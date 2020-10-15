Представление списков во время конференции 20 сентября «Слуги народа» сделало «мини-сенсацию».

Приведя в свою команду ряд новых лиц, способных, по мнению экспертов, показать новое качество политики в Украине, в президентской партии сделали серьезный шаг вперед. Один из них Михаил Присяжнюк. Известный телеведущий, правозащитник и адвокат может серьезно усилить «слуг».

Очень важно, что в команде главы государства появляются фигуры, которые сами имеют хороший рейтинг и незапятнанный имидж, что добавляет команде баллов.

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии «Слуга Народа» адвокат и телеведущий Михаил Присяжнюк родился в семье юристов.

Михаил решил пойти по стопам своих родителей. Окончив юридический факультет университета им. Т. Г. Шевченко Михаил работал в юристконсулом, после юристом в медиа холдинге, после стал руководителем юр.отдела профидьного юридического издания «Юридическая газета». Там он решил, что его главная задача — помогать людям. Поэтому в 2011 году Михаил сдал квалиф.экзамен и получил право заниматься адвокатской деятельностю.

В 2012-м году Михаил Присяжнюк начал свою деятельность на телевидении в качестве эксперта, где он решал проблемы героев программы и после съемок.

А в 2018 правозащитник стал ведущим социального проекта "Один за всех". Впоследствии зритель назвал Присяжнюка «народным адвокатом». Это звание является главным в жизни Михаила, ведь он всегда стремится восстанавливать справедливость. Михаил поднимает и помогает решить сложные, неоднозначные, жизненные ситуации.

Одной из проблем города Михаил назвал состояние здоровья людей, которое особо актуально во время пандемии коронавируса. Так например, в Киеве Михаил предложит создать фонд, из которого будут выделены деньги на тестирования людей.

Также Михаил отметил важность хорошего уровня медицины и медицинского страхования.

В последние годы наблюдается тенденция к росту нагрузки на больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения Киева, необходимо развитие инфраструктуры здравоохранения столицы

Количество коек в больничных заведениях на 10 000 человек населения всего 102 койки

Пропускной объем амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения -292 человека.

Количество врачей в Киеве растет на протяжении последних лет, что обеспечивает стабильный уровень нагрузки на одного врача, но при этом наблюдается негативная тенденция к росту разрыва между уровнем оплаты труда в области здравоохранения и средним уровнем зп по Киеву. Так Средняя заработная плата в сфере здравоохранения составляет всего -3684 грн.