпеки. Раніше я був тільки на одній подібній - компанії Burisma Миколи Злочевського в рамках чогось там в Харкові. У них строго з цим. Взагалі, конференції з кібербезпеки, це приблизно так: «ТОВ, кіберзагроз, кібермасштаби, кіберсек'юріті, відео з моніторами і наляканими програмістами, 1xbet - великі виграші, всі робимо складне обличчя і махаємо головою, а потім, я такий, а-а- а ctrl alt delete. Не працює. Завис. Час прийняття рішення. Злітаємо? Ні! Бах, кнопка перезавантаження. Догрався чортів Windows.

Епізод другий.

Тут конференція серйозна. Був глава РНБО Данилов, Глава МВС Аваков, Глава Нафтогазу Коболєв. І Коболєв такий: «Нас атакують 800 разів на день». Я думаю, ну, нічого собі. А потім прикинув, ну, може, КрАЗ якийсь з супутника вибили, або верстат «Уралмаш-76» хакнули. Всяко буває. Хоча, там обладнання з часів В'єтнамської війни є, що там ламати. Воно невразливе, хіба що удар тактичними крилатими ракетами нанести, і то не факт, що це буде шкодити. Ну, я і запитав, мовляв, що-як. Він почав відповідати, навіть майже релевантно, і про видобуток чогось згадав - про гідродинамічні моделі родовищ розповідав. Ну, чесно, я все розумію, концепція digital oilfield, всі справи, але гідродинамічні моделі, яке відношення мають до кібербезпеки? Ну хіба, що Petrel запоротий продадуть, якщо це взагалі можливо, я не знаю. Але, потім він торкнувся моєї найулюбленішої теми - системи моніторингу свердловин.

Епізод третій.

Дані системи дуже потрібні. Приватники всі, у кого є більш-менш великий фонд, вже встановили собі. Активно розширює систему «Укрнафта». Система, в разі будь-яких порушень роботи свердловини, дає сигнал, що спрощує роботу операторам. Так, зараз свердловини перевіряють ніжками, в тому числі з використанням спецтехніки. Оператор на «Уралі» може поїхати (уявляєте, які втрати по паливу). Але, в основному, кожен день обходять ногами. Тупо і важко. Це все простої, а простої дорівнюють втратам, загалом, система потрібна. Але, тут включається питання ціни. «Укргазвидобування» в 2017 році встановило 22 системи по $ 15,5 тис. Плюс-мінус за такі гроші всі встановлюють. Потім, в 2018 році вирішили встановлювати системи по $ 35 тис. Це дорого. Головний аргумент пропонентів - там є камери і залізна шафа, типу - антивандальний. ІМХО, через залізні шафи вандали то і прийдуть на об'єкт, бо нормальний металобрухт на дорозі не валяється. Він валяється в полі.

Епізод четвертий.

Пішов я до одних: Ну, що там, будете з УГВ працювати? А, вони такі, та нє, нам сказали 10% відкату, а це наша маржа (з іншого боку, Издревне на Русі десятина - це справедливий платіж). Потім пішов до інших, кажу, чули там УГВ по $ 35 тис Системи купує. Вони такі, ну чули, а що - багате життя воно інше. Потім, підходжу до Хоменка на презентації «Тризуб» Андрія Фаворова. Питаю, а що там з системою по $ 35 тис? А він такий: не $ 35 тис, а 33,500 !!! Я думаю, так, ось це заощадили. Топчик. Просто за Україну! Потім у Андрія Фаворова, якось на комітеті запитав, а навіщо вам такі дорогі системи? Він відповів, що проект заморожений, бо тупо дорого і тут я заспокоївся. Але, реально, «Укрнафта» за $ 11-15 ставить, а УГВ - по $ 35 тис. - погано.

Епізод п'ятий.

Група Нафтогаз в жовтні запускає третій за рахунком «пілотний» проєкт з дистанційного моніторингу свердловин. Про запуск нового «пілотного» проєкту повідомив глава правління Групи Нафтогаз Андрій Коболєв в рамках конференції з кібербезпеки.

Він повідомив, що «пілотний» проект буде реалізований на 23 свердловинах в рамках співпраці з американською компанією Honeywell. Вартість проекту невідома.

Відзначимо, що другий «пілотний» проєкт стартував в грудні 2018 року. АТ «Укргазвидобування» визначила Honeywell в якості переможця тендера на технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин. Компанія повинна була поставити системи моніторингу на загальну суму 384 млн. грн. (з ПДВ), з розрахунку $ 35 тисяч за свердловину. Надалі глава дивізіону «Технікал» Андрій Хоменко в коментарі Нафторинку уточнив, що вартість однієї системи не $ 35 тис, а $ 33,500. Системи повинні бути встановлені на 386 свердловинах з чинного фонду, а також свердловинах, які знаходяться в бурінні. Всього планувалося обладнати 2000 свердловин. Проте, проєкт був заморожений главою інтегрованого дивізіону Газ Андрієм Фаворовим, оскільки він порахував, що проєкт при високій вартості одиниці обладнання є нераціональним з точки зору використання обмежених ресурсів компанії.

Раніше, в 2017 році, «Укргазвидобування» реалізувала перший «пілотний» проєкт, встановивши подібні по функціоналу системи на 22 свердловинах з розрахунку $ 15,5 тис. за свердловину. В той момент, «пілотний» проєкт реалізувався під керівництвом директора з підготовки та транспортування газу Олександром Гордієнко, який пізніше, разом з подільником - начальником механіко-енергетичного департаменту, був затриманий правоохоронцями в рамках розслідування справи про отримання хабара в розмірі 16,84 млн. грн . На той момент він розраховував, що в 2018 році система буде впроваджена на 478 свердловинах. До 2020 року було заплановано впровадження системи на 2100 свердловинах.

Відзначимо, що компанії приватного сектора, а також «Укрнафта» вже давно встановлюють подібні системи на власному свердловинному фонді. Зокрема, «Укрнафта» з 2017 року реалізує програму по установці системи дистанційного моніторингу власної розробки на свердловинах, обладнаних електровідцентровими насосами (ЕЦН). Вона дозволяє на відстані відстежувати стан роботи свердловин в режимі 24/7 і оперативно змінювати параметри обладнання, мінімізуючи простої свердловин. На кінець 2019 року система «Укрнафти» охопила 194 свердловини на різних родовищах компанії. Вартість однієї системи власної розробки - $ 1,5 тис. При цьому в лютому 2019 ПАТ «Укрнафта» почало впроваджувати більш досконалу систему дистанційного моніторингу свердловин від компанії NAFTAMATIKA на Бугруватівському родовищі. В рамках проєкту передбачено встановлення системи на 77 свердловинах. Впровадження забезпечить «Укрнафті» постійний контроль роботи штангових глибинних насосів (ШГН) на об'єктах, оперативне виявлення неполадок, збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин і, відповідно, підвищення показників видобутку. За інформацією нафторинку вартість однієї системи від NAFTAMATIKA склала від $ 11 до $ 15 тис. в залежності від свердловини…

Те, про що розповів нам Володимир Дольник, лише верхівка айсберга і показує далеко не всі махінації та схеми, які вже стали буденною справою в «Укргазвидобуванні».

Так, наприклад, сталося у ситуації із закупівлею UA-2020-07-23-007175-b, замовником в якій виступає АТ «Укргазвидобування». Очікувана вартість замовлення складає 186 995 108 гривень. В даній закупівлі підприємство заклало 5 лотів з надання Послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, відходами буріння.

Проте уважно розглянувши технічну документацію та технічні вимоги закупівлі, а також паспорт місця видалення відходів вищезазначеного підприємства, ми дійшли висновку, що згідно чинного законодавства розміщувати відходи буріння на полігоні Комунального підприємства «Муніципальна компанія по поводженню з відходами» Харківської міської ради не є можливим, оскільки в паспорті місця видалення відходів, відсутні відходи буріння, а наявний лише алюмосилікатний шлам.

У зв’язку з вищезазначеним,багато підприємств відмовились від участі у закупівлі 20П-034 - 90520000-8 - Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами.

Однак на теперішній час, участь у тендері приймають компанії ТОВ «ЕКОІНВЕСТГРУП», ТОВ «РЕИ БРОВАРИ та ТОВ «ВТОРМАГ» у яких також укладений договір на вивіз відходів з Комунальним підприємством «Муніципальна компанія по поводженню з відходами» Харківської міської ради.

Але як зазначалось вище, Комунальне підприємство «Муніципальна компанія по поводженню з відходами» Харківської міської ради не має права приймати відходи буріння, оскільки в паспорті місця видалення відходів передбачено прийняття лише алюмосилікатного шламу.

Спираючись на вищезазначене хотілося б почути від "Укргазвидобування" роз’яснення, чому компанії ТОВ «РЕИ БРОВАРИ» та ТОВ «ВТОРМАГ» у закупівлі 20П-034 - 90520000-8 - Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами, кваліфіковані та допущені до участі в аукціоні, але не мають місця видалення відходів буріння.

У редакції Останнього Бастіону виникло чимало питань до АТ "Укргазвидобування", зокрема про те : Яким чином було допущено до закупівлі підприємства, коті не мають місця видалення відходів буріння ? Куди будуть вивозитися відходи буріння переможцями тендеру ?

Враховуючи отриману інформацію, ми вважаємо що дану закупівлю потрібно знімати і проводити нову, оскільки отримана нами інформація вказує на те, що за теперішніх умов, початок виконання робіт компаніми допущеними до закупівлі, може призвести до екологічної катастрофи.

Відповідно до прекваліфікації (форма проведення закупівлі - Відкриті торги з публікацією англійською мовою) та Протоколу розгляду тендерних пропозицій до аукціону відхилена пропозиція ТОВ «ПОЛЕКОЗАХИСТ» за 3-м, 4-м , 5-м лотами та підтверджено пропозицію Учасника ТОВ «РЕЙ БРОВАРИ» та ТОВ «ВТОРМАГ» за 1-м, 2-м, 3-м, 4-м та 5-м лотами.

І нічого б дивного в цій заштатній ситуації не було, якби підприємство ТОВ «Полекозахист» категорично не погодилося з відхиленням їхніх пропозицій на тендерній процедурі.

Крім того, що підприємство не погодилося з мотивами відхилення їхніх тендерних пропозицій та надало аргументоване заперечення на відхилення пропозицій по 3-х лотах, воно також не погодилося з рішенням АТ «Укргазвидобування» щодо підтвердження пропозиції Учасника ТОВ «Рей Бровари», оскільки вважало, що не були враховані всі критерії оцінки тендерної пропозиції, та навело 17 показників невідповідності тендерної документації переможця.

Також підприємство надало докази невідповідності тендерної пропозиції ТОВ «Втормаг» тендерній документації, та навело 10 показників невідповідності тендерної документації другого переможця.

Отже, як ми бачимо, при визначенні переможців у тендерних закупівлях АТ «Укргазвидобування» відхиляє пропозиції невигідних їм контрагентів та надає перевагу «перевіреним».

В свою чергу, ТОВ «Полекозахист» звернуло увагу на пов’язаність тендерних пропозицій ТОВ «РЕЙ БРОВАРИ» та ТОВ «ВТОРМАГ» (1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й лоти):

1. Довідка про залучення субпідрядників No248/21-08 від 21.08.2020 р. повністю дублює Довідку ТОВ «РЕЙ БРОВАРИ» за залученими субпідрядниками (зокрема, й за обсягом відсотків від вартості договору).

2. Договори про перевезення вантажів ідентичні договорам ТОВ «РЕЙ БРО

ВАРИ» та також не містять зазначення та кількості автотранспортних засобів, які будуть залучені до виконання послуг, що унеможливлює ідентифікацію автотранспортних засобів та суперечить вимогам Тендерної документації.

3. В довідці про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, вказано ідентичне обладнання ТОВ «КАРАТ- БурСервіс».

4. Два з трьох аналогічних договорів повторюються, відгуки однакові за текстом.

5. Довідки надані у складі пропозицій ТОВ «РЕЙ БРОВАРИ» та ТОВ «ВТОРМАГ» ідентичні за змістом, змінюються лише назви компаній.

Також слід зазначити, що 21.09.2018 року кінцевим бенефіціаром (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «ВТОРМАГ» був Говоруха Геннадій Федорович, також з 29.01.2019 р. керівником компанії був Корнієнко Юрій Сергійович, він же був і власником компанії.

З 05.02.2019 р. новий власник - Бабаєв Юрій Володимирович.

З 05.12.2017 року власником компанії ТОВ «РЕИ БРОВАРИ» був Говоруха Геннадій Федорович, потім він на деякий час вийшов із засновників і 04.08.2018 року зайшов до складу учасників ТОВ «РЕИ БРОВАРИ», з 06.11.2018 року власником компанії був Корнієнко Юрій Сергійович.

Прямо напрошується висновок, що дані підприємства пов’язані між собою та мають автентичні документи, тих же засновників і керівників. Окрім того, ми помітили що ТОВ «Рей Бровари» вже неодноразово брало участь у закупівлях АТ «Укргазвидобування» та за період 2018-2020 років уклало з УГВ договорів на більш ніж на 2 мільйони гривень.

За інформацією, отриманою в рамках журналістського розслідування, та котра потребує додаткової перевірки, ТОВ «Рей Бровари» тісно пов’язане з Андрієм Хоменком, котрий очолює дивізіон «Технікал» АТ «Укргазвидобування».

Про його пов’язаність з підозрілими підприємствами на Полтавщині, ми вже писали в одному з наших попередніх розслідувань.

Продовжуємо тему «улюблених» підприємств «Укргазвидобування», які перебувають під пильним прикриттям Андрія Хоменка.

ТОВ «АС І АС» в 2012 році уклало з «Укргазвидобуванням» договорів на 4,5 мільйони гривень. Сума чималенька як на сьогодні, так і на час укладення цих договорів.

Але не все чисто з даним підприємством, якому дуже щастило в закупівельних історіях з «Укргазвидобуванням» в 2012 році.

18.12.2014 року Кременчуцькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області встановлено порушення порядку ведення податкового обліку ТОВ «АСІАС», директором якого є Тимофієв Олександр Сергійович, в результаті чого завищено податкові зобов'язання та податковий кредит в розмірі 243 004,26 грн. (чимала сума, як на той час) в період за серпень, вересень 2012 року, червень 2014 року.

Вина Тимофієва Олександра Сергійовича у скоєні правопорушення підтверджується наявними в справі доказами, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення серії АА № 729254, актом №2885/16-03-22-03-08/32946168 від 18.12.2014 року про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «АС І АС».

Проте провадження в даній справі було закрито за ч. 1 ст. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адже за цим Кодексом та іншими законами стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частині третій цієї статті.

Відповідно до ст. 247 КУпАП України провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Саме тоді керівництво підприємства вперше уникнуло відповідальності за вчинене правопорушення.

А далі мова піде вже про кримінал.

До Генеральної прокуратури України з Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України надійшли матеріали оперативно-розшукової справи, в ході якої здійснювалось документування протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, які спільно з службовими особами низки підприємств вчинили злочинні дії, пов'язані з заволодінням державними коштами.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів (Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління «Укргазпромгеофізика», Бурове управління «Укрбургаз») за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних підприємств, зокрема, ТОВ «Аякс групп» та інших, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю чи фальсифікованої та підробленої продукції, здійснили розкрадання державних коштів ПАТ «Укргазвидобування», які виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні й інші суб'єкти господарювання, зокрема, ТОВ «АС і АС».

Факт реалізації обладнання (устаткування) під видом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої або підробленої продукції в подальшому підтверджений слідчим шляхом в ході проведення досудового розслідування.

Так, проведеними із залученням спеціалістів Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона оглядами обладнання та устаткування, яке поставлялось вищезазначеними суб'єктами господарювання, встановлено, що ряд обладнання та устаткування (фонтанних арматур, засувок, клапанів, та інших товарно-матеріальних цінностей), яке наявне на філіях ПАТ «Укргазвидобування» містить сліди іржі (корозії), має ознаки (фарбування, потертості) монтаж з різних за виглядом складових частин, складові частини (вентилі) різні по формі, гайки не одної конфігурації, різного кольору лакофарбове покриття, шильдики приклеєні, а не зафіксовані заклепками тощо, що підтверджує зібрану оперативну інформацію.

Крім того, в ході проведення слідчих дій, зокрема обшуків, виявлено обладнання (устаткування), а також документацію, яка підтверджує наявність фінансово-господарських взаємовідносин між зазначеними суб'єктами господарювання.

За даними фактами були внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100130000008 від 28.02.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Надалі, в 2016 році в рамках даного кримінального провадження було проведено низку обшуків та накладено арешти на бурове обладнання.

ПП «Маяк-Екологія-Сервіс» - за період з 2010 по 2014 рік дуже тісно співпрацювало з підприємствами нафтогазової сфери і в цей час отримало більше 106 мільйонів гривень.

Цікавим є той факт, що ПП «Маяк-Екологія-Сервіс» в цей період, окрім співпраці з АТ «Укргазвидобування», тісно співпрацювало й з АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз».

В одному з наших попередніх розслідувань ми вже згадували про корупційну історію «Чорноморнафтогаз» та його колишнього керівника Анатолія Присяжнюка, котрий, займаючи державні посади, упродовж тривалого часу займався протекцією «потрібних» компаній, завдяки чому вони отримували чималі тендери та уникали кримінальної відповідальності за розкрадання коштів державного бюджету в особливо великих розмірах.

Проте, Анатолій Присяжнюк, про якого вже стали забувати, продовжує нагадувати про себе. Інформує колишній народний депутат Ігор Мосійчук:

Левцун Ярослав Юрійович - представник Київської обласної організації партії «Наш Край», прибувши на засідання Кагарликської ТВК, почав погрожувати членам комісії, що всіх посадить і пересадить, бо голова їхньої організації – генерал-полковник СБУ Анатолій Присяжнюк.

Так-так, це – саме той Присяжнюк, колишній регіонал, голова Київської облдержадміністрації, котрий разом з мером Василькова Володимиром Сабадашом фальсифікували справу так званих «Васильківських терористів».

Звертаємо увагу на еволюційний розвиток махінаторських здібностей Присяжнюка, котрий вирішив підстрахуватися та завести когорту своїх посіпак до місцевих рад.

ТОВ «Укрграндпол». Підприємство привернуло нашу увагу неспроста. Керівником підприємства є Станіслав Товкачов, котрого тісно пов’язують з Андрієм Хоменком. Тож не дивно, що підприємства Товкачова постійно виграють тендерні процедури «Укргазвидобування».

За наявною у нас інформацією ТОВ «Укрграндпол» впарює в рамках тендерних процедур державному підприємству техніку за значно завищеними цінами.

Чого лише вартує закупівля АТ «Укргазвидобування» у ТОВ «Укрграндпол» Гідравлічної силової установки YZBF-120LD-2 за 8 мільйонів гривень. І нічого б дивного в цьому не було, якби не той факт, що дане обладнання фірма Товкачова закупила за 1 мільйон 616 тисяч гривень.

Це просто якийсь золотий стартап! Лише за одну закупівлю підприємству вдалося отримати 6 мільйонів 400 тисяч гривень чистого прибутку! І ці гроші були відібрані у нас з вами, оскільки АТ «Укргазвидобування» є державним підприємством!

Враховуючи зазначене, ми можемо лише здогадуватися, скільки було таким чином впарено АТ «Укргазвидобування» техніки за завищеними цінами, адже з 2017 по 2020 рік ТОВ «Укрграндпол» уклало договорів з АТ «Укргазвидобування» на 73 мільйони гривень.

І дуже дивно виглядає той факт, що Генеральний Директор "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв не помічає діяльності злочинного синдикату Хоменка-Толкачова.

Але це далеко не всі сумнівні закупівлі, проведені АТ «Укргазвидобування».

Щоб не дуже «палитися», Станіслав Товкачов зареєстрував ще одне підприємство на свою дружину Оксану.

Оксана Товкачова є співвласницею ТОВ «Борінком», яке за період з 2017 до 2019 років, за даними аналітичної системи You Control, отримувало виручку від 3,5 до 35 мільйонів гривень.

І все б нічого – підприємлива дружина нікому й не заважала, особливо, якщо її бізнес приносить чималий прибуток.

Проте, не все чисто в підприємницькій діяльності дружини Товкачова.

З Ухвали Печерського районного суду міста Києва дізнаємося, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015101110000029, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 205 ч. 2 КК України (привласнення та розтрата майна і фіктивне підприємництво). Серед фігурантів даного кримінального провадження перебувало і підприємство Оксани Товкачової.

Але надалі ми не зустрічаємо жодних згадок про це підприємство в кримінальних провадженнях... І це не дивно, адже діяльність підприємств Товкачових перебуває під надійним оперативним прикриттям цілого Генерала СБУ Анатолія Присяжнюка.

Та далеко не завжди підприємствам Товкачова вдавалося уникати переслідувань правоохоронних органів.

Свідченням цього є історія ТОВ «Сервіспроммаш», власником якого Товкачов був з моменту заснування і до 2020 року.

Підприємство за час керування Товкачовим неодноразово потрапляло в поле зору правоохоронних органів.

Деякі кримінальні провадження нас дуже зацікавили.

Як вже згадувалося, ГСУ Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364,ч.1 ст.366 КК України.

Було встановлено, що службові особи шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю, взагалі фальсифікованої чи підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ «Укргазвидобування», які були виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу. Держава зазнала збитків на суму понад 116 млн. грн.

І бінго! Серед фігурантів цього кримінального провадження ми зустрічаємо ТОВ «Сервіспроммаш», яке, за даними слідства, брало активну участь в незаконних оборудках та впарювало АТ «Укргазвидобування» купи металобрухту, видаючи їх за нові вироби та техніку!

І це ще далеко не всі подвиги Товкачова під час керування ТОВ «Сервіспроммаш».

СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 12015050000001184 від 17.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали клопотання свідчать, що в період з жовтня 2014 року по червень 2015 року суб'єктами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕХНІКА», ТОВ «ОМЕГА», ТОВ «МЕТСТРОЙСЕРВІС» та ПМП«СТАР-ПЛЮС», після придбання готової продукції у ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» за допомогою низки товариств з ознаками фіктивності штучно та безпідставно завищувалась вартість вказаної продукції. Схема її реалізації ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» дозволяла заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області було проведено дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ПМП «Старт Плюс» (23180387) за взаємовідносинами з «Укргазвидобуванням» (ЄДРПОУ 30079775). Встановлено, що підприємство ПМП «Старт Плюс» безпідставно та штучно збільшувало вартість зазначених в досліджені товарно-матеріальних цінностей. Сума від їх реалізації «Укргазвидобуванням» із залученням підприємств, які мають ознаки «сумнівності», для подальшого конвертування грошових коштів, що виникли з різниці цін у придбанні ПМП «Старт Плюс» від ТОВ «Техніка» та реалізації підприємством ПМП «Старт Плюс» на адресу ПАТ «Укргазвидобування», склала 7 926 168 грн. у т.ч. ПДВ 1 321 028 грн. Таким чином, можна припустити, що саме на цю суму нанесені збитки державі в особі ПАТ «Укргазвидобування» неправомірними діями ПМП «Старт Плюс».

Крім того, податкові дослідження вказують, що у протиправній діяльності задіяна низка підконтрольних підприємств, серед яких фігурує і ТОВ «Сервіспроммаш».

Як бачимо, Товкачов вирішив не міняти тактику і продовжує брати участь в реалізації обкатаних схем під прикриттям високих покровителів.

Але і це ще не все. За інформацією з Єдиного реєстру судових рішень, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000283 від 15 квітня 2014 року за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_2 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 212, ч. З с-т. 368-2 та ч. З ст. 209 КК України.

Так, підприємства реального сектору економіки, які імпортували товари на митну територію України у період з січня 2012 року квітень 2014 року, за фіктивними угодами щодо постачання товарів отримували на свої банківські рахунки безготівкові грошові кошти від ТОВ «Гонорій», ТОВ «Горизонт-трейдінг» та інших «програмних підприємств». Відповідно до вилученої в ході обшуку виписки з поточного рахунку № 26000110701200, який належить ТОВ «Гонорій», встановлено, що у період з 03.02.2013 р. по 04.04.2014 р. на вказаний рахунок від одного й того ж підприємства - ТОВ «Лендгруп» - надходили грошові кошти в загальній сумі більше 83 133 041 грн., а загальний обсяг надходжень грошових коштів на вказаний рахунок ТОВ «Гонорій» склав 83 433 041 грн. Майже всі перерахування коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ «Гонорій» у вказаний період було здійснено ТОВ «Лендгруп», призначенням платежів вказано «оплату за товар згідно з переводом боргу № 22/011 від 22. 10.2012». Після надходження грошових коштів від ТОВ «Лендгруп» на поточний рахунок № 26000110701200 у ПАТ «Банк ринкові технології», відкритий для ТОВ «Гонорій» упродовж однієї або кількох хвилин, банк здійснював перерахування всієї суми, яка надійшла від ТОВ «Лендгруп» під приводом розрахунків за постачання товарів на банківські рахунки підконтрольних підприємств, серед яких фігурує і TOB «Сервіспроммаш».

Атож, ТОВ «Сервіспроммаш» не цурається й інших схем нелегального заробітку.

Крім підприємств, які безпосередньо підпорядковані Товкачову, є ще підприємства, пов’язати які з цим паном, на перший погляд, проблематично. Але пов’язує їх участь в злочинних схемах та махінаціях з АТ «Укргазвидобування».

Серед таких підприємств – ТОВ «Аякс групп», яке за період з 2017 по 2019 рік уклало з «УГВ» договорів майже на 5,5 мільйонів гривень. Цікавим є той факт, що підприємство вже не вперше співпрацює з АТ «Укргазвидобування», ще в 2013 році було між цими підприємствами був укладений договір на 2,1 мільйони гривень. Далі з невідомих нам причин тривала шестирічна пауза у співпраці злочинних партнерів, але наразі підприємство знову отримує золоту акцію та нарощує обсяги оборудок.

Перевіряємо інформацію щодо ТОВ «Аякс групп» в судовому реєстрі і дізнаємося про наступне.

ГСУ Генеральної прокуратури України здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, ви не помилилися, це саме те кримінальне провадження, яким було встановлено продаж меткими «комівояжерами» металобрухту під виглядом нової техніки та деталей!

В ході досудового розслідування за даним кримінальним провадженням було встановлено, що вказане обладнання (устаткування) придбавалося ПАТ «Укргазвидобування» та його структурними підрозділами за результатами проведення процедур закупівель, в тендерній документації до яких зазначались обов'язкові умови щодо якості обладнання (устаткування) – а саме: обумовлювалася поставка нового обладнання (устаткування).

Департаментом захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення № 17/1/1-34836-15 від 06.07.2016 р. у вказаному кримінальному провадженні проведено аналіз матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, проведених у банківських установах за рахунками суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_3. Цією особою зареєстровано низку підконтрольних підприємств, серед яких ТОВ «Сервіспроммаш», ТОВ «Аякс групп» та інші, які беруть участь у державних закупівлях із постачання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб ПАТ «Укргазвидобування» та його філій.

Встановлено, що зазначена група осіб здійснювала закупівлі спеціального обладнання, яке вже було у вжитку, експлуатації і потребувало ремонту (інколи крадене), далі його капітально ремонтувала (фарбування, реставрація, заміна певних деталей та упакування з нанесенням фіктивного маркування або взагалі без маркування) на власних виробничих потужностях.

Після реставрації та капітального ремонту обладнання згадана група осіб, використовуючи свої корупційні зв'язки з ПАТ «Укргазвидобування», здійснювала постачання спеціального обладнання на устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб товариства у якості нового, інколи навіть за фіктивними імпортними документами з інших країн, за значно завищеною вартістю.

З метою приховування походження та вартості продукції використовувалися фіктивні підконтрольні підприємства. Здобуті злочинним шляхом кошти з метою прикриття незаконної діяльності перераховували на різні фіктивні підприємства з подальшою їх конвертацією у готівку.