В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №17. Мирослав СКОРИК

Мелодия жизни великого маэстро

«Мелодия» ля-минор композитора Мирослава Скорика. Сколько раз слушаешь это удивительное произведение, столько чувствуешь и печаль, и надежду, и отчаяние, и непокоренность, и силу, и стремление к добру ... Только большой Художник мог создать такую невероятную музыку, которая проходит через сердце, дарит крылья и касается каждой частички нашей родной земли. В ней – душа Украины, ее многострадальный путь, память поколений свободолюбивых предков, их борьба за свою долю. Проникновенная мелодия скрипки как-будто бы рассказывает о перипетиях украинской истории: сложных, порой трагических, и все-таки – непобедимых. Без единого слова Скорик сумел передать величие и силу украинской нации, ее светлую веру в будущее.

Вдохновенная, возвышенная музыка гениального композитора Мирослава Скорика уже давно радует слушателей не только в Украине. Его произведения исполняют в США, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Австрии, Польше, Чехии, Словакии, России, Грузии, Армении, странах Прибалтики ... Сочетая яркий национальный колорит и современную музыкальную технику, они вошли в репертуар многих украинских и зарубежных исполнителей и коллективов. Это, в частности, «Гуцульский триптих» и «Карпатский концерт» для симфонического оркестра, три фортепианных и восемь скрипичных концертов, а также концерт для виолончели с оркестром, семь партит для разных составов, две сонаты для скрипки и фортепиано, многочисленные композиции для фортепиано, скрипки и камерных ансамблей. О популярности его «Мелодии» ля минор, которая исполняется в различных транскрипциях и уже стала мировым инструментальным шлягером, говорить не приходится. Композитор создал ряд монументальных произведений, среди которых Духовный концерт для смешанного хора а capella и солистов, опера «Моисей» по одноименной поэме И. Франко, балеты «Перехрестя», «Каприсы», которые идут на сцене Национальной оперы Украины, балет Дж. Пуччини – М. Скорика «Возвращение Баттерфляй» (Львовский оперный театр имени Крушельницкой), кантата «Гамалия» на стихи Т. Г. Шевченко для смешанного хора, солистов и симфонического оркестра. Сам композитор часто выступал как дирижер оркестра и пианист с исполнением собственных произведений.

...Писать музыку Мирослав Скорик начал очень рано – в 6 лет. Его абсолютный слух и способности первой оценила известная оперная певица Соломия Крушельницкая, которая была родной сестрой его бабушки. Она посоветовала родителям отдать мальчика в музыкальную школу. Мирослав поступил в Львовскую музыкальную «десятилетку». В 1947 году семью Скориков репрессировали и выслали в Сибирь. Но и там будущий композитор учился игре на фортепиано (кстати, у ученицы Рахманинова – Валентины Канторовой), овладел скрипкой.

В 1955 году семье Скорика было разрешено вернуться во Львов. Мирослав вступает во Львовскую государственную консерваторию им.Н.Лысенко, учится под руководством профессоров Станислава Людкевича, Романа Симовича и Адама Солтиса. Его дипломной работой стала кантата «Весна» на слова И.Франко. К этому времени относится и увлечение Мирослава джазовой музыкой. В 1963 году молодой композитор создал вокально-инструментальный ансамбль «Веселые скрипки», для которых написал ряд песен в ритмах джаза, танго, блюза, хали-гали, боссановы, популярных тогда в мире, но еще малоизвестных в Украине. Успех не заставил себя ждать. Первый украинский твист «Не топчіть конвалій» в ритме джаз-рока и блюз-танго «Намалюй мені ніч» стали настоящими хитами.

Яркой вехой в творчестве Мирослава Скорика было сотрудничество с культовым режиссером Сергеем Параджановым, который именно ему предложил написать музыку к кинофильму «Тени забытых предков». Великолепный саундтрек к этому легендарному фильму немало способствовал успеху картины. Кстати, всемирно известная композиция «Мелодия» ля-минор тоже была написана как музыка к фильму «Высокий перевал» режиссера Владимира Денисенко. В целом, Скорик стал автором музыки более 40 художественных фильмов.

Очень интересной оказалась история создания оперы «Моисей», которая является одним из самых известных произведений Мастера музыки. Еще отец Мирослава Скорика хотел, чтобы сын обратился к творчеству Ивана Франко, в частности, к поэме «Моисей». Однако из-за запрета советских властей даже цитировать произведение, долгое время это было невозможно. Только много лет спустя, уже после смерти отца, Мирослав взялся за работу над оперой. Радость от окончания большого вдохновенного труда была омрачена фактом, что средств на постановку оперы катастрофически не хватает. Тогда у директора Львовского оперного театра возникла идея обратиться за финансовой помощью к ... Папе Римскому Иоанну ПавлуII. Предстоятель Украинской греко-католической церкви во время аудиенции у Папы в Риме, подал вместе с другими документами и письмо-прошение от львовской оперы. И чудо произошло! Иоанн Павел II рассмотрел обращение и принял резолюцию о частичном спонсировании проекта. Через несколько лет, приехав во Львов, понтифик даже захотел посетить Оперу, но из-за нехватки времени и состоянию здоровья, к сожалению, не смог. Поэтому Мирослав Скорик и представители театра приехали к Папе сами. Он пригласил их в папамобиль, благословил и подарил памятные медали со своим изображением. Так опера «Моисей» имела честь быть освященной самим Папой Римским...

Еще одно известное произведение великого Маэстро – балет «Возвращение Баттерфляй», который до сих пор украшает репертуар Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Кстати, этот спектакль как раз и посвящен этой великой певице и рассказывает о ее творчестве и самоотверженном служении сцене. В ней композитор использовал фрагменты оперы Д.Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Опытный и прославленный метр композиции много времени уделял преподавательской работе. В 1963-1966 годах М. Скорик учил музыкальному мастерству студентов Львовской консерватории, а с конца 1966 и до 1980 г. – Киевской. Одним из первых его выпускников был Евгений Станкович, среди аспирантов – Игорь Карабиц и Анна Гаврилець. Среди известных учеников Скорика также композитор Михаил Швед. Долгое время выдающийся Мастер давал уроки композиции студентам музыкальных заведений США и Австралии за рубежом.

Мирослав Скорик был инициатором и соучредителем многих международных музыкальных фестивалей, среди которых «Музыка украинского зарубежья», «Памяти жертв голодомора – композиторы Украины», «Контрасты». Возглавлял жюри международных исполнительских конкурсов, фестиваля «Киев МюзикФест». С 2011 по 2016 годы он занимал должность художественного директора Киевской национальной оперы. В 2006-2010 годах Н. Скорик был сопредседателем Союза композиторов Украины. Он является кандидатом искусствоведения и Академиком Академии искусств Украины.

Мирослав Скорик. Выдающийся композитор и музыковед, лауреат многочисленных премий и наград. Посвятив всю свою жизнь музыке, он создал десятки шедевров, которые уже стали классикой современного искусства. И хотя его произведения исполнялись на самых престижных мировых площадках, сам Маэстро признавался, что самой большой наградой считает исполнение его произведений уличными музыкантами.

...Вот и сегодня на узенькой улочке старинного Львова расположилось небольшое инструментальное любительскоетрио. Звучит щемящая, проникновенная скрипка. Снова и снова она рассказывает, тоскует и торжествует вмироздании вдохновенными аккордами «Мелодии» ля-минор. Как неугасимая память о великом Маэстро. Как подтверждение огромной жизненной силы его гениальных творений и поистине народного признания.

В 2008 году Мирослав Скорик был удостоен высшего государственного звания «Герой Украины» с вручением ордена Державы.

В 1988 году Мирославу Скорику было присвоено высокое звание народного артиста УССР, он Заслуженный деятель искусств УССР (1969). Также он лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко (1987), кавалер ордена «Знак Почета», награжден Орденом «За заслуги» III степени (1998), II степени (2006) и I степени (2010).

13 марта 2004 выдающийся композитор Мирослав Скорик во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2003» был удостоен высокого титула «Деятель искусств года».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»