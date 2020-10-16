Молода, приваблива, сучасна, розумна, професійна, кандидатка від ВО "Батьківщина" по Києву Катерина Глімбовська абсолютно відповідає динамічному і мінливому часу, в якому ми живемо

Перший номер у списку партії по 11 виборчому округу столиці – Святошинському району – має трьох дітей і працює в успішній девелоперській компанії. Чим Катерина може бути корисна Києву і киянам, її думки щодо актуальних проблем столиці – у цьому змістовному інтерв’ю, пише "Обозреватель".

– Чи слідкували Ви за тим, як працювала Київрада останні 5 років? Які у Вас зауваження і які компліменти на адресу міськради останнього скликання? Які рішення резонують з Вашими поглядами?

– Нинішня міськрада, сформована у 2015 році, так само як нинішня Верховна рада, фактично мала свою монобільшість. Її склала "Солідарність", що налічувала 52 депутати та "Єдність" Олександра Омельченка, що від початку зайшла як сателіт партії влади. В таких умовах усі рішення приймалися без проблем, не колегіально і фактично без обговорення з громадськістю. Таким чином сформовані комісії працювали не на киян, а на бізнес-кола, пов’язані з попередньою владою. І як наслідок, колосальні проблеми міста з логістикою, паркуванням, сміттям, ремонтом фасадних будівель, благоустроєм, дефіцитом дитсадків і скверів, обслуговуванням будинків і таким іншим. По суті київська міськрада за рідким виключенням займалася здебільшого бізнес-питаннями, замість того, щоб займатися добробутом киян. Це, звичайно, не відміняє позитиву, який теж був, але ця міськрада вже не відповідає новим запитам суспільства.

– Чим запам’ятається, на Вашу думку, Віталій Кличко як мер української столиці?

Якими б не були успіхи чи мерські недоліки Віталія Володимировича, у свідомості народу він все одно чемпіон. Киянам подобається Кличко, його світова слава і впертий характер. Вони готові йому вибачити всі дискомфорти і негаразди і дати ще один шанс. Хоча на мою думку, міський голова повинен бути передусім міцним господарником, а вже потім харизматичним чоловіком.

– Чим кандидат від "Батьківщини" сильніше за чинного міського голову Києва?

– Олексій Кучеренко не має чемпіонських поясів і всесвітньої слави, але він володіє значно важливішими принадами як для мера столиці. Передусім він досвідчений і глибокий господарник, за спиною якого міністерська профільна посада і повне розуміння як саме функціонує мегаполіс. По-друге, за спиною Кучеренка потужна команда, готова вирішувати найскладніші державні задачі, як в царині економіки, так і щодо адміністрування столиці. Такої команди немає не тільки у Кличка, її немає ні в кого з нашим опонентів.

– Сміття нині – це прокляття українських міст. Згадаємо, наприклад, колапс у Львові. Кожні вибори кандидати самих різних рівнів обіцяють побудувати сміттєпереробні заводи і поставити контейнери для різних типів сміття. Що обіцяєте Ви?

– Я є частиною, як вже казала раніше, дуже професійної команди, де усі проблеми вирішуються комплексно, а не стихійно, як усе у нашому місті. Сучасні технології дозволяють робити зі сміттям просто фантастичні речі. Щоправда, ці технології не дешеві, але вони дуже екологічні. Уявіть, що чверть всього тепла у Києві може виробляти один сучасний сміттєпереробний завод. Це економічно привабливо і соціально вигідно. Відсутність такого заводу, або заводів, у столиці це питання або недалекоглядності київської влади, або банальної корумпованості, адже подейкують, що японці і корейці давно б побудували подібне підприємство, якби не хабарі, які їм запропонували заплатити рішали - посередники. Проте, я можу вам обіцяти, що команда Батьківщини, якщо братиме безпосередню участь в управлінні столицею, вирішить це актуальне питання.

– Щодо суспільного простору і зон відпочинку для киян і святошинців, які Ваші плани?