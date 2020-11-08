История управления Днепром Борисом Филатовым – это история нарцисса с ментальностью хама, который так и не вырос из коротких штанишек комплекса собственной неполноценности. Будучи всю свою сознательную жизнь на побегушках у олигархов и рейдеров, он так и не стал самодостаточной личностью. Даже сев в кресло мэра.

Недаром говорят: если хочешь узнать истинное лицо человека - дай ему власть, говорится в материале на сайте "Репортер". В случае с Филатовым эта аксиома сработала безотказно. Ведь власть он не получил, не заслужил, не выстрадал. Эту власть ему именно дали в 2015 году, тем самым разделив людей в Днепре на пророссийских и проукраинских - с помощью хайпа на аресте Корбана перед выборами, благодаря каруселям на выборах и титушкам, обеспечившим силовое прикрытия этих фальсификаций. И, конечно же, с помощью бешеных денег, буквально вваленных в мэрское медиапродвижение.

Показательно, что Филатов и Корбан, который дергает его за ниточки, после выборов просто кинули большинство людей, помогавших им получить кресло мэра. Они возомнили себя хозяевами города. А все, кто критикуют их методы работы – просто быдло.

С первых дней управления городом Филатов принялся оскорблять не только горожан. Было время, когда он позиционировал себя королем помойки. А как иначе можно назвать человека, который даже членов своей команды и однопартийцев смешивал с грязью? Давайте вспомним время, когда в горсовете Днепра еще была оппозиция, и когда его даже собственная партия «УКРОП» хотела выкинуть из собственных рядов.

«Парад политических импотентов и грустных клоунов. Ну ничего. Можете меня исключить. Меня. Того, кто вместе с Геной нашел вас, бл...дей, на помойке. А я посмеюсь», - написал он тогда на своей странице в соцсети.

Кстати, именно оттуда и опубликованные ниже "иллюстрации" к статье...

Импотенты, клоуны, люди с помойки – так он называл соратников. Что уж тогда говорить о простых горожанах.

Давайте вспомним март 2018 года, когда на Днепр обрушился жестокий снегопад, а службы города оказались к нему не готовы. Тогда бюджетников отправили в отпуск, школьников - на каникулы, потому что в городе было по колено снега, точнее, скажем так, инфраструктурный коллапс.

При этом всех горожан, которые осмелились хоть полусловом критиковать власть, наш горе-герой назвал, простите за цитату, "интернетдрочерами". Однако днепряне высказали свое мнение и пошли откапывать свои дома и машины, а Филатов и его подчиненные продолжали отписывать в соцсетях километровые "простыни". Так кто ж тогда интернетдрочер?

Месяцем ранее Филатов объявил войну всем предпринимателям Днепра, которые из-за коррупции и взяточничества начали бежать из города, решив платить налоги там, где это происходит прозрачно, и не надо «заносить» конверты в кабинеты мэрии.

Он пригрозил поднять земельный налог до 12%. И сделал это. Просто загнав малый и средний бизнес в городе на грань банкротства.

Филатов хамит всем и вся. Даже позволяет себе материться на сессиях горсовета. На логичный и резонный вопрос одного из депутатов, почему сведения об аренде или продаже коммунального имущества не публикуют на сайте горсовета, он ответил в своем стиле: «На*уя вы вопросы такие задаете тупые?».

Действительно, зачем задавать такие вопросы, если и так понятно, почему - чтобы пилить бюджет!

За время правления Филатова в его распоряжении было 65 миллиардов гривен. Украдена половина, и отказ от Prozorro в свое время для выполнения ремонтов в сфере ЖКХ был удобной и накатанной схемой.

А порой депутатов Филатов просто посылал.

«Идите на х.й. И можете рассмотреть этот текст на следующей комиссии по этике», - написал он тогда в соцсети.

Но если человек хам по определению, никакие комиссии по этике его не спасут. Он может позволить себе назвать человека, который годится ему в отцы «старым бараном» или женщину «е…ной овцой». Зная, что отвечать за свои слова ему не придется, ибо всегда можно скрыться за толпой охранников. И так будет всегда, если Филатов останется во главе города.

И самое страшное, что вирус ненависти к людям передается от Филатова ко всему его окружению. Помните случай в Новомосковске, когда агитатор ручной партии Филатова «Пропозиція» на площади крикнул избирателям: «Да пошли вы на х.р»?

Увы, уважаемые земляки, это не просто слова, а девиз Филатова. Это стиль его руководства. Его философия жизни...

Жаль, правда, что истерзанный "реформами" город с такой "культурой" и порядками жить больше не сможет. И только жители Днепра способны решить его судьбу. Люди должны выбрать: катиться ли им молча по указанному "правителем" направлению или - прийти на избирательные участки, где можно и нужно четко дать понять: Днепром быдло управлять не будет. Иначе, дамы и господа, - извините, но мы так и останемся «баранами» и «овцами»...

Игорь Маркин