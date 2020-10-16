Вообще, президенту Зеленскому можно позавидовать: что ни день, то какие-то новости, открытия, откровения даже. Вот недавно он на личном опыте узнал, что английские спецслужбы — это не выдумки сценаристов про Джеймса Бонда, а твердая реальность, заходящая почему-то со спины. И познавать ее в ощущениях очень не хочется.

Вполне верю, что разговор Владимира Зеленского с главой MI6 Ричардом Муром касался окружения президента.

С одной стороны, британцы и раньше играли очень существенную роль во взаимоотношениях Украины с коллективным Западом, просто это не афишировалось, а на поверхности всегда маячили Штаты, Германия и Франция. Но вот именно на позицию Штатов по вопросам безопасности во многом негласно влияла английская корона. С учетом того, что в США сейчас ситуация в связи с выборами нелинейная, Британии приходится спрямлять путь.

С другой стороны, всем президентам Украины доводилось в той или иной форме выслушивать от западных эмиссаров малоприятную инфу насчет недопустимых художеств своих ближайших соратников.

У Леонида Кучмы это началось с Александра Волкова, отчего всесильному помощнику президента пришлось переквалифицироваться… нет, не в управдома, а в «директора парламента».

Виктору Ющенко намекали на неуемную и неразборчивую коммерческую жилку его брата Петра.

Схожая ситуация была и у Виктора Януковича, только там «семью», стремящуюся подгрести под себя всю Украину, представлял «Саша-стоматолог».

Петр Порошенко — тот никому не доверял, поэтому персонально олицетворял и все самое хорошее, и все самое плохое.

Так что если инфа о том, что британская спецслужба сочла необходимым просветить нашего президента о недопустимых действиях кого-то из его ближайших соратников (фамилий без подтвержденных фактов не называем!), то это, увы, не новость, а устоявшая практика. Но впервые претензии Запада касаются не столько коррупционных действий, сколько геополитического позиционирования.

Вот никогда такого не было, чтобы президент поддерживал один стратегический выбор, например, двигаться в ЕЭС и НАТО, а его всесильный сподвижник — прямо противоположный. Такое возможно только в случае, если:

на самом деле векторы и у президента, и у подвижника совпадают, а вся риторика о европозиционировании — это бла-бла-бла, так сказать, агентурная легенда;

у президента вообще отсутствует какое-либо геополитическое позиционирование, поэтому окружение может занимать любую позицию, которая лично ближе;

президент не управляет ситуацией даже в рамках собственного офиса.

К сожалению, ситуация, скорее всего, так и останется в сфере догадок и домыслов, потому что спецслужбы редко придают гласности подобную оперативную информацию. А нашим официальным источникам веры никакой. Надежным подтверждением было бы немедленное увольнение того (тех), в отношение кого были представлены убедительные материалы. Но Владимиру Зеленскому подобная решительность не свойственна.

Зато ему свойственны игрища с электоратом. Вспомните, как он нагнетал интригу насчет «пойду — не пойду в президенты». То же самое с пресловутым опросом: сначала анонс пяти вопросов, потом по капельке засветка тех вопросов, и окончательный слив.

Вот скажите, разве так себя ведет разумный серьезный лидер страны, если хочет посоветоваться с согражданами?

Если президент действительно хочет опираться на позицию общества, то давно бы уже провел через свое монобольшинство закон о референдуме и запускал бы его по каждому значимому случаю. А если его интересует просто мнение общества, то организовал бы массовый соцопрос, не привязываясь к выборам и не нагружая ЦВК. И заодно избежав обвинений в злоупотреблении властью, использовании сомнительных источников финансирования и загадочной методике проведения.

Нет, то, что делает сейчас Владимир Зеленский и его медийные гуру — это чистейшее шаманство, пляски с бубном вокруг затухающего костра своей популярности.

Смотрите, на парламентских выборах партия «Слуга народа» набрала свыше 43%. Сейчас, если усреднить по стране, то у «Слуг» около 17%, то есть, почти вдвое меньше. И в ОП делают правильный вывод, что это за счет разочаровавшихся в политике Зеленского, причем, за счет молодежи, в первую очередь.

А затем вывод делается неправильный, а именно: если каким-то фортелем привлечь этих разочаровавшихся молодых избирателей на участки, то они от безысходности проголосуют за «Слуг», так как политикой не интересуются и остальных партий тупо не знают… Поэтому в опросе и появляется завлекающий «молодежный» вопрос про каннабис, а остальные вопросы призваны его замаскировать.

Как по мне, то идея с опросом в качестве сыра в мышеловке могла прийти только от предвыборного отчаяния. И этот фокус не сработает. Потому что главное противостояние на этих выборах разворачивается по оси «за власть — против власти». А этот скорбный опрос попадает мимо оси, соответственно, значительного влияния на итоговый результат не окажет. Хотя тактически — да, информационная инициатива перехвачена, масса людей рассуждает про то, что еще может спросить наш президент.

Вспоминается анекдот советских времен. Тогда национальная политика была суровой, и по разнарядке выпало отправить в космос кого-то из окраинных национальных меньшинств. Отправили. И вот выходит космонавт на связь: «Земля, земля, Залдостанов я. Кто я?!». И так весь сеанс связи. На следующем витке — опять «Земля, Залдостанов я, кто я?». И на следующем, еле хрипит уже. Центр управления полетами, все академики в растерянности. И вдруг оказавшийся там сержант хватает микрофон и кричит: «Сокол» ты, * опа, «Сокол»! И объясняет окружающим: «Он просто свой позывной забыл».

Никого не напоминает?

А если пройтись по конкретным засвеченным вопросам, то нападает творческая грусть. И куда только испарилась та креативность, которой радовала команда Зеленского на президентских выборах? Обсудим.

1. За коррупцию пожизненно? Ну-ну… Вот чисто интересно, господин президент, каким образом это удастся увязать с практикой цивилизованных стран, предусматривающей, что за экономические преступления, в основном, должны быть экономические покарания, то есть, штрафы, конфискации, лишение права на определенные виды деятельности? А не закапывания живьем, публичные казни и прочее варварство, которое да, охотно поддержат многие наши граждане.

2. Про свободную экономическую зону на Донбассе давно высказались все, кто хотел. Была уже такая зона там. И что? Кстати, господин президент, а вы весь Донбасс имеете в виду или только контролируемый нами? Та ото ж…

3. Насчет 300 депутатов вместо 450 тоже тема давно юзаная. И бесперспективная. Потому что у вас, господин президент, нет голосов за изменение Конституции. А 450 бесполезных народных избранников прописано в Основном Законе, все это знают, так что не морочьте ни себе, ни людям.

4. Про каннабис. Господин президент, информирую: легализация легких наркотиков волнует не столько потребителей, сколько дилеров. Понятно, что в офисе президента есть сочувствующие дилерам, но страна — не ваш офис. Так что вопрос провальным выборам «Слуг» не поможет.

5. И в отношении суверенитета и «будапештского меморандума»: да начните уже что-то делать, а не только спрашивать и обещать! Оно и попустит, господин президент… Возвращаясь к реалиям: в Британии Зеленский высказался, что «минск» должен быть более гибким. Хотелось бы, но чтобы не за счет Украины. Но пока ни Россия, ни ОБСЕ не намерены смягчать свою позицию по Донбассу (про Крым и не заикаемся). Зато украинская сторона переговоров во главе с президентом гибка до желеобразности. Как и по ряду других жизненно важных для Украины вопросов, тому же коронавирусному карантину. И до каких пор это будет продолжаться — вот главный вопрос, ответ на который хотелось бы услышать от нашего президента.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»