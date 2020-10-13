COVID-19 продовжує впливати на нашу життєдіяльність. Однією зі сфер, де це є найбільш відчутним являється освіта. Потреба в інструментах дистанційного навчання ніколи не була більш актуальною як цього року.

Не секрет, що віртуальне навчання вимагає більше відеоконференцій, ніж будь-коли раніше - принаймні більше, ніж звикли багато студентів.

Вже є чимало інформаційних ресурсів, навчальних посібників, методичних розробок, допомагають школам, вищим навчальним закладам, вчителям, викладачам, школярам, студентам та їхнім сім'ям не втрачати можливості отримувати нові знання.

До цієї роботи долучився і всеукраїнський проект "Академія Online”.

Коли ми говоримо про засоби дистанційного навчання, то найчастіше усвідомлюємо програмні продукти, які освітяни використовують у цифровому класі. Вони включають аудіо, відео або цифровий текст. Ці інструменти дозволяють навчатися в будь-який зручний час і в будь-якому місці, де є доступний Інтернет.

Міжнародні компанії продовжують діяльність, спрямовану на вдосконалення роботи освітніх інструментів.

Перед початком нового начального року компанія Google презентувала нові функціональні здатності для навчання. Зміни впроваджуватись будуть поетапно.

Завдяки цьому модератори зможуть:

заборонити учасникам приєднуватися до зустрічей після того, як їх виключили або у випадку подвійної заборони входу;

вимикати чат під час навчання та встановлювати обмеження стосовно тих, хто може брати участь в навчальному процесі.

параметр, який вимагає від вчителя приєднатися першим;

завершення зустрічі для всіх учасників, коли навчання завершено.

З жовтня місяця представниками Google було обіцяно надати можливість: розмивки або заміни фону (ця опція вже була доступною на іншій платформі, а саме – Zoom), щоб усі учасники процесу почувались комфортніше під час навчання, відстеження відвідуваності студентами віртуальних занять; опція поділу на класи з одночасним обговоренням в малих групах.

До кінця поточного року мають впровадити підняття рук, щоб допомогти модератору визначити школярів або студентів, яким може знадобитися допомога чи необхідність отримання відповіді на запитання, функції питань та відповідей, щоб була можливість робити це, не порушуючи потоку дискусій або уроків у класі, та опитування, щоб залучити студентів поділитися своїм голосом.

Навчання в Інтернеті має бути орієнтованим на дії, сприяти активному здобуттю знань та взаємодії зі змістом.

Здійснити організацію роботи віртуального або дистанційного навчання для учнів і студентів є непростим завданням. Можна мати усі найкращі інструменти на місці, але без стабільнгого доступу вдома для всіх ваших школярів та студентів, а також належної підготовки та навчання для себе - важко повторити традиційний досвід особистого навчання. Будьте впевнені в собі і просто робіть це. Інтернет-навчання переосмислює освіту такою, якою ми її знаємо.

Я рекомендую додатково (перед початком роботи) приділити час, щоб ознайомитися з практиками конфіденційності та безпеки кожного інструменту. Це не є не менш актуальним в наші дні.

Наша команда буде й надалі стежити за змінами та вдосконаленнями функціоналу інструментів дистанційного навчання та ознайомлювати з ними читачів.