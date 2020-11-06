Прошедшие местные выборы в Днепре стали хорошим примером того, как меньшинство горожан определило за всех вектор развития города на ближайшие пять лет, передает Репортер.

Не успели члены комиссий досчитать голоса, как подконтрольные пока еще действующему мэру Днепра Борису Филатову СМИ, уже писали о его безоговорочной победе в первом туре. Однако, после уточнения данных, риторика поменялась. Победы в первом туре не получилось, но людям начали внушать, что второй тур - формальность, мэр уже выбран и это решение поддержано большинством горожан.

Давайте вместе обратимся к цифрам, чтобы развенчать очередной фейк от городской власти.

Согласно данных Центральной избирательной комиссии в городе Днепр зарегистрировано около 740 тысяч избирателей. В день выборов средняя явка на избирательные участки составила 30%.

За пока что действующего мэра Филатова отдали свой голос порядка 80 тысяч избирателей, что составляет немногим более 10% от их общего количества. Вот это-то и есть его реальный уровень поддержки.

Все остальное - банальные манипуляции с общественным мнением и попытка навязать горожанам идею о всеобщей поддержке Бориса Филатова.

Теперь о политическом проекте Корбана и Филатова. Их партия набрала 28% и, конечно же, все медиаресурсы этого бизнес - дуэта объявили о полной победе и бесконечной любви горожан к ним.

Но посмотрим на цифры внимательнее: 28% в пересчете на голоса дают нам 62 тысячи горожан, проголосовавших “ЗА”. А это менее 10% от общего числа избирателей Днепра.

И пока Борис Альбертович упивается своей мнимой поддержкой меньшинства жителей Днепра, нас ожидает второй тур выборов городского головы. Соперником пока что действующего мэра станет его давний оппонент - Загид Краснов. Его системную работу, а не только в предвыборный период, высоко оценили жители Днепра. В результате, политическая партия “Громадская сила” получила мандаты в городском и областном советах, а также будет представлена в таких ключевых населенных пунктах нашей области, как Подгородное, Никополь, Павлоград и Новоалександровка.