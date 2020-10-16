15 жовтня 2020 року відбулося засідання Вищої Рейтингової Комісії Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019», який уже традиційно з 2011 року поспіль проводить Асоціація платників податків України.

Засідання Вищої Рейтингової Комісії (далі - ВРК) відбулося он-лайн у форматі відео-конференції та оф-лайн за участю Голови ВРК, Президента АППУ - Грігола Катамадзе, Співголови ВРК, Голови ДПС України - Олексія Любченка, Секретаря ВРК, Генерального директора ВГО АППУ - Людмили Герасименко, Начальника управління інформаційної політики ДПС України - Анастасії Політіко, Начальника управління методології та роз’яснення податкового законодавства АППУ - Ірини Білотіл, Начальника управління організаційного, кадрового напрямку та комунікацій з ТВ АППУ - Юлії Щитнік.

Участь у засіданні ВРК прийняли:

Лора Апасова - Радник Президента ВГО АППУ, Уповноважена Європейського економічного Сенату в Україні;

Юлія Бурковська - Телеведуча, журналістка, Член Ради ВГО АППУ;

Йосип Бучинський - Віце-президент ВГО АППУ з питань взаємодії з Бюро фінансових розслідувань та надання юридичної допомоги ВГО АППУ, Голова Адвокатського об’єднання «Яр.ВАЛ»;

Філя Жебровська - Голова Наглядової ради АТ «Фармак», Член Ради ВГО АППУ;

Костянтин Жуковський - Директор Директорату з питань банківської та фінансової діяльності ВГО АППУ, підприємець та фінансист, Член Ради ВГО АППУ

Анатолій Кінах - Президент УСПП, Голова Антикризової ради громадських організацій України;

Сергій Костенко - Віце-президент ВГО АППУ з питань економічного розвитку, Голова Наглядової ради компанії «Технікс»;

Дмитро Олексієнко - Голова Громадської ради при МФУ, ДПС України, Генеральний директор Аудиторська фірма «Експерт», Член Ради ВГО АППУ;

Валерій Омельченко - Віце-президент ВГО АППУ з питань цифрової трансформації ВГО АППУ;

Павло Пашко - Ректор Національного університету державної фіскальної служби України, Член Ради ВГО АППУ;

Василіса Фролова - Телеведуча, акторка;

Володимир Хандогій - Президент Української Асоціації зовнішньої політики, Член Ради ВГО АППУ;

Володимир Чеповий - Співзасновник платформи «Бізнес100», шеф-редактор журналу «Бізнес».

З об’єктивних причин не приймали участь та передали свій голос Голові ВРК, Президенту АППУ Гріголу Катамадзе: Сергій Бондаренко - Президент Групи компаній «ЛІГА», Сергій Гайдайчук - Президент CEO Club Ukraine та Павло Погиба - Віце-президент ВГО АППУ з питань банківської та фінансової діяльності, Голова Ради ТВ ВГО АППУ в м. Києві.

На наш превеликий жаль, шановний Олександр Шлапак - Віце-президент ВГО АППУ з питань фінансів та податкової політики на лікарняному.

Відкрила засідання Вищої Рейтингової Комісії щодо визначення номінантів на Звання «Сумлінний платник податків – 2019» Секретар ВРК, Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко, оголосивши засідання ВРК легітимним.

Далі виступив Голова ВРК, Президент АППУ - Грігол Катамадзе, який подякував шановному Олексію Миколайовичу Любченку за підтримку Рейтингу Асоціації та надання згоди бути Співголовою Вищої Рейтингової Комісії. А також висловив впевненість в збереженні стабільних відносин та подальшій плідній співпраці. «Переконаний, що спільними зусиллями нам вдасться сформувати нову податкову систему та побудувати прозору податкову культуру», - зауважив Грігол Катамадзе.

Голова ВРК, Президент АППУ Грігол Катамадзе у своєму виступі, зокрема, відзначив, що ВГО АППУ вже понад 20 років невпинно працює над створенням сприятливих умов для розвитку підприємництва, посилення авторитету платників податків та максимального залучення українського бізнесу до сумлінної сплати податків та з цієї метою ще у 2011 році Асоціацією було започатковано проведення щорічного Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків». «Вшановуючи на державному рівні тих, хто отримує звання Сумлінні платники податків у Рейтингу, ми створюємо традицію шанобливого ставлення до кожного платника податків», - зауважив він.

Президент Асоціації з приємністю відзначив, що у цьому році Асоціація вже є повноцінним власником таких брендів, як Знак - Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» та Знак - Статуетка у вигляді жіночої постаті - символ Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків», яка поєднує у собі образ України та образ Слави.

Отримані Свідоцтва зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 квітня 2020 року та видані Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України.

Далі Грігол Катамадзе проінформував всіх присутніх, що Всеукраїнський Рейтинг проводиться у два конкурсні тури: перший - на обласному (регіональному) рівні, другий - на всеукраїнському рівні. Участь на всіх етапах конкурсу для підприємств є безкоштовною та у Рейтингу беруть участь підприємства трьох категорій - малі, середні, великі.

Грігол Катамадзе акцентував увагу на тому, що вагому роль в оцінюванні відіграють не абсолютні, а відносні показники ефективності роботи підприємств. Кандидати на високе Звання Сумлінний платник податків у Рейтингу повинні були продемонструвати високі досягнення щодо повноти та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання податкової дисципліни, кількості офіційно працевлаштованих осіб, і що є не менш важливо на теперішній час - сума коштів, які спрямовують підприємства на соціальні програми та благодійність.

Голова ВРК, Президент АППУ Грігол Катамадзе повідомив усім присутнім членам ВРК, що була проведена величезна робота по прийому Заявок платників податків на участь у Всеукраїнському Рейтингу «Сумлінні платники податків України - 2019» та їх опрацювання по критеріях оцінювання як Територіальними відділеннями в регіонах, так і Генеральною дирекцією АППУ. Він повідомив, що для участі у Всеукраїнському конкурсі «Сумлінні платники податків - 2019» платниками податків подано всього 616 заявок. Усі без виключення 120 підприємств, які виявили бажання прийняти участь у Рейтингу на Всеукраїнському рівні були перевірені ДПС України та Державною службою України з питань праці. Так, 9 підприємств із 120, згідно отриманої інформації від ДПС України, які мали податковий борг або порушення податкового законодавства, Генеральною дирекцією зняті з участі у Рейтингу, про що було повідомлено Голів Рад Територіальних відділень ВГО АППУ.

Як зазначив Грігол Катамадзе, важливим для АППУ є те, що із 120 учасників ІІ туру членами АППУ є 77 підприємств (65%), а 43 (35%) не є її членами. Це свідчить про єдиний однаковий підхід до всіх платників податків, незалежно від їх членства в Асоціації, при визначенні номінантів на Звання «Сумлінний платник податків».

Особливу увагу Голова ВРК Грігол Катамадзе акцентував на тому, що в усіх номінаціях не передбачені перше, друге та третє місця. ВРК має можливість визначати не одного платника податків в номінації та відповідній категорії. «Ми вважаємо, що нам сьогодні необхідно не тільки визначити Сумлінних платників податків за вже далекий 2019 рік, а і підтримати також тих учасників рейтингу, які дійсно заслуговують на шанобливе ставлення до них по теперішній час, особливо в умовах сьогодення, коли вся країна бореться з COVID -19, бізнесу як ніколи потрібна наша з Вами підтримка», - зазначив він.

З цією метою фахівцями Генеральної дирекції був проведений ретельний аналіз показників кожного із 120 учасників Рейтингу, не тільки прораховані бали, а і відібрані усі потенційні номінанти на отримання Звання «Сумлінний платник податків - 2019», які були надані на розгляд членів Правління ВГО АППУ. Усього передбачалося визначити 36 підприємств у 12 номінаціях.

Президент АППУ проінформував членів ВРК, що Правлінням ВГО АППУ 13 жовтня цього року було прийнято рішення за № 60/10, згідно з яким значиться рекомендувати членам Вищої Рейтингової Комісії визначити 40 Сумлінних платник податків, збільшивши кількість переможців в наступних номінаціях: Промисловість, Фінанси та Торгівля. Членами ВРК рішення прийнято одноголосно.

Далі Генеральний директор АППУ Людмила Герасименко, як Секретар ВРК надала слово Співголові ВРК, Голові ДПС України - Олексію Любченку.

Голова ДПС України Олексій Любченко, зокрема, зауважив: «Визначення Сумлінних платників податків – це важливе дійство. Ми живемо в час, коли відбуваються «інформаційні війни», які заполонили весь ефір негативом, а Рейтинг Асоціації платників податків України «Сумлінні платники податків», як на Всеукраїнському рівні, так і регіональному є позитивом, по суті своїй. Це звертає увагу бізнесу на важливості репутації, престижу компаній. Пропоную наступного року розширити коло номінацій та галузей Сумлінних платників податків, акцентувавши увагу на приватний сектор – великих платників податків, які створили бізнес за власний кошт, інвестували в нього та доклали максимальних зусиль для його розвитку.

Асоціація кваліфіковано відбирає підприємства, які прогресують, наповнюють бюджет і є локомотивом змін, в тому числі і в соціальних проєктах».

Далі з вітальним словом виступили:

Президент УСПП, Голова Антикризової ради громадських організацій України Анатолій Кінах, який подякував Президенту АППУ Гріголу Катамадзе за довіру та включення його до членів Вищої Рейтингової комісії з визначення «Сумлінних платників податків – 2019» та зазначив: «Всеукраїнський Рейтинг «Сумлінні платники податків» - це складова діалогу між владою, бізнесом та громадськими організаціями, який має бути на взаємній відповідальності, повазі та довірі. Для того, щоб удосконалити Рейтинг та діалог в цій сфері, важливо внести декілька номінацій «Сумлінних податківців» з точки зору ефективного виконання посадових обов’язків державними службовцями. Хочу висловити подяку також Олексію Любченку за те, що на відміну від багатьох спроб реформувати фіскальну службу, зміни, що відбуваються протягом останнього часу дають достатньо серйозні покращення у взаємовідносинах між платниками податків та податковою службою на всіх рівнях, а це дуже важливо в теперішніх умовах».

Ректор Національного університету державної фіскальної служби України, Член Ради ВГО АППУ Павло Пашко відзначив, що високо цінує багаторічну плідну співпрацю з Асоціацією платників податків України, а також привітав Президента УСПП Анатолія Кінаха з тим, що Вчена рада Університету присвоїла йому звання «Почесний професор».

Павло Пашко запропонував провести урочисту церемонію нагородження «Сумлінні платники податків - 2019» 04 грудня 2020 року в Університеті державної фіскальної служби України. Члени ВРК одноголосно підтримали його пропозицію.

Президент Української Асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій виступив з вітальним словом та зауважив: «Всеукраїнський Рейтинг «Сумлінні платники податків» - це прекрасна ініціатива. Мені доводилося брати участь в подібних заходах, коли працював за кордоном, але там скоріше змагаються не за звання «Сумлінний платник податків», а за звання «Найбільший платник податків». Я маю надію, що скоро і в Україні прийде час, коли ми будемо визначати «Найбільших платників податків», а всі інші будуть просто Сумлінними».

Голова Наглядової ради АТ «Фармак», Член Ради ВГО АППУ Філя Жебровська привітала всіх членів Вищої Рейтингової комісії «Сумлінні платники податків України» та зауважила: «Мені як платнику податків дуже приємно, що на нас звертають увагу та високо цінять. В час, коли забагато негативу, хочеться щоб про Сумлінних платників податків більше говорили для створення престижу». Також, Філя Жебровська підтримала пропозицію Анатолія Кінаха щодо створення номінації «Сумлінний податківець» та запропонувала створити Фонд преміювання таких податківців, адже взаємне порозуміння між бізнесом та податковою службою має важливе значення.

На початку свого виступу Секретар ВРК, Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко відзначила, що у минулому році було подано Заявок на участь у Рейтингу 381, що менше на 235 підприємств, в порівнянні з цим роком, і це при тому, що нинішній рік є тяжким для бізнесу із-за пандемії коронавірусу та карантину, а також проінформувала про найбільш активних в цьому році: бізнес у Харківській області - 167 заявок, у Рівненській області - 85 заявок, у Одеській області - 60 заявок та у Волинській області - 54 заявки.

Людмила Герасименко зауважила: «Із 120 учасників ІІ туру членами АППУ є 77 підприємств (65%), не членами АППУ - 43 (35%), тож впевнена, як вже відмітив Грігол Шалвович, звинуватити Асоціацію в нерівному відношенні до якихось підприємств - не членів, неможливо».

Окрім цього, відзначила, що дуже приємно, в порівнянні з минулим роком кількість підприємств - членів АППУ серед учасників зросла: у поточному - 65 %, у минулому році менше - 54 %. «І ми маємо надію, що в подальшому вони приєднаються до нашої потужної команди. Зазначу, що є вже чимало підприємств, які завдяки Рейтингу повірили в нашу Асоціацію і стали колективними членами. Поповнення лав Асоціації новими членами говорить про те, що Асоціації довіряють і приємно дуже чути на заходах від наших членів, що ми дійсно захищаємо їх законні права та інтереси» - наголосила Секретар ВРК, Генеральний директор ВГО АППУ.

Далі, вона проінформувала членів ВРК, що в минулому році членами Правління ВГО АППУ було прийнято рішення щодо осучаснення Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків», посилаючись на велику кількість номінацій та підномінацій і, як результат, велику кількість Сумлінних платників податків. У цьому році були визначені лише 12 номінацій, тоді як в минулому році - було 12 номінацій та ще 17 підномінацій.

Людмила Герасименко також зазначила, що у поточному році відсутні 6 (шість) Заявок номінантів на участь у наступних номінаціях: медицина - ВПП та мале; Фармацевтика - середнє; Культура – ВПП та Цифрова інформатика - ВПП та середнє. «Тобто, із 36 можливих Сумлінних платників податків вивільнилося 6 місць для відзначення їх в інших номінаціях», зазначила Людмила Герасименко.

«Ретельний аналіз Заявок виявив, що саме в номінації «Промисловість» недоречним було об’єднання машинобудування, переробної та добувної промисловості, тому що підприємства мають абсолютно різні види діяльності і є безперечними Сумлінними платниками податків. Так, 5 ВПП та 1 Середнє - активні члени Асоціації заслуговують на отримання високого Звання «Сумлінний платник податків - 2019» на рівні з номінантом у номінації «Промисловість» з ПРАТ «Київський картонно-паперовий завод», який набрав найбільшу кількість балів. Пояснення просте: не можна ні в якому разі їх порівнювати, бо дійсно вид діяльності в номінації «Промисловість» дуже відрізняється, наприклад, виробництво турбін для теплових і атомних електростанцій та виробництво молочних продуктів», - наголосила Людмила Герасименко. Далі вона зупинилась коротко по кожному номінанту.

Секретар ВРК, Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко запропонувала розглянути аналогічну ситуацію в номінації «Фінанси». Зокрема, зазначила: «В дану номінацію категорії ВПП подано лише дві Заявки на участь у Рейтингу потужними банками України: АТ «Таскомбанк», який набрав 58 балів і АТ «Кредобанк», який набрав 57 балів. Різниця між ними усього 1 бал, але це Рейтинг на Звання «Сумлінний платник податків» і показники АТ «Кредобанк» свідчать про те, що він дійсно безперечно Сумлінний платник податків. Так, за розмірами чистих активів входить в двадцятку найбільших банків України, а за розмірами чистого прибуток за 2019 рік - у двадцятку найприбутковіших банків України».

І на останок, Генеральний директор АППУ відзначила про ситуацію в номінації «Фармацевтика». Зокрема, зазначила: «Подано Заявки на участь в даній номінації лише двома ВПП. Безперечний номінант на отримання Звання Сумлінний платник податків є відоме, потужне підприємство - АТ «Фармак». Однак, впевнена, необхідно нам звернути увагу на ще одного учасника, ТОВ «Фармацевтична Компанія Здоров’я», що також заслуговує на відзначення та входить, як і АТ «Фармак», у ТОП - 5 виробників лікарських засобів в Україні.

Далі Голова ВРК Грігол Катамадзе запропонував членам ВРК проголосувати за 40 підприємств, які отримують високе Звання «Сумлінні платники податків - 2019». При цьому, він зауважив, що заздалегідь кожному члену ВРК були надіслані переліки номінантів з інформацією по кожному платнику податків. Членами ВРК одноголосно визначені 40 переможців «Сумлінний платник податків – 2019».

Співголова ВРК, Голова ДПС України Олексій Любченко запропонував членам ВРК провести нагородження «Сумлінних платників податків – 2019» 04 грудня цього року. Його ініціативу члени ВРК підтримали одноголосно, підтримав пропозицію Ректора Національного університету державної фіскальної служби України Павла Пашка щодо проведення нагородження «Сумлінних платників податків – 2019» в стінах Університету, що буде символічно.

«Державна податкова служба України поза політикою, однак хоче мати «армію» Сумлінних платників податків, бо саме вони інвестують, створюють робочі місця та сплачують податки, наповнюють державну скарбницю. Державна податкова служба намагається створити рівні умови ведення бізнесу і надалі буде працювати в даному напрямку», - наголосив Олексій Любченко.

Голова ВРК, Президент АППУ Грігол Катамадзе подякував членам ВРК за активну участь та конструктивний діалог, побажав усім миру, мудрості і далекоглядності, плідної роботи, нових професійних досягнень та звершень! «Разом ми сила!», - завершив Грігол Катамадзе.

Сумлінних платників податків - 2019 в розрізі номінацій та категорій:

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Аграрний сектор»

ВПП - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ «УКРАЇНА»;

Середнє - ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ»;

Мале - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ «СВІТОЧ»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Промисловість»

ВПП - ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ», АТ «ТУРБОАТОМ», ТОВ «ПРОМИСЛОВО -ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО», ТзОВ «СВІС КРОНО», ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА», ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;

Середнє - ПРАТ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ»;

Мале - АТ «БРОТЕП-ЕКО»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Будівництво»

ВПП - ПрАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4»;

Середнє - ТОВ СП «АВТОСТРАДА»;

Мале - ТОВ «ХЛАДОТЕХНИКА»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Транспорт»

ВПП - ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС»;

Середнє - ТОВ «ПЕРША ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ»;

Мале - ТОВ «АВТОБАН ТРЕЙЛЕРЗ УКРАЇНА»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Фінанси»

ВПП - АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «КРЕДОБАНК»;

Середнє - ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ»;

Мале - ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Медицина»

Середнє - САНАТОРІЙ «ЛІСОВА ПІСНЯ»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Фармацевтика»

ВПП - АТ «ФАРМАК», ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ'Я»;

Мале - ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Торгівля»

ВПП - ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІБУЛОН», ТзОВ ТВК «ЛЬВІВХОЛОД», ДП «КК «КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ»;

Середнє - ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАІНСЬКО-НІМЕЦЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «Д'ЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ»;

Мале - ТОВ «ХОЛОДТЕХСЕРВІС»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Наука»

ВПП - ДП «НАУКОВИЙ ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ»;

Середнє - ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»;

Мале - АТ «ЕЛЕМЕНТ»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Культура»

Середнє - ДП НАТРД ІМ.Л.УКРАЇНКИ;

Мале - ТОВ «РЄАЛМАТРІКС»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Інформація та телекомунікації»

ВПП - ПрАТ «КИЇВСТАР»;

Середнє - СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ТОВ «ІНФОКОМ»;

Мале - ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ»;

«Сумлінні платники податків - 2019» у номінації «Цифрова інформатика»

Мале - ТОВ «ТРІУМФ ІТ».

ВГО «Асоціація платників податків України» щиро вітає переможців з отриманням високого Звання «Сумлінний платник податків – 2019»!