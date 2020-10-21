Будем надеяться, что наступит такой момент, когда в Киеве перестанут возникать проблемы. Как пишет Gazeta.ua, те проблемы, которые были успешно преодолены депутатами Киевсовета VIII созыва, мы называли успехами. Потому правильно расценивать названные нами провалы как вызовы. Те вызовы, с которыми за 5 лет своей работы Киевсовет так и не справился.

Провал №1. Проект Генплана

Депутаты, урбанисты и жители столицы едины во мнении, что городу нужен четкий документ, регламентирующий застройку Киева. Предыдущий Генеральный план Киева, принятый при Леониде Черновецком, получил нелицеприятную критику. В том числе и от причастных к его созданию. По мнению начальника КП "Институт Генерального плана Киева" Сергея Броневицкого: "Мало того что прогнозы не оправдались — в течение этих 10 лет не вели мониторинг реализации Генплана, не делали необходимых корректив. В то же время было внесено несколько тысяч изменений, касающихся строительства в зеленых зонах, в центральной исторической части города.

Они-то и развязали руки застройщикам-инвесторам, которые запустили многие скандальные стройки, игнорируя не только мнение киевлян, но и нормы законодательства".

Проект нового Генплана столицы, представленный мэром в декабре 2019 года, тоже вызвал волну критики. Так Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", вовсе усомнился, что помимо презентационных файлов, существует текстовая часть проекта. Действительно, текстовую часть опубликовали позже.

Как отмечает депутат Киевсовета Людмила Костенко: "Объекты, которые заложены в Генплане, прекрасны. Подольско-Выгуровская линия метро на Троещину, аэропорт "Рославичи" между Обуховым и Васильковым, долгожданное открытие Подольско-Воскресенского моста. Но остается вопрос – где брать средства для реализации проектов? Кто проинвестирует объекты? Потому Генплан Киева в нынешней редакции выглядит как явная предвыборная демагогия".

Провал №2. Отсутствие единой транспортной схемы

Данный провал логично вытекает из первого пункта. В отсутствие четкой карты строительства жилых и производственных зданий, отсутствует и понимание, как передвигаются жители города. Одни транспортные участки переполнены, но не могут развиваться из-за коррупционных схем. Как случилось с пригородными маршрутами из Броваров. Другие при минимальном пассажиропотоке несут убытки.

По мнению урбанистов, столичные власти не знают, какой пассажиропоток в действительности испытывает транспортная система Киева. Даже по минимальным оценкам, помимо 3,7 млн. жителей, около 500 тыс. работающих ежедневно въезжает и выезжает в город из пригорода (из тех же Броваров). Учитывая эти потоки, нужно было бы разработать максимально комфортные транспортные развязки. По возможности, следовало заменить транспорт с двигателем внутреннего сгорания на электрический, более экологически чистый и экономный.

Для разработки подобной транспортной схемы, не говоря уже о её реализации, понадобятся миллионы бюджетных средств. По опыту Берлина, который не пожалел денег для подобной реформы, эти вложения окупятся в течение десяти лет. Но это противоречит уже сформированным финансовым схемам столицы.

Провал №3. НДФЛ – 40/60

За аббревиатурой НДФЛ скрывается "налог на доходы физических лиц". Ежегодно размер НДФЛ Киева составляет 50% от общего НДФЛ страны, а это десятки миллиардов гривен. Но согласно Бюджетному кодексу Украины лишь 40% НДФЛ остается в бюджете Киева, основная часть переходит в общий бюджет страны.

Депутат Киевсовета, заместитель постоянной комиссии вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко поясняет: "В Киеве любая поломка транспортной системы – остановка метро, закрытие моста или реконструкция автомагистрали ведет к коллапсу и огромным финансовым потерям. Чтобы поддерживать жизнеобеспечение мегаполиса, с существующей нагрузкой на транспортную и социальную структуры, нужно оставлять 100% НДФЛ в местном бюджете. Это единственный справедливый способ распределять налоговые средства жителей Киева".

Несмотря на все усилия постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевсовета, инициатива внести изменения в Бюджетный кодекс успеха не возымела. Также безрезультатной осталась инициатива депутатов Верховной Рады. Законопроект №2254 от 10.10.2019, одним из инициаторов которого был одиозный депутат Александр Юрченко, отправлен Комитетом на доработку, но оттуда так и не вернулся на повестку ВР. Обещания, данные мажоритарщиками от "Слуги народа" по столичным округам, так и остались предвыборными обещаниями.

Провал №4. МАФы

Малые архитектурные формы – кошмарный сон столичных урбанистов и настоящее бедствие, по мнению самих киевлян. Спрашивается, кто же, если не киевляне, пользуются услугами МАФов, – табачных ларьков, магазинов "у дома", кофеен, сапожных мастерских и даже парикмахерских? Благодаря высокой плотности проживания, киевские МАФы – это высокооборотный бизнес. Потому борьба Киевсовета с МАФами тоже двойственная.

С одной стороны, с завидной регулярностью доносятся сообщения, что демонтированы сотни МАФов, в том числе и торговых.

С другой, часто снос МАФов выглядит как борьба с конкурентами. А законные сооружения предлагают всячески поощрять, вплоть до наклеек-голограмм, удостоверяющих легальность МАФа.

Более того, киевские власти понимают прибыльность МАФов. Потому в 2019 г. даже был предпринят поиск инвестора, чтобы разместить свою сетку магазинов с "востребованными сортами хлеба, мяса птицы, яиц, молока и молочных продуктов". Можно констатировать, что пока нет ни законодательной, ни финансовой, ни политической воли, чтобы окончательно решить этот вопрос.

Провал №5. Закрытость города для инвесторов

Киев – город внедрения передовых технологий, потому он не может существовать лишь на бюджетные средства. Здесь постоянно осуществляются новые проекты, которые должны приносить прибыль инвесторам. Некоторые из этих проектов инициируют столичные власти, а потом ищут под них частного спонсора. Например, в феврале 2020 г было объявлено, что деньги для постройки пешеходного моста на остров Оболонский буду выделены не из бюджета, а поступят от стороннего инвестора.

К сожалению, зарубежные спонсоры не спешат в Киев. На законодательном уровне не отрегулированы многие процедуры. Часто проектам, к которым хотят привлечь инвесторов, не хватает "прозрачности". По мнению президента компании 9.8 Group, американского бизнесмена Гиви Топчишвили, спонсор "не может найти в Украине правильный, репутационно не запятнанный финансово-экономический проект, в который мог бы вложить миллиардную инвестицию. Причина – ни люди, ни команды в Украине не проходят due diligence (англ. "должная осмотрительность").

Ему вторит Людмила Костенко: "Для инвестора нужно понимание, сколько он вкладывает и что за это получает. Также важно, чтобы механизм получения денег был полностью легальным. В случае же со столичными проектами, спонсор может получить т.н. "black box". Инвестор не всегда понимает, откуда берется прибыль, потому с трудом может подтвердить её законность. Для западного бизнеса, откуда преимущественно и приходят инвестиции, вопрос прозрачности принципиален".

5 вызовов, 5 нерешенных проблем действующие депутаты передают своим последователям. Справятся ли новые избранники киевлян с этими вызовами или повторят провалы коллег? Покажет только время.