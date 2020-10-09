Вот нашелся бы кто-то из новых, но умных политологов, и написал бы ученую статью об обратно пропорциональной зависимости между среднегодовой температурой и накалом политических страстей в Украине. Парадоксально, но чем на улице холоднее, тем в нашей политике жарче. А почему — науке это доподлинно неизвестно…

Министр здравоохранения (или кандидат в Одесский облсовет — попробуй угадай, что для него важнее!) Максим Степанов уже натурально вопиет, что уровень заболеваемости зашкалил свыше пяти тысяч новых зараженных ежедневно, больницы заполнены, врачи истощены, денег нет, и скоро все рухнет нам на головы.

Но, по мнению министра, это не потому, что он сам занимается не пойми чем, а отраслью рулит глава парламентского комитета Михаил Радуцкий, нашедший взаимопонимание (коммерческое?) с людьми Ульяны Супрун, до сих занимающими ключевые позиции. И не потому, что по указке с самого верха «ковидные» средства расходуются на тупой пиар партии власти в виде «Большой стройки» (на самом деле объемы работ приписывают и деньги воруют). И даже не потому, что многократно обещанного президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем повышения зарплат и выплат самоотверженные украинские медики в полном объеме так и не дождались (как и учителя, и другие категории бюджетников).

Нет, оказывается, заболеваемость растет потому, что мэры на местах и граждане вообще плохо соблюдают карантинные нормы! Работать, видите ли хотят, чтобы семьи кормить, да еще и на работу на транспорте добираться! И отдыхать после работы хотят, сволочи неблагодарные, не догоняют эпохальности втюхиваемых им реформ…

Зато Владимир Зеленский съездил в Европу, а также в грубо отделившуюся от нее Великобританию. Что характерно: и туда, и туда — успешно!

За историческое достижение нам теперь преподносят сохранение безвиза с Европой. Честно говоря, до лампады, поскольку из-за коронавируса границы на таком замке, что и при совковом «железном занавесе» не наблюдалось. Но в обмен на незабирание символического безвиза наш президент пообещал присоединение Украины к символическим санкциям против РФ из-за отравления Алексея Навального.

Вообще-то, по логике это Украина должна быть инициатором санкций против агрессора, а остальные присоединяться. Но в данном случае опять-таки фиолетово, потому что болезненных санкций типа отключения СВИФТа Запад вводить не станет. Соответственно, «присоединение Украины» способно огорчить только Андрея Ермака, потому что осложняет ему и так безнадежную спецоперацию по натягиванию «минска» на глобус Украины.

Зато в Лондоне президент Зеленский подписал с премьером Джонсоном что-то небывалое и прорывное (по сведениям из ОП). Такого уровня дипломатического и экономического сотрудничества Украина и Великобритания не имели со времен Пилипа Орлика, который написал для косных британцев пристойную Конституцию.

Как по мне, лучше бы Объединенное Королевство выдало нам… нет, не украинских политических беженцев (они уже все, что смогли, здесь стырили, так что нафиг!), а их выведенные от нас активы, и это сразу на порядок подняло бы товарооборот между нашими странами.

И единственное, что оскверняет безоблачность взаимоотношений с Европой, так это зверства украинского режима против истинных реформаторов.

Представляете, до чего дошло: Совет Нацбанка объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу! При Порошенко такого не было!

А еще милейшего Айвараса Абромявичюса уволили с поста главы «Укроборонпрома». Такой отличный работник, так много сделал для экономики и обороны Украины, столько успехов, армию просто завалили современной боевой техникой… А, это не нашу, это азербайджанскую армию перевооружили…

И все равно, почему уволили Абромавичюса, неужели ужасный Игорь Кононенко опять дотянулся до литовско-украинского суперменеджера? На самом деле, куда интереснее, почему назначили? Хотя ответ на оба вопроса один и тот же — «военная тайна».

Почему-то вспоминаю мрачные времена Леонида Кучмы, когда иностранцы могли занимать при украинских чиновниках максимум должности советников, да и то внештатных, то есть, без зарплаты. Как же далеко и безнадежно мы продвинулись по пути демократии…

А вот за что следует уволить главу «Нефтегаза» Андрея Коболева, известно прекрасно: аудит показал, что из-за всяких нарушений в деятельности госмонополиста бюджет недополучил 75 млрд гривен. Характерно, что в последние годы аудит «Нефтегаза» вообще не проводился, еще Гройсман пытался, но дали по рукам.

Ведомство Коболева устами своих конечно же иностранных членов Набсовета оправдывается, что недоплата в бюджет возникла из-за того, что «Нефтегазу» не доплатили потребители газа. С этим можно согласиться. Но ни это, ни что-либо другое не объясняет, почему госмонополист из года в год не выполняет план по добыче собственного — украинского газа? А ответ на поверхности: «патриоту» Коболеву с «Газпромом» удобнее.

Что удобнее? Да все: мутить схемы, изобретать контракты по транзиту и закупкам как бы «европейского газа», судиться, в конце концов… Все это — бумажно-бюрократическая работа, а добыча собственного газа — это производство! Здесь нужно не только знание английского, но и технические знания. В этой сфере надо уметь созидать, а не только выторговывать свой процент, на чем и живет последние годы «Нефтегаз».

А что до последствий аудита… В этом году уже было подобное с «Укрзализницей» — там выявили нанесенных убытков на 11,8 млрд гр. Отправили материалы в СБУ Ивану Баканову. И что? И ничего! Европа в полный рост.

Зашкаливает уже, демократия эта. Но не останавливается. В Днепре в мэра Бориса Филатова сначала кидали зеленку, а теперь уже нашатырь — прогресс, однако. Но все равно мелковато. Видимо, Виктор Медведчук не рискнул привезти из Москвы своему партнеру, одному днепровскому олигарху, чего-нибудь позабористей, вроде «Новичка». Вот и приходится «активистам» олигарха швыряться подручными средствами.

Но как бы то ни было, а Виктор Медведчук спасает Украину… Нет, это не я сдурел, это комментаторы, близкие к ОПЗЖ, придумали! По поводу того, что Медведчук как бы договорился с Владимиром Путиным, что если Владимир Зеленский как бы попросит подсобить с российской вакциной от коронавируса, то Путин как бы рассмотрит эту просьбу… Так же, как уже год рассматривает просьбы Зеленского насчет мира на Донбассе.

Легко могу представить, что многоликий Зеленский одновременно сможет и присоединить Украину к антироссийским санкциям, и обратиться к России за помощью. Но вот то, что украинцы воспримут крайне сомнительную вакцину с восторгом благодарности, поверить не могу.

Просто советую тем, кто славит «спасителя» Медведчука, поинтересоваться, почему, например, глобальная фирма «Самсунг», которая раньше поставляла в Украину свою продукцию с принадлежащих ей заводов в РФ, теперь по максимуму завозит те же телевизоры, стиралки, холодильники из Польши и других европейских стран? А потому, что российские товары украинцы покупают нынче неохотно. Не доверяют даже нейтральной бытовой технике, что уж говорить про вакцину без внятной истории клинический испытаний!

Если серьезно, то и вести Украину в Европу, и продвигаться к реальному миру на Донбассе, и честно выигрывать местные выборы способна власть, которая имеет победительную стратегию и конкретную тактику по всем ключевым направлениям. Власть, способная последовательно реализовывать эти стратегию и тактику. Власть, опирающаяся на рациональную, а не стебно-клиповую поддержку общества.

Вы видите сегодня такую власть? Попуститесь, я у думающих, а не у сочувствующих спрашиваю.

Та ото ж. Вот поэтому-то Владимир Александрович, как доносят из его окружения, последнее время уже не нервничает. Он уже психует.

Помнится, характеризуя ВАЗа еще как кандидата в президенты Украины, я отмечал, что чуйка у него замечательная…

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»