Одесский окружной Административный суд вынес первое решение по иску экс-кандидата на пост сельского головы Каролино-Бугазской ОТГ Юрия Чередниченко по выборам, состоявшимся в громаде 25 октября. Суд обязал сельскую ТИК назначить в громаде новые выборы а итоги тех что прошли-объявить не действительными, пишет zatoka.info.

Не дожидаясь вердикта апелляционной инстанции, глава Всеукраинской Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская объявляет на своей странице в Фесбук результаты выборов в громаде недействительными. Казалось бы-картина ясная, но есть пару нюансов.

Эксперта Ольгу Айвазовскую не смущает сомнительная правосудность данного решения. Суд прошел без участия самой ТИК, без рассмотрения доказательной базы и без привленчения свидетелей. В общем-без. Поспешно. За какие-нибудь полтора часа ООАС выносит решение, формулировка которого предписывает коллегиальному органу принять определённые меры в интересах чётко указанного экс-кандидата. Но ОПОРУ в этом конкретном случае границы правосудности не смущают. Почему?

Всеукраинская Гражданская сеть «Опора» — это общественная ороганизация, которая декларирует своей миссией отслеживание соблюдения избирательного законодательства при проведении голосований на выборах всех уровней. Данное движение декларирует так же и внепартийность, хотя и не скрывает особо, что родом оно из политической партии Батькивщина. Той самой, которая уже четверть века пользуется дурной славой чуть ли не самой коррумпированной политсилы в стране.

И вот странность, на выборах в Каролино-Бугазской объединенной территориальной громаде, «Опора», потеряв последние признаки этой самой незаангажированности, отстаивает интересы экс-кандидата Юрия Чередниченко, который именует себя странным титулом «кандидат на пост мэра Затоки». В то время как 25 октября жители этой ОТГ выбирали депутатов и голову Каролино-Бугазского сельсовета.

Ещё на старте избирательной кампании известный в регионе телеграмм канал Затокский Джокер описывал стартовую ситуацию:

Итак: день выборов в Затоке и Каролино-Бугазе не отметился системными проблемами с избирательными процессами. Разве что обострились претензии собственников фейкового «многоквартирного жилья» где зарегистрировалась 1000 «садоводов-избиратей», сменивших место проживания ради продажи голосов кандидатам, да не до-конца проясненный автобус, подвозивший непонятно кого и куда. А уже в последующие дни Одесская ОПОРА начинает неприкрыто подыгрывать людям, о которых в Одессе говорят – Затокская ОПГ Вячеслава Бокия.

Кто такой Вячеслав Бокий, в интересах чьего кандитата Юрия Чередниченко высказалась ОПОРА Одесской области? Сухим языком реестров:

О том что кандидатом в «мэры Затоки» на выборах 25 октября, будет «бизнес-партнёр» подследственного Бокия, одесские паблики писали ещё весной:

А уже сегодня, группа Затокский Джокер информирует: судебными комбинациями своего представителя Юрия Чередниченко, при поддержке Одесской ОПОРЫ, занимается лично подозреваемый в заказе на убийство Вячеслав Бокий.

Причём делается это даже ценой введение в заблуждение судебной ветви власти:

Итог: Вердикт Одесского Окружного Административного Суда основан на сфальсифицированной доказательной базе и ошибочных предпосылках, вынесен в отсутствие ответчиков – коллегиального органа –Территориальной Избирательной Комиссии. Вынесен в интересах конкретного гражданина :

При участии и поддержке Одесского отделения общественной организации «ОПОРА», на основании фейковой доказательной базы в интересах организованной группы лиц принято сомнительной правосудности решение, перечеркнувшее свободное волеизъявление жителей Каролино-Бугазской громады. И вот такими инструментами оперировала в своём заявлении глава ОПОРЫ, г-жа Айвазовсская, узурпируя функции Центральной Избирательной Комиссии. Безвозмездно ли? Или, всё таки, искренне заблуждаясь?