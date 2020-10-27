Кто такой Андрей Юраш и на кого он работает

1 октября в структуре Секретариата Кабинета Министров появился Отдел по вопросам этнонациональной политики и религий, который возглавил скандальный Андрей Юраш. Ранее, при Порошенко, Юраш почти пять лет возглавлял Департамент по вопросам религий и национальностей при Минкультуры, активнейшим образом участвовал в создании ПЦУ (фактически это его проект, которым он заинтересовал Порошенко), за что получил прозвище «отец Томоса», пишет korrespondent.net.

Осенью 2019-го Юраш пытался возглавить новосозданную Госслужбу по вопросам этнополитики и свободы совести, подтянув для этого все доступные ресурсы: организовал сбор подписей в свою поддержку, привлек своего бывшего подчиненного Игоря Козловского, но всё было напрасно. Он на целый год остался не у дел, но, по его же словам, тут ему помогли премьер Шмыгаль, министр КМУ Немчинов и глава Секретариата Кабмина Ярема - создавшие при Секретариате вышеупомянутый отдел. Кабмин сразу же назначил руководить отделом Юраша (то есть, его создали именно под него), а он привел с собою свою старую команду из Департамента по вопросам религий.

Львовские тайны «грантоедов»

Андрей Юраш уже четверть века называет себе религиоведом и экспертом по государственно-церковным отношениям, хотя в его публичной биографии нет никакого упоминания о соответствующем образовании. Видимо, ему просто верят на слово (как в своё время министру юстиции без диплома Роману Зварычу). Или не считают это необходимостью – ведь был же у нас генпрокурор без юридического образования, и ничего!

Действительно, у Юраша есть лишь диплом журналиста, полученный им в 1992 году в Львовском национальном университете – где он потом пристроился преподавателем опять-таки журналистики, проработав на кафедре до 1999 года. Однако уже в 1997-м Юраш вдруг стал членом Всеукраинской ассоциации религиоведов, с которой и началась его карьера «теолога». Но как же он умудрился? Ответ следует искать в том же Львове, в Украинском католическом университете, начавшем свою работу с 1994 года как богословская академия. Юраш почему-то «забывает» рассказать о том, что именно там он и стал «почетным религиоведом» в качестве преподавателя той же журналистики.

Казалось бы, зачем этого стесняться, что может быть зазорного в католическом вузе? Ничего, если только этот вуз изначально не облюбовали радикальные национал-патриоты, украинская диаспора США (в том числе сыновья бежавших в 1944 году пособников гитлеровцев) и западные фонды, включая NED USA (Национальный фонд демократии США), USAID и, конечно же, Фонд Сороса. Все эти иностранные организации, по сути, превратили богословскую академию в цитадель своих политических проектов, среди которых был и «вывод» украинского православия из-под влияния Москвы. Стоп, но какое дело «католикам» до православных?! Во-первых, украинские католики в своей массе намного более прозападные, чем православные верующие. А во-вторых, главную роль в Католическом университете играют американцы, Сорос и Украинская Греко-Католическая Церковь (УКГЦ). Играют очень серьезно: стоит отдельно ознакомиться со вкладом этих «братьев во Христе» и в события второго Майдана, и в проект ПЦУ…

Андрей Юраш, как и его супруга Диана Стасюк-Юраш, начинали в 90-х как «грантоеды», причем далеко не рядовые – изначально оказавшись на хорошем счету у грантодателей. Пани Диана до сих пор возглавляет грантовские организации (типа «общественной организации» «Общественно-гуманитарный консорциум «Генеза», где в свое время подрабатывал и её муж). Андрей Юраш благодаря грантам не только кормился, но и заводил себе множество связей, делал карьеру, а потом в 2006-м стал членом Рабочей группы по вопросам религии при президенте Ющенко – и напевал ему на ухо идеи относительно «соборной украинской церкви». На грантах вырос и их старший сын Святослав Юраш, ныне являющийся самым молодым нардепом (фракция «Слуга народа»). К слову, Святослав Юраш за свои 24 года так и не получил высшего образования. Действительно, а зачем?

Для тех, кто сомневается, некоторые из грантов, полученных Андреем Юрашем и его супругой только в 2003 году и только от фонда Сороса (через его украинский филиал «Возрождение»).

В общем, если вы хотите разобраться «ху из мистер Юраш?», то вам нужно понять главное - Андрей Юраш всю свою жизнь работал на западные фонды и структуры, а также на организации украинской диаспоры США (контролируемые Вашингтоном). И даже его связь с Католическим университетом и УГКЦ тоже образовалась через них. Мистер Юраш - в первую очередь «пасынок» Сороса и верный слуга Запада. Во-вторую очередь Андрей Юраш национал-патриот «диаспорянского» толка. А всё остальное - это прилагаемое.

Юраш не служил Ющенко, как и Порошенко – он был приставлен к ним для осуществления авантюристических церковных проектов, истинные авторы которых предпочитают не светить свои имена. Он различает конфессии и церкви лишь по одному критерию - кто устраивает США и коллективный Запад и кто не устраивает.

А его настоящая задача в Украине - это перевести православие под контроль Вашингтона. При этом он умело нашептывал «проукраинским» президентам, что данная затея повысит их рейтинг – хотя на практике громкий провал Ющенко и Порошенко показал, что это не так.

Таким образом, восстановление Юраша в должности «главного по религии» путем создания под него целого отдела в Секретариате Кабмина - это не личная инициатива Яремы или Шмыгаля. Нет, они лишь выполнили просьбу – и мы теперь понимаем, откуда она исходила.

При этом следует учитывать, что «конкурент» Юраша, глава Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Елена Богдан тоже является стопроцентным «соросенком», зарабатывающим на жизнь на гранты и стипендии западных фондов. То есть в Украине теперь работают две службы по вопросам религии - и обе управляются профессиональными «грантоедами». С той разницей, что одна из них возглавляется прозападным «религиоведом» и занимается проектом ПЦУ, то есть, подчинением украинского православия Фанару и Западу. А вторая управляется либеральным атеистом, тихо проводящим политику медленного разрушения церквей вообще. Интересно, как эти «птенцы Сороса» будут согласовывать между собою работу своих проектов?

Ложь и лжесвидетельство

За время своей работы в Департаменте по вопросам религий при Минкультуры Андрей Юраш стал фигурантом множества скандалов и даже уголовного дела. Чаще всего он попадался на откровенной лжи, которую распространял публично и официально, порою даже вопреки всем известным истинам.

Так, в одном из своих заказных интервью в 2013-м году Юраш решительно заявил, что «УПЦ (МП) не має жодного автономного статусу. Лише людина, яка ніколи не читала Статутів УПЦ (МП), РПЦ, може поширювати цю тезу». Но оказалось, что «религиовед», годами боровшийся против московского патриархата, сам никогда не заглядывал в устав этой церкви, где еще с 2008 года четко написано: «УПЦ (МП) является самоуправляемой с правами широкой автономии». Вот как можно было назначать такого «эксперта» на столь ответственную должность?

В феврале 2016-го, участвуя в заседании Общественного совета при МИД Украины, Юраш рассказал о межконфессиональном конфликте в селе Птича (Ровенская область) где общины Киевского и Московского патриархатов не могли поделить между собою местный храм. Юраш заявил, что «правда на стороне КП» и потряс бумагами якобы с судебным решением по данному спору в пользу Киевского патриархата. Однако на самом деле это был подлог и обман, потому что в реальности суд отказал общине КП в их иске. Таким образом, Юраш продемонстрировал, что способен лжесвидетельствовать не только в интервью, но и на официальных заседаниях, используя липовые «документы».

Более того, в 2015 году по итогам ряда захвата храмов УПЦ МП некими «активистами» в масках, имеющих самое отдаленное отношение к верующим, Юраш заявил, что во всем виноваты священники – потому что они… являются агентами ФСБ и «не желают идти на компромисс». На компромисс с кем, с агрессивными «титушками»?

Кроме того, в СМИ тогда звучала информация, что этими организованными захватами могли руководить из Департамента по вопросам религий. А захваты были действительно организованными, причем новыми методами. Если ранее конфликты происходили между прихожанами сельского храма, которые раскололись на сторонников КП и МП, и могли тлеть годами, не переходя в насильственную фазу, то с осени 2014-го (как только Юраш занял свою должность) дело было поставлено на поток и захваты проводили по типичному сценарию рейдерских атак. В села начали организованно привозить «агитаторов за УПЦ (КП)», морочивших головы местным жителям, затем прибывали никому не знакомые люди, называющие себя прихожанами, которые требовали передать храм КП и «изгнать московских попов». Их сопровождали юристы, подающие иски, и «активисты», завершающие это рейдерство штурмом. Кстати, после получения Томоса с помощью точно таких же методов храмы УПЦ КП Филарета загоняли в ПЦУ.

В том же 2015 году Юраш утверждал, что в ОРДИЛО творится беспредел и хаос, запрещена деятельность храмов УПЦ КП. Интересно, почему же в начале 2016 года в своем большом интервью архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ КП Сергий (Горобцев) рассказывал совершенно противоположное? Архиепископ сообщил, что за линией разграничения на Донбассе работают не только храмы Киевского патриархата, но и находящиеся при них благотворительные заведения для стариков и обездоленных – которым через линию фронта отправляют гуманитарную помощь. «Нас не трогают там, потому что священники не занимаются политикой, они просто молятся, чтобы настал мир», - объяснил архиепископ. Так зачем же Юраш врал, зачем нагнетал и разжигал? Ему явно хотелось, чтобы сепаратисты действительно устроили гонения в адрес УПЦ КП.

Кстати, Юраш предлагал перенести из ОРДИЛО тамошние архиепископские кафедры УПЦ КП в другие города Украины (с полным переименованием), что фактически означало бы отказ правительства от планов по возвращению восточного Донбасса.

Еще одна отличительная черта Юраша периода 2014-2019 гг. – это постоянный акцент на том, что только УПЦ КП и УАПЦ (а потом ПЦУ) являются «украинскими церквями», а вот УПЦ МП, прихожанами которой являются миллионы украинцев - это что-то чуждое, не украинское, враждебное. Это сквозит во многих его интервью, высказываниях, заявлениях.

Постоянное лжесвидетельство Андрея Юраша, в конце концов, чуть не сыграло против него самого. А случилось вот что. С 2017 года объектом травли порошенковского режима стал ровненский священник УПЦ МП Виктор Земляной, активно противостоявший рейдерских захватам храмов и участвовавший в организации крестного хода из Почаева в Киев. Найти каких-то улик против него в ходе обысков не удалось, и тогда к делу подключился сам Андрей Юраш, лично проведший «религиоведческое экспертизу» статей и речей Земляного – и, конечно же, обнаружив в них «подстрекательство и оскорбление чувств украинских верующих». О том, сколько раз он сам оскорблял украинских верующих, Юраш не вспомнил.

Эта «экспертиза» была использована для нового обвинения священника, но недолго. Оказалось, что у Юраша просто нет никаких прав делать подобные заключения, потому что это вне его компетенции (здесь снова напомним и об отсутствии у него соответствующего образования). Маховик закрутился в обратную сторону, и уже против Юраша возбудили уголовное производство по подозрению в фальсификации и превышении служебных полномочий. Пришлось срочно заминать дело с помощью связей…

А ещё стоит особо отметить, что именно Андрей Юраш предложил Порошенко не добиваться канонического признания для Киевского патриархата, а создать ПЦУ как митрополию Константинопольского с последующим получением Томоса. Поэтому по справедливости Юраша можно назвать «ликвидатором» Киевского патриархата как независимой украинской религиозной структуры.

И это многое объясняет! Ведь сколько украинцев искренне недоумевали, как так получилось, что Порошенко решил пожертвовать Киевским патриархатом в пользу Томоса для ПЦУ? Это было слишком даже ради победы на выборах! Но теперь, когда мы разглядели выглядывающую из-за спины Петра Алексеевича физиономию Юраша, всё становится понятным.