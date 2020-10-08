В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №15. Геннадий Кнышов

Кардиохирург наивысшей мировой плеяды

Кардиохирургия и открытия великого Леонардо да Винчи. Казалось бы, при чем здесь одно к другому? Но вот бывают такие непостижимые чудесные случаи, когда через века современный ученый как бы продолжает исследовательскую эстафету выдающегося предшественника, и находит ответы на сложные научные вопросы. А эти ответы, в свою очередь, ложатся в основу инновационных методов лечения сердца, спасая жизни тысячи пациентов! Речь о Геннадии Кнышове – без преувеличения гении кардиохирургии, который совершил настоящую революцию в анатомии главного органа организма человека.

Еще выдающийся Леонардо выяснил, что сердце – это спиралевидная мышца. Но зачем его таким сделала природа, так и не понял. Геннадий Васильевич разгадал эту загадку, исследовал главный принцип его работы. Ученый доказал, что сердечная мышца имеет лентовидное строение и винтообразное сокращение, что дало возможность лечить больных методом электростимуляции по-новому, так сказать «прицельно», в разы увеличив эффективность. Более того, Геннадий Кнышов со своей командой вывел новые гидродинамические и электрофизиологические параметры сердца на основе принципа золотого сечения, который опять же был сформулирован еще да Винчи. Эти исключительно важные выводы легли в основу новейших разработок в лечении пациентов с тяжелыми пороками сердца.

Геннадий Васильевич Кнышов. Всемирно известный ученый, кардиохирург наивысшей мировой плеяды специалистов этой отрасли. Ученик выдающихся кардиохирургов М. Амосова, Д. Кули и М. Дебейки, обладатель многих международных премий, дипломов, званий за оригинальные исследования и вклад в мировую науку. На его счету более 5000 операций на сердце, сотни научных трудов, десятки изобретений, он автор передовых, новаторских идей, оригинальных инновационных технологий лечения. Посвятив медицине всю свою жизнь, бесценным опытом и научными открытиями Геннадий Васильевич щедро делился с коллегами по всему миру. Его яркие и содержательные выступления на конгрессах и форумах, симпозиумах и конференциях звучали на разных континентах и в разных странах – Великобритании, Франции, Голландии, США, Канаде, России, Германии, Италии, Швеции, Австралии, Швейцарии, Португалии, Индии, Монако, Китае (Гонконг). Украинская ассоциация кардиохирургов, которую основал и много лет возглавлял Геннадий Васильевич, подняла это направление медицины на высокий международный уровень, способствуя бесспорному авторитету Украины в сфере кардиологии.

...Родился Геннадий Кнышов в городе Дебальцево, Донецкой области. Окончив в 1958 году Донецкий медицинский институт, был направлен в областную больницу, где сделал первые профессиональные шаги и за четыре года вырос до уровня авторитетного специалиста. Он успешно оперировал на всех органах, кроме сердца и легких, а хотелось освоить и эту сложную хирургию. Поэтому, когда представилась возможность пройти стажировку в Киевском институте туберкулеза и грудной хирургии, поехал не раздумывая. Уже через три месяца под контролем Николая Михайловича Амосова перспективный стажер выполнил первую самостоятельную операцию на сердце. А дальше, по совету самого Николая Михайловича, поступил в аспирантуру Клиники сердечной хирургии Киевского института туберкулеза и грудной хирургии. Кандидатскую диссертацию молодой хирург написал быстро и блестяще защитил. Свою первую научную победу Г.Кнышов вспоминал так: «Тогда большой проблемой было лечение наиболее распространенного приобретенного порока сердца – митрального стеноза, осложненного тромбозом левого предсердия. Это осложнение практически исключало безопасную хирургическую коррекцию на работающем сердце. Я предложил шесть методик операций и разработал аппарат для отсасывания тромбов из левого предсердия во время операции. По этой теме в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, а методика была впервые в Украине запатентована».

Именно Г. Кнышов стал первым украинским кардиохирургом, который еще в период «железного занавеса» был приглашен на стажировку в ведущие зарубежные клиники. В 1973 году он стажировался в США в детском госпитале в Бостоне, затем в клинике Мейо, затем в Кливлендском хирургическом центре, в Национальном институте сердца и легких в городе Бетесда (США), в Техасском институте сердца под руководством легендарных кардиохирургов Д. Кули и М. Дебейки (что оперировал, в частности, Б. Ельцина). В 1978-м работал хирургом в известных английских госпиталях. Затем по обмену - в лаборатории миокардиопластики у профессора Л. Стефенсена в Детройте. С 1984 года осваивал инновации в Институте Д. Хопкинса в Балтиморе. В 1991 и 1993 гг. работал в клинике профессора Барвинского в Торонто и в клинике профессора Хетцера в Берлине. По сути, это непрерывный научный марафон ... Но в этом была суть личности Геннадия Васильевича, его поистине подвижнической деятельности как врача и ученого.

Заслуживвысокий профессиональный и моральный авторитет, Геннадий Кнышов прошел путь от аспиранта до директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова Научной академии медицинских наук Украины. 27 лет он находился на этом сложном и ответственном посту, подняв учреждение до уровня лучших кардиохирургических центров мира. Эффективно организованная научная и клиническая деятельность коллектива, возглавляемого В. Кнышовым, дала Института возможность выйти на уровень мировых достижений в разработке и совершенствовании хирургического лечения приобретенных пороков сердца, врожденных пороках сердца у детей раннего возраста, ишемической болезни, аневризм аорты. Приоритет во многих уникальных разработках, направленных на спасение жизни тяжелых больных, принадлежал Геннадию Васильевичу. В Украине именно он внедрил метод аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни сердца, применил хирургическую коррекцию и оптимальное лечение сложных нарушений ритма сердца. Под его руководством впервые внедрена методика искусственного повышения температуры тела больного при инфекционном эндокардите, что позволило снизить летальность от этой болезни в 10 раз.

Благодаря постоянной поддержке обучения сотрудников Института за рубежом, а также огромному личному хирургическому опыту, который Г.В. Кнышов активно передавал ученикам и коллегам, сложилась мощная национальная кардиохирургическая школа, охватывающая все направления сердечно-сосудистой патологии и обеспечивающая системное развитие кардиохирургической помощи в стране. По его инициативе и при непосредственном участии созданы десятки региональных центров кардиохирургии, что способствовало неуклонному росту количества и качества операций на сердце.

Мысли, идеи, предложения, результаты исследований и лечебной практики, научные гипотезы В. Кнышова изложены в многочисленных публикациях. Он автор 505 научных работ, 10 монографий, трех учебников для студентов медицинских вузов, 49 изобретений. Под его руководством защищено более 40 докторских и кандидатских диссертаций. В 1992 году Геннадий Васильевич организовал первую в Украине кафедру хирургии сердца и магистральных сосудов при Киевской медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика. Он был постоянным членом Президиума научного совета АМН Украины, Совета Украинского Форума Европейской ассоциации сердечно-торакальных хирургов, Американской ассоциации торакальных хирургов, редакционных советов 11 ведущих отечественных и зарубежных периодических научных изданий.

Много лет Геннадий Васильевич был также членом Высшего академического совета общенациональной программы «Человек года». Его энергия и жизненный опыт, оптимизм и вера в будущее молодого государства способствовали становлению и дальнейшему развитию всеукраинского проекта.

Вклад Академика АМН Украины, доктора медицинских наук, профессора Геннадия Васильевича Кнышова в украинскую и мировую медицину трудно переоценить. Острый ум исследователя и хирурга-практика проникал в непознанные глубины резервов человеческого организма ради спасения, лечения и продолжения активной жизни пациентов. Он считал это обычной работой, путем реализации жизненной позиции - во время операций больные не должны умирать. И подтверждением тому были сотни сохраненных жизней почти безнадежных больных, счастливые улыбки родителей спасенных детей, тысячи благодарных пациентов по всему миру и слезы радости их родных.

Жизненный путь Геннадий Кнышов – яркий образец служения Родине и самоотверженному служению обществу и людям. Как настоящий Врач, сгорая сам, он светил другим. Геннадия Васильевича называли совестью украинской науки и практики, и все его дела были пронизаны гуманизмом и добром. Всегда верный долгу, справедливости и чести, он сформировал отечественную кардиологическую школу, задав высокую моральную и профессиональную планку своим многочисленным последователям. Талантливые ученики продолжают его дело, реализуют планы, воплощают идеи и мечты, даря надежду на жизнь сотням и тысячам сограждан.

В 2017 году общенациональная программа «Человек года» основала Специальную премию им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей».

В последующие годы ее почетными обладателями стали: известный ученый, хирург и трансплантолог, академик Национальной академии медицинских наук Украины, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Запорожского государственного медицинского университета Александр Никоненко (2018), а также ученик В. Кнышова, выдающийся кардиохирург, академик Национальной академии медицинских наук Украины, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Амосова Василий Лазоришинец (2019).

В 2004 году Геннадий Кнышов был удостоен высшего государственного Звания Герой Украины с вручением ордена Державы. Также он награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V (1999) и IV (2008) степеней и орденом «Знак Почета».

В 1994 году Геннадию Кнышову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

Также он является Лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники (2005), Лауреатом премии НАН Украины имени Н. М. Амосова («Медицина», 2006) и Государственной премии УССР в области науки и техники (1988).

9 марта 2003 г. во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2002» Геннадий Кнышов был удостоен высокого титула «Ученый года».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»