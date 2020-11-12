В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №19. Руслана ЛЫЖИЧКО

Певица неповторимого драйва

Евровидение-2004 в Стамбуле. На сцене энергичная, взрывная, драйвовая Руслана. Вместе с балетом она темпераментно отбивает такт, исполняя песню «Дикі танці». Звуки трембиты, оригинальные костюмы, зажигательные гуцульские ритмы заставляют публику неистовствовать от восторга. Телекоментатор британской студии ВВС называет певицу «принцессой-воином». Неординарность, свежесть, зрелищность выступления украинки поражала. Такого шоу Европа еще не видела.

Победа Украины в престижном международном конкурсе была бесспорной. К тому же, на тот момент Руслана установила рекорд по количеству набранных баллов – 280. Одновременно с наградой Евровидения, она получила также специальную награду от прессы, а песня «Дикі танці», музыку к которой певица написала сама, была признана лучшей. Позже Руслана поделилась своими эмоциями: «Мы впервые победили на Евровидении в Стамбуле! Это был прорыв моей страны, это был прорыв украинской энергии и драйва! Этот образ Украины – экзотической, драйвовой, энергичной, уникальной, оригинальной страны, о которой мир еще мало знает – остался до сих пор во всем мире. Я никогда не забуду тот момент, когда прозвучало «The winner is Ukraine» («Победила Украина»). Самые крутые слова за всю мою жизнь!»

...Родилась будущая певица во Львове. Музыкой и вокалом начала заниматься с четырех лет по инициативе мамы. Сначала Руслана пошла в музыкальную школу, затем пела в различных группах и ансамблях. Получив аттестат, поступила в консерваторию, которую закончила по специальности «дирижер симфонического оркестра» и «пианист». Во время учебы брала уроки композиции у Мирослава Скорика, уроки дирижирования у Николая Колессы и Юрия Луцива, уроки вокала у Ларисы Бужко.

Музыкальная карьера певицы началась в 1993 году, когда Руслана приняла участие в двух всеукраинских фестивалях: современной песни и популярной музыки «Червона рута-93», лауреатом которого она стала, а также фестивале поп- и рок-музыки «Тарас Бульба-93». В следующем году Руслана и ее продюсер Александр Ксенофонтов основали студию «Люксен» и начали заниматься радиорекламой. Известные музыкальные клипы фирм Oriflame, Coca-Cola, Stimorol озвучены ее голосом. Этой работе певица отдала более двух лет.

В 1994 году Руслана становится обладателем «Гран-при» первого всеукраинского телевизионного фестиваля «Мелодия». Через два года принимает участие в престижном международном фестивале искусств «Славянский базар», где занимает первое место. Вскоре артистка начинает заниматься первым большим творческим проектом – шоу «Дзвінкий вітер» с «живым» звуком. Проект был посвящен празднованию 500-летия эпохи Возрождения во Львове и стал синтезом классики и года. В конце июля певица записывает свой первый сингл и клип «Ты», который стал первым этапом проекта. В конце сентября того же 1996-го на сцене Львовского оперного театра состоялся концерт на тему сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», ставший следующим этапом. После этого украинская пресса назвала Руслану «новой волной в музыке». Один за другим выходят новые альбомы певицы – студийный альбом «Мить весни» и концертный альбом «Кращі концерти дзвінкого вітру». В это же время визитной карточкой Русланы становится песня «Світанок», которая получила приз «Золотая Жар-птица-98» в номинации «Лучшая песня года».

Чуть позже Руслана начинает заниматься новым проектом – «Гуцульским». В его рамках были выпущены сингл «Знаю я», фильм «Стоп! Знято!», аудио- и видеоальбомы, фильм о проекте, рождественский музыкальный фильм.

Летом 2003 года у певицы выходит новый альбом – «Дикі танці», который становится лидером продаж музыкальных альбомов года в Украине. Работа над ним (так называемое сведение) состоялась на всемирно известной музыкальной студии Питера Гэбриэла «Real World» в Лондоне. Композиции включали древние этнические гуцульские мотивы (ритмы и танцы) и современные течения поп- и рок-музыки. Альбом подвел итоги творчества певицы в рамках «Гуцульского проекта» за все время его существования. В октябре 2003 г. были опубликованы данные о продажах альбома «Дикі танці» – в Украине диск стал «платиновым» 5 раз. Осенью 2004 года была выпущена английская версия альбома – «Wild Dances», который поступил в продажу во многих европейских странах.

Готовясь к участию в конкурсе «Евровидение-2004», PR-группа Русланы провела всестороннюю подготовку: они изучали своих конкурентов, проводили специальные рекламные туры по странам, которые были участниками голосования. Во время самого конкурса была организована специальная PR-поддержка. Так, в отличие от мероприятий конкурентов, пресс-конференция Русланы проводилась нестандартно: например, все присутствующие могли дегустировать украинскую водку и сало. К тому же, певица сама учила журналистов играть на трембите. Усилия увенчались успехом. Руслана одержала уверенную, яркую победу, за что в том же году получила почетное звание народной артистки Украины. Также благодаря успеху исполнительницы следующее «Евровидение» прошло в Киеве.

Ярким подтверждением международного признания украинской звезды стало вручение ей в Лас-Вегасе престижной награды «World Music Awards» («Всемирной музыкальной награды») за наибольшее количество проданных альбомов «Дикі танці», (около 20 золотых и платиновых дисков в разных странах мира). А свое уникальное концертное шоу Руслана презентовала более чем в 40 странах на всех континентах.

В марте 2006 года состоялась презентация книги «Дика Енергія. Лана», которую написали известные фантасты Сергей и Марина Дяченко. Свое произведение они посвятили Руслане. В июне этого же года, артистка презентует свой новый клип, созданный по мотивам книги. В клипе она появляется в непривычном образе – блондинкой. Этот клип и сингл дают окончательный старт проекту, который начинает быстро покорять мир. Осенью 2006 года Руслана выпускает альбом и делает тур по Украине со своим новым мега-шоу. В 2008 году состоялась еще одно яркое событие в творческой жизни звезды – подписание контракта с американской продюсерской компанией Warner на создание пяти альбомов.

Энергичная, искренняя, креативная, Руслана никогда не была «продуктом раскрутки» продюсеров. Она не только сама пишет и аранжирует музыку, но и воплощает собственные идеи, а также режиссирует клипы. Неутомимая звезда продолжает экспериментировать на музыкальной ниве, предлагая новые интересные композиции своим многочисленным поклонникам.

Кроме певческой карьеры Руслана ведет бурную деятельность в социальной и общественной сферах. Ее работа сосредоточена на трех направлениях: деятельность в качестве Посла доброй воли в ЮНИСЕФ (ООН), сотрудничество с ОБСЕ в борьбе с торговлей людьми, а также сотрудничество с Международной ассоциацией звукозаписи в противодействии аудиопиратству. В последние годы она также уделяет много внимания вопросу возобновляемой энергетики. На глобальном саммите «Wind Energy Hamburg 2018» в Германии Руслана стала Глобальным послом возобновляемой энергии в мире. В апреле 2019 года в Чернобыльской зоне отчуждения состоялся масштабный авторский арт-перформенс Русланы «Чернобыль RE: start» к 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и в поддержку международного движения перехода на обновленные источники энергии.

...Руслана Лыжичко. Неповторимая украинская певица, пианистка, дирижер, танцовщица, продюсер, общественный деятель. Блестящая исполнительница, которая побеждала на престижных международных и отечественных музыкальных конкурсах. Неутомимая творческая личность, которая создала новый музыкальный стиль под названием «драйв-этно-денс» с элементами рок-эстетики. Выдающаяся Актриса, которая принесла нашей стране первую в истории победу на Евровидении и прославила ее на весь мир.

В 2004 году Руслане Лыжичко было присвоено высокое звание народной артистки Украины.

18 марта 2000 года Руслана Лыжичко во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-1999» была удостоена высокого титула «Звезда эстрады года».

12 марта 2005 года Руслана Лыжичко во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2004» была удостоена высокого титула «Деятель культуры и искусства года».

26 марта 2011года Руслана Лыжичко во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2010» стала обладателем почетной специальной награды «Звездное SOLO».

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года»