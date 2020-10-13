Законопроект, предусматривающий отказ от перевода часов на «зимнее» и «летнее» время – инициатива с двойным дном.

А Вы в курсе, что авторы законопроекта хотят Украину полностью перевести на григорианский календарь? И, соответственно, единственной официальной датой празднования Рождества станет 25 декабря.

Законопроект с двойным дном

Инициатор законопроекта - первый вице-спикер Верховной рады, народный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук. С одной стороны, есть рациональное зерно в том, чтобы праздник был единым для всех украинских прихожан. Но с другой... подобные решения надо принимать очень осторожно и подходить к ним максимально взвешенно. В противном случае, конфликтов на церковной почве станет гораздо больше, а раскол, который с появлением Православной церкви Украины явно усугубился, может привести к ещё более серьёзным последствиям.

Например, в УПЦ (КП) это прекрасно понимают. Глава Киевского Патриархата Филарет публично заявил, что такие нововведения надо принимать только с согласия прихожан. «Переход возможен. Но при каких условиях? Если народ согласится перейти. Потому что в 20-е годы ХХ века переходили на новый календарь, на григорианский, но люди в церковь не приходили. Например, на Рождество 25 декабря. Праздник, а в храме нет людей», – отметил патриарх в интервью «Украинской правде».

Однако в указанном законопроекте нет никаких намёков ни на изучение общественного мнения, ни на предварительные консультации с духовенством. А это печально. Потому что нынешняя власть повторяет ошибки власти предыдущей. И вместо того, чтобы хоть попытаться сгладить острые углы, существующие в украинском православии, президент Владимир Зеленский предлагает признать государственными праздниками Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Рош-Ашану, Песах, Хануку и Пасху западного обряда. А его первый вице-спикер подаёт законопроекты, в случае принятия которых противостояние в церковном мире значительно усилится.

Раскол

Надо сказать, что и предыдущее руководство Украины не способствовало церковному объединению. Скорее, наоборот.

Пётр Порошенко, очень желая остаться в своём кресле на второй срок, решил залезть и в дела церковные. Но создание Православной Церкви Украины мало того что никак не помогло ему усидеть на троне, так ещё и спровоцировало серьёзный раскол по линии ПЦУ - УПЦ (КП) - УАПЦ. Да-да, Днепропетровско-Запорожская епархия УАПЦ отказалась вливаться в ПЦУ. Более того, государственные органы до сих пор коммуницируют с УАПЦ, о чем свидетельствует переписка на Facebook-странице епархии. В общем, вместо трех церквей – УПЦ (МП), УПЦ (КП) и УАПЦ – в результате «объединения» вместо единой ПЦУ получили 4 религиозные организации.

Кроме того, Порошенко настолько торопился с ликвидацией УПЦ (КП) и созданием ПЦУ (хотел во что бы то ни стало успеть до выборов), что и первое, и второе прошло с массой нарушений. И патриарх Филарет со своими сторонниками теперь оспаривают данное решение в судах. На сегодня рассматривается 60 исков в защиту интересов УПЦ (КП) и её прихожан. Инстанции - и украинские, и зарубежные. Вплоть до Европейского суда по правам человека. А против Порошенко завели уголовное дело за разжигание религиозной вражды из-за получения ПЦУ Томоса об автокефалии.

Религиозные войны XXI века

Тем временем, противостояние между главой УПЦ (КП) Филаретом и главой ПЦУ Епифанием набирает обороты. О войне между УПЦ (КП) и ПЦУ все чаще пишут украинские СМИ. И хотя главные действующие лица пока соблюдают «перемирие» после горячей фазы конфликта в мае 2019 года, накала борьбы уже не скрыть. Священники ПЦУ публикуют материалы с критикой в адрес несговорчивого патриарха УПЦ (КП).

Они явно недовольны тем, что значительная часть приходов УПЦ (КП) Филарета категорически отказываются переходить к ПЦУ. Причем за рубежом эта тенденция носит массовый характер - порядка 70% приходов отказались переходить в ПЦУ и остаются в УПЦ (КП). В Украине же процесс перехода приходов в ПЦУ, в начале этого года ещё ни шатко, ни валко продвигающийся, с весны фактически остановился.

А недавно масла в огонь неоправдавшихся надежд ПЦУ подлил экс-командир батальона «Айдар», депутат Верховной рады прошлого созыва Сергей Мельничук. На своей странице в Facebook Мельничук опубликовал целое расследование на тему ликвидации УПЦ (КП), изобилующее массой скандальных фактов. Как оказалось, ликвидировали УПЦ (КП) с множеством подтасовок. И не надо быть юристом, чтобы понимать, что всё это очень попахивает нарушением Уголовного кодекса по статье «мошенничество».

В общем, если бы священники играли в футбол, можно было бы констатировать, что преимущество на данном этапе за командой Филарета. А команда Епифания может рассчитывать разве что на гол престижа. В лучшем случае.

Без Порошенко

Если Филарет на данном этапе позиции усиливает, Епифаний, в свою очередь, переживает явно не лучшие времена. Поддержки от нынешнего президента Украины у ПЦУ нет (это и понятно, нечего было называть Владимира Зеленского предателем). А поддерживать бывшего президента Петра Порошенко руководство ПЦУ во главе с Епифанием теперь не хочет. Влияние этой церкви уже совсем не такое, каким было в самом начале, а скандалов с ПЦУ связанных возникает всё больше.

Более того, в ПЦУ усугубляется внутренний кризис. И это явственно проявилось в марте в начале карантина, когда митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) пошел в открытую оппозицию к Епифанию, призвав верующих не соблюдать карантин. Его фраза «Нужно ходить в храм, исповедоваться и причащаться, и тогда Господь защитит ваше чистое сердце от всех невзгод» прозвучала вразрез с официальной позицией Синода ПЦУ. А спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря) на ровном месте породил громкий скандал, заявив, что «Это (призыв Варфоломея соблюдать карантин, - автор) касается епархий Константинопольского патриархата. И для ПЦУ это ничего не означает». Хотя Синод ПЦУ официально постановил «Учитывать и исполнять законные предписания, распоряжения и карантинные ограничения, которые вводятся государством, органами местного самоуправления и органами здравоохранения».

Кризис усугубляется, и побороть его Епифаний не в состоянии. Отец-основатель ПЦУ Пётр Порошенко это, конечно, видит. И, как говорят люди, близкие к церковным кругам, уже планирует рокировку. Не в меру амбициозного, но неспособного погасить конфликт Епифания с подачи Порошенко поменяют на более послушного Симеона, митрополита Винницко-Барской епархии. А справится ли новый руководитель с кризисом в ПЦУ и сможет ли уладить конфликт с УПЦ (КП) и Филаретом - время покажет.

Семен Правденко