Джо Байден, великий друг Украины и конкретно ее Генпрокуратуры — спросите у Петра Порошенко — стал президентом США. Уря-а Байдену!

Или Дональд Трамп, не меньший друг «95 квартала» — спросите у Владимира Зеленского — таки отсудит у Байдена пост президента США? Уря-а Трампу!

Между тем, разведывательное сообщество США не будет передавать Джо Байдену свою информацию до официального оглашения его президентом США. Есть же здравые подходы в этом потоке стремящихся преданно лизнуть нового барина…

Вот мне интересно: наш дипломатический корпус окончательно выродился из-за того, что его пополняют лишь мажорные отпрыски всякого начальства? Неужели там никто не понимает, что именно сейчас надо перезагружать отношения со Штатами, Великобританией и прочими мировыми державами, исходя из позиции прагматичного патриотизма, а не плебейского попрошайничества? А значит, нам срочно нужна реальная геополитическая стратегия Украины.

Да, я отдаю себе отчет, что в стране ОЗ на Банковой, скорее всего, такой стратегии не поймут. А если и поймут, то не не захотят реализовывать. Но это вовсе не значит, что ее не надо разрабатывать. Потому что мы сохранили одно из безусловных достоинств демократии — сменяемость власти. Что дает надежду, даже несмотря на то, что Владимир Александрович решил потрясти мир и окрестности своей национальной программой «Здоровая нация»… Кстати, выздоровления всем страждущим.

К поиску внешнеполитической стратегии подталкивают и реальность.

Россия в привычном стиле «гопнического кидалова» сдала кровные интересы Армении. Ереван был завязан на Москву, прежде всего, по энергоресурсам — многие помнят постсоветские времена, когда в Ереване готовили пищу на кострах, в которых горела мебель. Соответственно, пришлось следовать в кильватере Кремля по внешнеполитическому и военному направлениям.

В результате Армения оказалась с хорошо мотивированной, но устаревшей по вооружению и ведению боя армией. Которая ничего не могла противопоставить более современной армии Азербайджана, поддержанного Турцией. А Россия вместо решительной поддержки Армении дождалась, когда ситуация на фронте станет критической, и сговорилась с Турцией и Азербайджаном за спиной армян, которых обещала защищать.

Кстати, в Армении — все замечательно с армянским языком, армянским таразом (национальная одежда), армянской ветвью христианства, армянской культурой и всем остальным, что так волнует армовирных псевдопатриотов в Украине. Но мощь национальных традиций почему-то ничего не смогла поделать с противостоящей военной машиной. Более того, даже яркие рассказы о победах от Никола Пашиняна, тоже сывочолого, но не гетмана, а князя, если на местный манер, не переломили ход боевых действий.

И если Владимир Зеленский способен увидеть в глазах Владимира Путина мир, то менее внушаемые люди, к которым, полагаю, теперь относятся изрядная часть армян — лишь цинизм, самолюбование и подлость.

С Россией можно договариваться только с позицией силы, как делает Турция (и Азербайджан под ее покровительством). Турция решительно зашла в регион и будет продвигать там свои интересы, тесня ту же Россию, которая потерпела тактическую победу, создав себе предпосылки для стратегических проблем..

А что в этом смысле в Украине — с продвижением своих интересов?

Леонид Кравчук, глава минской контактной группы, анонсировал возможные выборы на Донбассе уже весной будущего года. Это он зачем, как думаете?

Я думаю, чтобы дать повод для хайпа и избежать предметной дискуссии о главном.

Дело в том, что РФ, окрыленная своим кидком на Кавказе, намерена провернуть нечто подобное и с Донбассом, где она является тоже «наблюдателем и миротворцем». И если украинская часть минской группой в качестве своего «мирного плана» предложила понятные, но еще с ПАПа непроходные лозунги — разоружение, контроль за границей, выборы, амнистия, отзыв выданного в специальном порядке российского гражданства, то со стороны сепаратистов (читай — Кремля) появились значимые новации. А именно: впервые на бумаге зафиксировали готовность вернуться в состав не федеративной, а унитарной (!) Украины. Да, с разными хотелками вроде трансформации существующих боевиков в подобие жандармерии, да, с «особым статусом Донбасса», но временным, на тридцать лет (понятно, что это подкидывается предмет переговоров).

То есть, предложение сепаратистов является существенной уступкой требованиям Украины. И теперь та сторона выглядит конструктивной, а украинская исполняет топтание на месте, которое уже раздражает всех. По молчанию украинских официальных лиц ясно, что к подобному повороту они оказались не готовы.

Потому что в наших руководящих головах до сих пор нет четкого ответа: мы ищем возможности и компромиссы, чтобы вернуть неконтролируемый Донбасс и часть его жителей, которые захотят вернуться, или мы ищем повод, чтобы от убитого Донбасса отказаться, но так, чтобы в срыве мирного процесса обвинили не нас? Во власти президента Зеленского существуют устойчивые сторонники как первого, так и второго подходов (когда такое в голове у человека, то его в длиннорукавой рубашонке везут в психушку).

Свое мнение я высказывал: не отказываясь от Донбасса юридически, продавливать международное признание его зоной экологической катастрофы. И далее в составе международных сил за международные же деньги неспешно и тщательно приводить регион в порядок обозначенные тридцать лет, предварительно выселив оттуда максимально возможное количество людей (аналог «Чернобыльской зоны»).

Конечно, моя идея взята лишь в качестве наглядного примера. Она экстравагантна, но она сформулирована. И понятно, как двигаться к ее реализации.

Вопрос: а какова целеполагающая идея о Донбассе у нашей власти? Кто-то, если не Владимир Зеленский, то хоть Михаил Подоляк, ее может внятно сформулировать? Чтобы обсудить с народонаселением.

Нет, понятно, что власть нам споет насчет возврата Донбасса исключительно на украинских условиях (хотя после «победного» порошенковского «минска 2» это нереально). Оно бы и замечательно, но для этого необходимо, чтобы наши западные партнеры наехали на РФ столь же конкретно, как Турция, вписываясь за Азербайджан. Но что для этого делается?

Как по мне, то делается прямо противоположное. Один пример.

Еще с лета идут переговоры с Великобританией о постройке для нашего флота восьми ракетных катеров. Президент Зеленский во время визита в Лондон принципиально договорился, что на это Великобритания выделяет 1,25 млрд фунтов. Причем, условия отличные: первые два катера по английскому проекту собирают на английской верфи, но с участием украинских специалистов. А когда наши обучатся, то производство катеров будет перенесено в Украину, скорее всего, в Николаев.

Блин, сапоги не просто хорошие, их надо брать аж бегом!

И не только в «москитном флоте» дело, а в том, что предоставляется отличная возможность втянуть Великобританию в нашу оборонку, а уже дальше подтягивать ее для усиления нашей переговорной позиции по Донбассу и Крыму.

Но отечественные военно-промышленные умники тут же начали выделываться. В частности, предлагать поставить на эти катера не НАТОвские ракетные комплексы, а украинский «Нетпун», который, увы, пока только в проекте. Потом вспомнили, что где-то в бытовке на заводе (уж не на «Кузне на Рыбальском») видели рулон чертежей с катером, спроектированным лет пятьдесят назад, вот такие и надо строить, так как антиквариата можно построить не восемь, а десять с половиной штук.

А потом на кого-то накатило озарение строить не быстроходные и маневренные катера, способные ракетным залпом уничтожить почти любой корабль противника, а какие-то малые корветы (а чего не подводные авианосцы?!), для которых нет ни денег, ни вооружения, ни порта базирования — ничего, кроме мыслеблудия чиновников от обороны.

И что, с такими подходами много серьезных стран захотят нам помогать?

В общем, надежда лишь на Джо Байдена (или Дональда Трампа). Но еще больше — на Федора Вениславского. Да-да, того самого представителя президента в Конституционном Суде, с чьим участием и возник политико-правовой кризис. Так вот, Вениславский взялся продвигать чисто президентскую форму правления в Украине… Вениславский… Продвигать…

Короче, пропал дом. Но только по будням. А по выходным — все на карантине! Кроме известного строймаркета. Кстати, крещение-венчание-отпевание теперь тоже там?

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»