Новий законопроект дозволить "закріпачити" власників землі за орендарями

Як пише Знай.юа, про це пише Роман Головін, Голова Всеукраїнське об’єднання власників землі у своєму блозі. Далі наводимо слова автора без коментарів та ремарок редакції.

«Зелені слуги» хочуть прискорити законодавче закріплення (закріпачення) власників землі за орендарями. Після прийняття відповідного закону (проєкт №2194) власники землі не зможуть продавати землю без дозволу орендаря. Цей законопроект хочуть розглядати одразу після місцевих виборів 2020.

Після прийняття такого феодального законодавства залишилося передати орендарю «право першої ночі», щоб феодалізм в Україні реалізувався на 100%.

Законопроект №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України (ЗКУ) та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” пропонує внести зміни до ст. 130 Земельного кодексу України, доповнивши її частиною третьою такого змісту:

«Земельні ділянки приватної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки, виділені в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, можуть бути відчужені лише за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, внесення до складеного капіталу чи шляхом звернення стягнення на них.

«Земельні ділянки, визначені у абзаці першому цієї частини та які перебувають в оренді:

можуть бути відчужені за договором дарування лише на користь дружини (чоловіка), батьків, дітей, баби, діда, прабаби, прадіда, внуків, правнуків, тітки (дядька);

Без згоди орендаря бути обміняні лише на земельні ділянки, розташовані у тому ж масиві земель сільськогосподарського призначення;

не можуть бути внесені без згоди орендаря внесені до статутного капіталу».

Тобто, без згоди орендаря власники землі не можуть продавати землю – дарувати рідні це не продаж, як і не продаж помінятися ділянками на одному і тому ж полі.

Практично всі землі селяни-власники землі були змушені передати в оренду на довгі роки. І така норма закону означає, що не бачити їм на довгі роки жодної можливості ані "продажу землі за європейськими цінами", ані можливості перейти до самостійного господарювання.

Законопроект "слуг народу" №2194 не звільняє селян з кріпацтва, не надає їм права розпоряджатися землею, як про це наголошував Зеленський. Законопроєкт №2194 посилює обмеження прав селян-власників землі, змушуючи їх продавати землю Українського народу якомога скоріше за хоч якісь гроші виключно своєму орендареві.

Хоча навіщо взагалі в такій ситуації купувати землю у кріпака?

З прийняттям законопроекту №2194, за попередніми оцінками, до 80% селян фактично втратять землю остаточно.

«Зелені слуги» протягують цей законопроєкт як закон, який начебто дає можливість громадам управляти землями в межах громад, а не державі, як зараз. Ми знаємо, що землями управляє держава чи громади – земля все одно буде у орендарів. Так буде поки в країні не почне діяти закон про прогресивні земельні відносини, яким визначено, що ці землі обробляють об’єднані члени громади, а не орендарі.

Законопроєкт №2194 написаний орендарями в інтересах орендарів. Проєкт №2194 лобіюють безпосередньо голова аграрного комітету Сольський та керівник Держгеокадастру Лещенко (він же діючий уповноважений Президента України з земельних питань), які мають пряме відношення до орендарів (вони бенефіціари-власники підприємств, які є орендаторами землі). Саме вони офіційно повідомляють про «важливість» цього законопроєкту для України. Хоча ми розуміємо що це знову хочуть зелені «поімєть» з людей під гарні лозунги.

Безумовно, вагома переважна більшість власників землі не бачить гарною перспективою вимушений продаж землі з причин тотального зубожіння. І можна було б говорити, що більшості власників землі до «лампочки» цей закон. Але суть у тому, як можна так тупо збільшувати порушення прав громадянина. Якийсь орендар вже вирішує жити селянину чи ні. Та і з таким законодавством від «зелених слуг» ціна на землю буде копійчана.

Право продати землю повинно бути, але в тому розуміння як це запропоновано законопроектом №3208 «Про прогресивні земельні відносини». Суть пропозиції полягає в тому, що Держава зобов’язана купувати землю у її власника за ціною, яка дорівнює п’ятикратному розміру нормативно-грошової оцінки (5000 доларів/1 га чорнозему). Купити землю мають право громадяни України, у яких не має землі сільськогосподарського призначення. Держава для цієї купівлі може надати 3-5% кредит для українця-покупця. Правило «одна ділянка в одні руки» - унеможливить концентрацію землі в одних руках і не перетворить Україну на феодальне утворення. Такими законодавчими нормами створюється конкуренція виключно між українцями і реалізується ефективний обмін правами на землю, а не ринок землі як вдаване регресивне явище. Всі в цій системі будуть задоволені: і продавці і покупці і Держава Україна.

Як діяти в такі ганебній ситуації власникам землі? Тут є навіть не порада, а єдина можлива стратегія.

Необхідно виборювати право розривати (припиняти) договори оренди землі. Це конституційне право українця-власника землі. Це право реалізації конституційної сподоби. Це право незаперечне!

Вже зараз по мірі можливостей робіть самі і агітуйте інших:

Непереукладайте договори оренди землі. Не підписуйте ніяких нових додаткових угод оренди землі. Всіляко підтримуйте необхідність надання власникам землі права розривати (припиняти) договори оренди за власним простим волевиявленням. Вивчайте питання самостійного господарювання через участь у Всеукраїнському Товаристві Власників Землі. Переходьте до самостійного господарювання через участь у Всеукраїнському Товаристві Власників Землі.

І головне, долучайтеся до ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ у Фейсбук!

Всеукраїнське об’єднання власників землі - створене, діє і діятиме виключно в інтересах власників землі❗

Ми єдині, хто:

✅ за право розривати договори оренди землі❗

✅ за право вільного розпорядження землею❗

✅ за непереукладання договорів оренди❗

✅ за самостійне господарювання на власній землі❗

✅ за збільшення доходів від землі у її власників в 2-4 рази❗

✅ за товариства власників землі❗

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