В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года»

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №18. Людмила ГУРЧЕНКО

Ее величество, актриса

Ее называли легендой еще при жизни. Яркая и неповторимая, динамичная и непредсказуемая, экспансивная и искренняя Людмила Гурченко. Остаться равнодушным к творчеству этой великой актрисы просто невозможно. На сцене и съемочной площадке она создала десятки замечательных разноплановых образов и осталась в памяти целых поколений как удивительная, уникальная, феерическая артистка, настоящая народная любимица.

Родилась Людмила Марковна в Харькове, в семье артистов филармонии. Отец был баянистом, а мама пела. Дочь часто брали на концерты, поэтому у девочки было «закулисное детство». Все закончилось в один день. Отец ушел на фронт, а маленькая Люда (отец называл ее Люся) осталась с матерью в оккупированном городе. В школу будущая актриса пошла только после освобождения Харькова, практически в 9 лет. А уже через год начала заниматься в музыкальной школе.

Стать артисткой Люся хотела с детства и в этом никогда не сомневалась. Так и произошло. В 1953 году Людмила Гурченко едет в Москву и с первой попытки поступает во Всесоюзный государственный институт кинематографии, да еще и на курс народных артистов СССР Сергея Герасимова и Татьяны Макаровой. Прошло совсем немного времени, и Люда стала самой яркой студенткой курса: она пела, танцевала, играла на рояле. По окончании вуза выпускницу зачислили в Театр-студию киноактера, затем она работала в «Современнике», Театре Антона Чехова, Театре сатиры.

В кино Людмила Марковна дебютировала еще в студенческие годы, в картине Яна Фрида «Дорога правды». Фильм не прошел незамеченным. Но настоящая популярность пришла к актрисе только после выхода на экраны эпохальной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Это был тот случай, когда «она проснулась знаменитой». В одно мгновение Людмила Гурченко стала известной и популярной. Кинолента побила все рекорды проката, на нее было продано почти 50 миллионов билетов. А песня «Пять минут» в исполнении главной героини стала своеобразным гимном Нового года.

Следующей картиной стала лента «Девушка с гитарой», сценарий которой был написан специально для Гурченко. Этот фильм был менее удачным, а за Людмилой закрепилось амплуа актрисы легкого музыкально-танцевального жанра. Еще одним негативным фактором для карьеры Людмилы стал ее отказ министру культуры СССР Николаю Михайлову сотрудничать с КГБ во время VI международного фестиваля молодежи и студентов. Как следствие, в творческой биографии выдающейся артистки наступила темная полоса. Долгие 10 лет артистку не брали на главные роли. Из-за тяжелого финансового положения Гурченко была вынуждена подрабатывать, выступать с концертами на заводах и шахтах, творческих встречах со зрителями, так называемых актерских «халтурах». Это послужило формальным поводом для ее критики в прессе. И все же, и в этот трудный период Людмила Гурченко снималась, хотя фильмы в основном были сделаны на республиканских киностудиях и особого успеха не имели. К началу 70-х годов актриса оставалась малозаметной. Хотя некоторые яркие эпизоды с ее участием («Женитьба Бальзаминова», «Дорога на Рюбецаль») зритель запомнил.

Кардинальные изменения произошли в 1974 году, когда в широкий прокат вышел фильм «Старые стены», в котором Л. Гурченко сыграла главную роль директора ткацкой фабрики. Успех ленты открыл дорогу для новых предложений. Людмила Марковна опять становится одной из наиболее востребованных актрис страны. Музыкальные телефильмы с ее участием выходили один за другим: она с блеском играла и пела в «Табачном капитане», «Соломенной шляпке», «Небесных ласточках», «Волшебном фонаре». Кроме комедий регулярно транслируются телевизионные специальные музыкальные программы с участием Гурченко, в том числе и ее «Бенефис». В это же время выходят несколько пластинок с песнями в исполнении Л. Гурченко.

Съемки совместного советско-румынско-французского музыкального фильма «Мама» принесли талантливой актрисе не только славу и успех, но и новые испытания. Во время репетиции на льду клоун Олег Попов упал и сломал актрисе правую ногу. Закрытый перелом со смещением мог привести к инвалидности. Но после сложнейшей операции Людмила все равно вышла на съемочную площадку... Иначе не могла. Она была Актрисой и в этом была ее суть, ее призвание, ее миссия.

Имея огромный успех в музыкально-комедийном жанре, со временем Людмиле Гурченко все же становится тесно в рамках этого амплуа, она хочет играть большие драматические роли. Ее мечта осуществилась в 1976 году, когда Людмила получила приглашение на роль главной героини в фильме «Двадцать дней без войны». Эта роль стала одной из лучших работ актрисы. Также драматический талант Л. Гурченко ярко раскрылся в ленте известного режиссера А.Кончаловского «Сибириада».

В 1979 году на экраны выходит картина Никиты Михалкова «Пять вечеров». Роль Тамары Васильевна – одинокой женщины, внезапно встретившей любимого человека, с которым ее разлучила война, в глубоком, проникновенном исполнении Людмилы Гурченко – драматическая, почти трагическая. Тема единственной и неповторимой любви пронизывает и другую творческую жемчужину в активе актрисы – фильм «Любимая женщина механика Гаврилова».

Непревзойденными по силе воздействия на зрителя, искренности и глубине раскрытия образа, стали работы артистки в фильмах «Отпуск за свой счет», «Полеты во сне и наяву», «Рецепт ее молодости». Ошеломительным был успех картины «Вокзал для двоих», где талантливая актриса сыграла в дуэте с Олегом Басилашвили.

Еще одной яркой творческой вехой для Людмилы Гурченко стала роль Раисы Захаровны в легендарном фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Картина, вышедшая на экраны в 1984 году, очень тонко и реалистично показала довольно распространенный любовный треугольник: борьбу жены и любовницы за внимание мужчины. Вместе с Л.Гурченко в фильме снялись известные актеры Александр Михайлов, Нина Дорошина, Сергей Юрский. Образ эффектной экзальтированной красотки, которую так убедительно сыграла Людмила Гурченко, на долгие годы сделал актрису настоящей народной любимицей.

Творческая биография Людмилы Марковна Гурченко – это не только о театре и кино. Яркая и неординарная во всех своих проявлениях, она была чрезвычайно многогранна. Актриса записала 17 музыкальных альбомов, выпустила три автобиографические книги. Ее партнерами в разные годы были выдающиеся артисты, среди которых Андрей Миронов, Армен Джигарханян, Михаил Боярский, Зиновий Гердт, Юрий Соломин, Алла Пугачева, Николай Басков, Борис Моисеев и другие. Людмила Марковна снялась в 16 видеоклипах на свои песни, в том числе и на выполненные дуэтом с Борисом Моисеевым композиции «Ненавижу» и «Петербург-Ленинград». Клип на одну из знаковых песен Гурченко под названием «Молитва» режиссировал Федор Бондарчук, известный своими работами в большом кино.

В феврале 2011 года актриса приняла участие в съемках фильма «Легенда. Людмила Гурченко» в Киеве. В основе фильма – биографические монологи актрисы и их игровое воспроизведения, а также десять песен-клипов, которые стали отображением определенного этапа в биографии актрисы.

...Людмила Гурченко. Актриса, певица, композитор, режиссер, писательница, сценаристка, лауреат многочисленных премий и наград. Поистине народная артистка, любимица миллионов зрителей. Женщина-фейерверк, настоящая звезда, она имела уникальный актерский дар, была примером преданности профессии, жизнелюбия и душевной молодости. Каждому образу, созданному ею в кино и театре, на эстраде и телевидении, были присущи особая художественная выразительность, правда характера, глубокое драматическое содержание. Гениальная актриса современности сыграла 96 ролей в кино, создала десятки блестящих работ на театральных подмостках, которые навсегда вошли в мировую сокровищницу актерского искусства.

В 1983 году Людмиле Гурченко было присвоено высокое звание народной артистки СССР.

13 марта 2004 выдающаяся актриса современности Людмила Гурченко во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2003» стала обладателем специальной премии «За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»