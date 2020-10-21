Станом на початок жовтня найбільше голосів на місцевих виборах отримує партія “Слуга народу”.

Президентскую партію підтримують понад 17%, серед тих хто готовий голосувати та визначився з вибором. Про це свідчать дані 4-ої хвилі опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

Також серед партій що мають непогані показники слід відмітити, «Європейську солідарність» – 11,7%, «Батьківщину» – 7,5%. Ці партії за останній тиждень покращили свій результат.

Рейтинг “слуг” та плани Президента

Хоча рейтинг президентської партії помітно знизився за останній рік, вона надалі займає лідируючі позиції серед громадськості. Цікаво дізнатися, у чому власне першоджерело такої популярності та народної прихильності. Адже, з соціологічними даними сперечатися важко: “Слуга народу” набере чи не найбільше голосів на місцях.

За кожним рейтингом та антирейтингом звичайно стоять дії конкретних осіб, їхні висловлювання вчинки та позиціонування. Особливо це відчутно на місцевих виборах, оскільки сама їхня суть та специфіка тісно пов'язана з місцевими елітами. Кандидати, хочуть вони того чи ні, залежать від регіональних проблем, особливостей округів та бачення регіональних ініціатив.

Звичайно, до “Слуг народу” можна ставитися по-різному, але факт залишається незмінним - це велика та впливова політична сила. І роблять її такою саме окремі кандидати. На них, по великому рахунку, і тримається уся соціологія “Зе!”.

У ЗеКоманди є що запропонувати людям. І вибір буде дуже однозначним: якщо українці хочуть змін, вірять у зміни і готові вирішувати долю свого міста, села, регіону – зміни переможуть. А значить, переможе і «Слуга народу».

Саме на виборах 25 жовтня вирішується питання – чи ми всі реально будуємо нову країну, чи будемо чекати, поки завалиться та, що дісталася у спадок від Радянського Союзу. Чи піде Україна вперед, чи буде тупцювати на місці, як попередні 29 років. Чи оберемо ми тих, хто будує – чи тих, хто руйнує.

Продемонструємо наочно, на прикладі Києва, яку роль відіграє імідж окремих кандидатів у ключі підтримки на виборах політичної сили.

“Слуги народу” у Києві

На місцевих виборах столиця відіграє особливу роль. Саме у Києві як адміністративному місті заключаються великі ресурси, влада та кошти. Через це за столицю триває запекла боротьба.

“Слуга народу” показує хороший результат у соціологічних опитуваннях понад 13%, але він не найкращий. Її опереджає політична партія “Удар” Віталія Кличка - 23%. Опитування проводилося соціологічною групою “Рейтинг”.

Це можна пояснити тим, що у Києві зосереджена центральна влада, тому люди сильніше відчувають на собі суспільно-політичні зміни. Не дивлячись, на намагання Слуг виправити ситуацію в країні, з коронакризою та скандалами всередині партії, це набагато складніше.

Тим паче, Кличко має певні результати в Києві, хоча й спірні. “Слуга народу” як нова партія поки не змогла достатньо себе реалізувати на місцевому рівні, адже вони займалися пошуком людей та створювали осередки.

Стає зрозумілим, чому кияни підтримують інші партії. Але, незважаючи на це, “Слуга народу” - друга партія, яка може зайти до Київради. У чому ж секрет?

Звичайно, це підтримка з боку Президента, уряду та парламенту. Але основний феномен у такому рейтингу - кандидати. На їхньому рейтингу та іміджі зараз “Слуга народу” до Київради може набрати прогнозований або більше відсоток голосів.

Наприклад, 2-ий у списку кандидатів Михайло Присяжнюк - юрист та телеведучий. Ще його називають “народними адвокатом”, що свідчить про високу довіру з боку простих українців. Він зарекомендував себе як компетентна людина, яка завжди допомагає людям. До того ж він має певні напрацювювання у антикорупційній політиці, правоохоронній та судовій системі, питаннях ОСББ, медичного страхування, які він планує втілити у життя з допомогою Київради. Поза як Присяжнюк відома особистість з позитивним іміджем, він додає партії “Слуга народу” додаткові бали. Адже зараз його асоціюють не тільки зі Зеленським, але й з самими кандидатами.

Іншим прикладом формування довіри до “Слуг народу” через довіру до кандидатів є приклад Георгія Зантарія. Людина, яка досягла неабияких вершин у спорті - перший в історії України чемпіоном світу по дзюдо, показав себе цілеспрямованим. Він спромігся цього сам. Також Георгій займається громадською діяльність. Він реконструював ДЮСШ “Юний спартаківець” у Києві. Загалом Затарія не був помічений у якихось скандалах чи корупційних аферах. Його підтримують кияни, які вважають його чесною та порядною особою. Саме такі люди як він, збільшують рейтинг “Слуг народу”.

Також на виборах у Київраду балотується Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча. Заслужений майстер спорту України. Брала участь в коментуванні першості Європи 2018 року, який відбувався в Берліні. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2000 року. Бронзова призерка чемпіонату світу 1997 року.Радник керівника Офісу Президента з питань спорту.

У “Слуги народу” є великий шанс проявити себе на виборах до місцевих рад. Тим паче, приклади у містах, зокрема в Києві, наочно демонструють, що саме окремі кандидати, що вирізняються своїми принциповими громадським позиціями і є ядром рейтингу президентської партії. Ці люди не лише мають усі шанси пройти у місцеві ради, але і підвищити рейтинг “Слуг народу” на місцях.

Наразі все в руках самих українських громадян. Як ми вирішимо – так і буде. Тому надзвичайно важливо проголосувати не за місцеві клани, які ховаються під маркою кишенькових партій чинних мерів або під знаменами маловідомих партій. Не проголосувати за політиканів, які вже сьогодні плутають місцеві вибори з парламентськими і йдуть на місцеві вибори для того, щоб пропхнути свої гасла – націоналістичні чи капітулянтські – на місцевий рівень.

Ми маємо проголосувати за себе, за свою владу, за свою можливість впливати на майбутнє свого села, міста, району, регіону. І тут залишається лише одна партія – «Слуга народу». Партія, яка не зрадила свого виборця. Яка дійсно дотримується свого слова щодо питань боротьби з корупцією, децентралізації та народовладдя.