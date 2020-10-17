Після приголомшливого успіху на президентських та парламентських виборах політична партія “Слуга Народу” знову вривається в передвиборчу гонку. І не тільки вона: чи не всі партії вирішили спробувати свої сили в битві за голоси. Звичайно, одне з найзапекліших протистоянь розгортатиметься саме у Києві. Наша редакція проаналізувала чого чекати від місцевих виборів у столиці та чи зможе “Слуга народу” повторити свій феноменальний успіх на місцевому рівні.

Як відомо, “Слуга народу” завжди вирізнялися своєю епатажністю: від підбору кандидатів до методів роботи з електоратом. Хто ж представляє “слуг” у Києві? Традиційно список кандидатів вирізняється своєю різноплановістю. Там можна зустріти спортсменів, рестораторів, помічників народних депутатів, артистів, журналістів, юристів. Наприклад, вирішила спробувати свої сили і екс Міністр охорони здоров'я, Зоряна Скалецька, прес-секретар фракції “Слуга народу”, Палійчук Юлія та ін.

Тож оцінімо шанси, найбільш вагомі досягнення та найпомітніші хиби впізнаваних та відомих кандидатів.

Почнемо з одного з перспективних кандидатів кандидата від “Слуги Народу” Михайла Присяжнюка - правозахисник, телеведучій, юрист та народний адвокат. Михайло Присяжнюк народився в сім'ї юристів. Закінчивши юридичний факультет університету ім. Т. Г. Шевченка Михайло працював юристконсулом, після юристом в медіа холдингу, потім став керівником юр.відділу у профільному юридичному виданні «Юридична газета». Там він вирішив, що його головне завдання - допомагати людям. Тому в 2011 році Михайло здав кваліф.екзамен і отримав право займатися адвокатською діяльністю. За свою допомогу людям Михайло отримав звання “народного адвоката” , що дає зрозуміти, що він близький до народу та заручений їх підтримкою. Крім того, що Присяжнюк успішний юрист, він піклується про добробут громадян. Кандидат хоче реформувати систему доступної правової допомоги, яка допоможе малозабезпеченим верствам населення відстояти свої конституційні права. Зі свого великого юридичного досвіду, Михайло неодноразово безкоштовно допомагав простим громадянам. До того ж його поради лунають з телеекранів - до них дослуховуються тисячі українців.

Присяжнюк має великий шанс потрапити до Київради, оскільки, йде у списку 2-им номером, що набагато збільшує його шанси на перемогу. Михайло відомий не тільки як телеведучий, але й як благодійник, який завжди стає на бік людей.

Також у нього є реальний план дій, з допомогою якого проблеми Києва суттєво зменшаться, а саме:

У сфері ЖКГта розбудові міста:

Упровадження програм з енергозбереження, енергоефективності та енергомодернізації будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання й економне витрачання енергоресурсів із відповідною системою нагляду та контролю;

Вироблення комплексної державної програми щодо оновлення зношених мереж житлово-комунального господарства шляхом залучення іноземних інвестицій, через механізми державно-приватного партнерства та створення відповідної законодавчої бази;

Запровадження комплексної системи реконструкції мікрорайонів із застарілим житловим фондом шляхом залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах (головною умовою мають бути тотальний державний контроль або гарантії на виконання сторонами договірних угод);

Контроль за розробкою генеральних планів забудов, орієнтовану на інтереси жителів. Боротьба зі стихійними забудовами;

У сфері охорони здоров’я:

Розвиток системи медичного страхування, що дозволить краще фінансувати медичну галузі забезпечить відповідні гарантії;

Запровадження та контроль реалізації національних цільових програм боротьби з туберкульозом і ВІЛ/СНІДом, кором, іншими інфекційними хворобами, спрямованих на лікування хворих та профілактику епідемій серед населення;

Створення гарантованого пакету державної медичної допомоги;

У соціальній сфері:

Запровадження державних програм допомоги соціально незахищених осіб – як на рівні центральної влади, так і на рівні органів місцевого самоврядування;

Поетапне запровадження обов'язкового державного медичного страхування;

Створення необхідних передумов для формування середнього класу населення як основи й запоруки економічного процвітання;

Перехід до прозорої та контрольованої адресної соціальної допомоги.

Уже традиційно до списку кандидатів “Слуг народу” потрапляють спортсмети. Не виняток і місцеві вибори. Одним з найяскравіших кандидатів, що презентують цю сферу діяльності є Зантарая Георгій. У 2009 році він став першим в історії України чемпіоном світу по дзюдо. Це говорить про його наполегливість та цілеспрямованість. Окрім своєї спортивної кар'єри, кандидат опікується питаннями розвитку молоді, забезпечення їх належними умовами навчання. Наприклад, Гергій реконструював ДЮСШ «Юний спартаківець» у Києві.

Георгій звик ставити собі великі цілі та досягати їх. І його досягнення у спорті - явний цьому показник. Кандидат має свою програму реформувавання медичної системи, розвитку спорту та здорового способу життя. А саме:

Поетапна стратегія підвищення рівня медичного обслуговування;

Прозорі механізми та чіткий державний контроль за процедурою закупівель лікарських засобів;

Культивування в суспільстві здорового способу життя;

Зміщення акцентів на профілактику й ранню діагностику захворювань;

Забезпечення тривалості життя в Україні не нижче за рівень розвинутих країн Європи;

Забезпечення участі молоді в процесі провадження політики шляхом проведення громадських слухань, створення громадських рад, взаємодії з молодіжними громадськими організаціями;

Забезпечення активного дозвілля й оздоровлення дітей та юнацтва;

Розвиток і відновлення мережі молодіжних структур, спортивних секцій, гуртків, літніх таборів для дітей та юнацтва на державному та муніципальному рівнях;

Сприяння інтеграції молоді в суспільне життя, заохочення за активну громадську позицію та ініціативність;

Залучення молоді до отримання знань, навичок і професійних умінь поза освітньою системою, зокрема в системі волонтерства, та визнання цінності такого досвіду. Надання можливості отримання відпустки для волонтерської діяльності або здобуття неформальної освіти.

Це притягує симпатії великої кількості виборців, що відстоюють принципи здорового способі життя та прагнуть зробити Київ дійсно європейським містом з високою якістю та тривалістю життя людей.

Отже, “Слуга народу” має всі шанси на успіх і список кандидатів до Київради наочно це демонструє. Так серед кандидатів найперспективнішими виглядають Михайло Присяжнюк та Георгій Зантарая, які мають конкретні програми дій, крім того вже довели свою фаховість у повсякденній роботі.

Дуже важливо, що в команді глави держави з'являються фігури, які самі мають хороший рейтинг і чистий імідж, що додає команді балів.

Подання списків під час конференції 20 вересня «Слуги народу» зробило «міні-сенсацію». Привівши в свою команду ряд нових осіб, здатних, на думку експертів, показати нову якість політики в Україні, в президентській партії зробили серйозний крок вперед. Це в першу чергу Михайло Присяжнюк та Георгій Зантарія. Відомий телеведучий, правозахисник та професійний спортсмен можуть серйозно посилити «слуг».

Кандидатів від інших партій ми теж проаналізуємо. Нині перед усіма кандидатами стоїть велике випробування місцевими виборами. Київ - особливе місто зі своєю специфікою та проблематикою і довести свою компетентність у цих питаннях завдання не з простих. Тому, чекаємо 25 жовтня та голосуймо за чесних кандидатів!