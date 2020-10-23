А только у меня сложилось впечатление, что текущие местные выборы напрягают Владимира Зеленского куда больше, чем недавние президентские, не говоря уже о парламентских?

Тогда все катило само собой, на вдохновении, на кураже — мол, сотворим небывалое. И таки сотворили… Теперь понимают, что сериал «Президент — это не роль, а работа» уже не переснять, и сами же себя убеждают, что все сделали правильно. Помните, чем завершалось, так сказать, послание президента неприветливой Верховной Раде? Та ото ж.

Местные выборы страшат настолько, что новые лица аж перекашивает и ручки начинают судорожно хвататься за непотребное. Например, депутатка от «Слуг» Татьяна Грищенко подала проект постановления Рады, которое отменяет второй тур выборов в связи с эпидемией коронавируса. То есть, они хотят увидеть результаты первого тура, убедиться, что облажались до неприличия, но этот позор до финала не доводить? Типа, мы в домике, нас не трогать? Ну это же детство с несвежими памперсами, а не государственная деятельность!

Разумеется, руководство фракции тут же открестилось — мол, личная инициатива самой депутатки.

Ага, значит, никому прежде неведомая Татьяна Грищенко из тихого Малина, образование среднее, на период избрания в Раду безработная, соответственно, независимая и самостоятельная, как шлагбаум на хуторе, решила отменить второй тур выборов в стране? А руководство фракции, значит, об этом ни сном, ни духом. И мы должны в такую дурню поверить? Похоже, на фоне страха перед поражением на выборах у руководства «Слуг народа» развилась какая-то мозговая непроходимость… Вспучило им мозги-то.

Кстати, что понимать под поражением «Слуг»?

Нет, это не о том, какая партия по агрегатированному результату окажется на первом месте, а какая на втором. Или кто больше своих мэров проведет. Речь о том, что по текущей социологии процент у «Слуг» оказывается вдвое меньшим, чем на парламентских выборах. Понимаете, всего за год небольшим поддержка украинцев просто обрушилась!

А ведь у нас — не просто политический театр, у нас — театр теней. И «Слуга народа» — это не партия, потому что ни идеологии, ни структуры, ни общественной деятельности. Это лишь политическая тень, отбрасываемая президентом Зеленским. А что происходит с тенями солнечным днем?

Поэтому сам Владимир Александрович и его окружение совершенно правильно понимают, что поражение на малозначимых, казалось бы, местных выборах неминуемо вызовет цепную реакцию перераспределения власти. Сначала пойдут удивительно прагматичные альянсы «Слуг» в местных советах, а потом эту хворь подцепит и Верховная Рада. И Игорь Коломойский со своим деловым и политическим партнером Виктором Медведчуком смогут прикупить несколько десятков депутатов из «Слуг», причем, мажоритарщики выйдут из состава «зеленой» фракции. А это будет означать, что монобольшиство умрет не только фактически, но и юридически. И Зеленскому придется создавать коалицию в Раде — формальную или неформальную — не так важно. Важно, что придется делиться. Влиянием. Должностями. Потоками.

И в итоге ослабнет власть самого президента при всей симпатии народа лично к Владимиру Александровичу — республика то у нас парламентско-президентская!

Когда это уже два месяца утверждаю я — сторонний аналитик, можно скептически усмехаться. Но такое же видение изложил в своем интервью один из тех, кто ковали президентскую победу, глава парламентского комитета по культуре и информации Никита Потураев. Он ведь на самом деле — умный, грамотный и опытный. И Потураев полагает, что после местных выборов Рада будет либо переформатирована, либо Зеленскому придется отправлять ее на перевыборы из-за неработоспособности.

Вот что такое даже неформальный альянс «Слуг» с группой «За майбутне», из-за которой выглядывают озорные кучеряшки оголтелого Игоря Валерьевича? Это означает, что максимум через пару месяцев почти вся фракция Зеленского, за исключением группировки «Квартал» (для них ВАЗ — просто земная ипостась Бога) и немногих самостоятельных вроде того же Потураева (других не называю, чтобы преждевременно не спалить!), забудут про нынешние времена, как про ночной кошмар нищего. И начнут продуктивно и прибыльно работать не на офис президента, а на офис того, кто президентов делает.

А если Зеленский не станет доводить до такого обидного конфуза и объявит перевыборы через отставку правительства, коронавирус или просто под настроение, то и в будущей Раде президентской партии предстоит коалиция! Со все теми же закулисными владельцами политсил!

То есть, стремительный закат своих скороспелых карьер, который сулит этот сценарий, Владимир Зеленский и его окружение угадывают. И предпринимают титанические, но трагикомичные попытки догнать поезд, который уже ушел.

Поэтому и такое послание президента Верховной Раде, которое больше смахивает на радужный отчет дирекции дома престарелых и умственно отсталых перед его же обитателями. Вот честно, я готов славить ВАЗа днями напролет, если он переселит меня в ту страну, про которую так смачно рассказывает! Да и не только я!

Поэтому телеинтервью все того же президента, в котором он во многом дублирует самовосхваляющие тезисы из своего послания Раде — ВАЗ просто стремится сделать свою тень погуще.

Поэтому и агитационный вояж «Слуг» в прифронтовые районы Донецкой и Луганской областей — кое-то в ОП придумал, что такая акция сможет вернуть симпатию тамошних граждан, которые, устав ждать мира от Владимира Зеленского, теперь связывают свои мирные надежды, увы, с Виктором Медведчуком. Вообще-то, во всей пропрезидентской фракции дефицит людей, умеющих аргументированно и убедительно общаться — что с журналистами, что с народом. Но как раз они скептически настроены насчет перспектив на этих выборах и в целом, поэтому в ВИП-агитаторы вляпываться не захотели.

Поэтому и сомнительный, как мухомор, опрос, призванный завлечь на избирательные участки молодежь, озабоченную насчет пыхнуть, но чтоб обязательно легально! Скажите, вы вообще такую ультраправильную молодежь хоть где-то видели?

Кстати, появилась интересная версия, что невнятный вопрос насчет Будапештского меморандума — это попытка таким образом получить как бы народное согласие на размещение на территории Украины военных баз, той же Великобритания, например.

НАТОвская военная база где-нибудь в районе Николаева действительно укрепила бы обороноспособность Украины. Но есть три нюанса.

Первый: почему мы к гландам опять подбираемся через низ? Такой серьезнейший вопрос надо ставить перед людьми прямо, без фокусов и заморочек.

Второй: представляя территорию под иностранную военную базу, обычно страна получает много денег и всяких преференций. Боюсь, что у нынешней власти может выйти наоборот — мы же сами еще за это и заплатим.

Третий: не дай Бог, намеки на военные базы — это лишь картонная пугалка в сторону России, чтобы была посговорчивее по Донбассу. От такой репризы нам уже не отмыться…

Двигаясь этим путем, Владимир Зеленский рискует прийти к ущербной ющенковской позиции «Я хотел так много хорошего, но забитый народ меня не понял и не оценил».

Между прочим, театр теней может существовать только в полумраке. И он тут же перестает работать, если появляется сильный источник света — например, зарево большого пожара.

Местные выборы смахивают на подобный пожар? Если центральная власть продолжит считать мэров крупных городов своими главными врагами, то скоро узнает ответ.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»