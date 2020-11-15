Нашу увагу вкотре привернуло найкорумпованіше державне підприємство України – ПАТ «Укргазвидобування». Ми вже звикли до того, що функціонерів цього державного підприємства надто часто пов'язують з незаконною діяльністю, періодично затримують під час отримання хабарів, відкатів тощо.

Про це пише Останній Бастіон.

Цілком слушною є думка, що підприємство давно потрібно було реорганізувати чи ліквідувати, адже воно є клондайком для корупціонерів.

Повертаючись до гучної кримінальної історії з «Укргазвидобуванням» у головній ролі, ми сьогодні познайомимо наших читачів з полтавським слідом у справі «Здоровий глузд і право проти «УГВ».

Історія бере початок у 2014 році. Щоправда, є підозри що красти там почали набагато раніше, та кримінальне провадження було відкрите саме у 2014 році.

Станіслав Дмитрович Товкачов (з ним ми вас познайомили в попередньому матеріалі), Ігор Миколайович Глуховець, Михайло Андрійович Соколов, протягом 2014-2015 років розкрадали державні кошти ПАТ «Укргазвидобування», що виділялися на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу. З цією метою підприємливі ділки зареєстрували ряд підприємств: ТОВ «Сервіспроммаш», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Екотехпостач», ТОВ «Екон-Снаб», ТОВ «Укр-неп», ТОВ «Аякс групп», ТОВ «НВП «НГ-пром», ТОВ «Експотарт», ТОВ «Граніс» та ТОВ «Полтавапромпостач».

Ці підприємства упродовж 2014-2015 років регулярно перемагали під час проведення процедур державних закупівель спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, зокрема – ГПУ «Полтавагазвидобування» (за 2014 рік 54,1 млн. грн.) та Управління з переробки газу та газового конденсату (за 2014 рік 22 млн. грн.), філія геофізичне управління «Укргазпромгеофізика» (за 2014 рік 3,3 млн. грн.). Загальна сума перерахованих коштів на рахунки махінаторів за 2014 рік становить близько 80 млн. грн.

Протягом 2015 року ПАТ «Укргазвидобування» на рахунки наведених підприємств перерахувало 36 млн. грн.

Додатково встановлені факти постачання бурових елеваторів, дизель-генераторів та бурових ключів до БУ «Укрбургаз», відремонтованих та поставлених до державного підприємства під виглядом нових у вересні 2015 року.

Частина цих коштів за перевіреною схемою перераховується суб'єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме – ТОВ «Будівельна компанія Форс», ТОВ «Укр сервіс груп» , ТОВ «Київ Альянс груп», ТОВ «Корест ЛТД», ТОВ «Зеріс».

Також встановлено, що саме зазначені СГД перемагали у тендерних процедурах, а також за процедурою закупівлі у одного учасника на загальну суму понад 20 млн. грн. Основна продукція постачання: каротажні станції «КарСар», вентилі крани, клапани, компресори, засувки, геофізичні пристрої орієнтування бурового обладнання, екскаватори та елеватори.

Фактично під виглядом нової продукції за підробленими документами та сертифікатами якості (виробництво заводів РФ, Грузії, Азербайджану та України) здійснюється постачання реставрованого та обладнання, яке вже було у використанні. Встановлені адреси виробничих потужностей, на яких здійснюється реставрація та ремонт устаткування.

Зазначені суб'єкти господарювання за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» та його філій здійснювали привласнення частини державних коштів при постачанні обладнання у ході виконання процедур державних закупівель.

Розглянемо ситуацію детальніше.

Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 р. за фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

До Генеральної прокуратури України з Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України надійшли матеріали оперативно-розшукової справи, в ході якої здійснювалось документування протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Укргазвидобуваня» та його структурних підрозділів, які перебуваючи у змові з службовими особами ряду підприємств вчинили злочинні дії, пов'язані з розкраданням державних коштів.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів (Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління «Укргазпромгеофізика», Бурове управління «Укрбургаз») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сервіспроммаш», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Граніс», ТОВ «Експотарт», ТОВ «НВП «НГ Пром», ТОВ «Аякс групп», ТОВ «Укр-неп», ТОВ «Екон-Снаб», ТОВ ВТП «Полтавапромпостач», ТОВ «Екотехпостач», ПАТ «Конотопський арматурний завод» та інших підприємств, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні, під виглядом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ «Укргазвидобування», які були виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.

Чималенька сума, і це лише те, що змогли встановити слідчі у рамках кримінального провадження. Мусимо зауважити, що це лише одне з багатьох кримінальних проваджень, фігурантом якого є ПАТ «Укргазвидобування» та його структурні підрозділи.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні й інші суб'єкти господарювання, зокрема, ТОВ «НВП Інженерні Технології», ТОВ «Екотрансоіл», ТОВ «Грін Транс», ТОВ «Інкомторг», ТОВ «Фірма «Техінпром», ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд», ПАТ «Конотопський арматурний завод».

Також, в ході проведення слідчих дій, зокрема обшуків, виявлено обладнання (устаткування), а також документацію, яка підтверджує наявність фінансово-господарських взаємовідносин між зазначеними суб'єктами господарювання.

Вказане обладнання (устаткування) закуповувалось ПАТ «Укргазвидобування» та його структурними підрозділами за результатами проведення процедур закупівель, в тендерній документації до яких зазначалось обов'язкова умова до якості обладнання (устаткування) - його стан, а саме поставка нового обладнання (устаткування).

Факт реалізації обладнання (устаткування) під виглядом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції надалі підтверджено слідчим шляхом в ході проведення досудового розслідування.

Перший епізод

На виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2016 р., 11.02.2016 р. проведено обшуки на території Філії газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» за адресою: м. Полтава, вул. Домобудівельна, 4. У ході проведення обшуку на складі цеху по ремонту гирлового обладнання №2 виявлені арматура фонтанна АКФ6-80/50*105, заводський №435, головка колонна ОККЗ-35-168*245*324*426, заводський №512 та арматура фонтанна АФК6-65*35, заводський №431, які поставлені за результатами здійснення державних закупівель. Законність їх перебування у цеху підтверджується актами №02/0216в та №05/0216в.

Крім того, біля фонтанної арматури АФК6-65*35, заводський №431 виявлено три таблички із написом «Украина ОАО Конотопский арматурный завод».

Органом досудового розслідування було встановлено, що виявлене обладнання (устаткування) передане від ПАТ «Конотопський арматурний завод» на склад БРТЗ ГПУ «Полтавагазвидобування» на відповідальне зберігання до проведення гідравлічних випробувань та оформлення документів.

Проте, не все так просто, як здається на перший погляд. Під час розслідування вказаного кримінального провадження призначено та проведено комплексну експертизу. Відповідно до її висновку №4808/4810/12134 від 05.01.2017 р. номерні таблички, встановлені на головці колонній ОКК-35-168*245*324*4326, заводський номер №512, яка поставлена до Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», не відповідають заводським номерним табличкам ПАТ «Конотопський арматурний завод», знаки маркувальних позначень на номерних табличках, номери агрегатів устаткування нанесені кустарним способом, складові частини вказаної головки колонної мають сліди експлуатації.

Другий епізод

25.04.2016 р. до Філії газопромислового управління «Полтавагазвидобування» направлено запит № 17/1/1-34836-15 про надання доступу для проведення огляду товаро-матеріальних цінностей, які поставлені ТОВ «Сервіспроммаш», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Граніс», ТОВ «Експотарт», ТОВ «НВП «НГ Пром», ТОВ «Аякс групп», ТОВ «Укр-неп», ТОВ «Екон-Снаб», ТОВ ВТП «Полтавапромпостач», ТОВ «Екотехпостач» та іншими суб'єктами господарювання до ЦС-1 с. Селещина Газопромислового управління «Полтавагазвидобування».

Листом заступника директора з питань безпеки ГПУ «Полтавагазвидобування» №3-3830 від 26.04.2016 р. надано доступ для проведення огляду території зазначеного складу.

27.04.2016 р. проведено огляд місцевості, а саме території ЦС-1 с. Селещина Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», що знаходиться за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького, 9.

В ході огляду отримано копії документів щодо обладнання (устаткування), яке перебуває у залишку на ЦС-1 с. Селещина Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», поставлене вищезазначеними та іншими суб'єктами господарювання та не є новим.

Так, оглядом із залученням спеціалістів Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона встановлено, що обладнання (устаткування) містить сліди іржі (корозії), має ознаки фарбування, потертості, зібрання з різних по вигляду складових частин, складові частини (вентилі) різні за формю, гайки різної конфігурації, різного кольору лакофарбове покриття, шильдики приклеєні, а не зафіксовані заклепками. Заводські номери на шильдиках збігаються з номерами, вибитими на корпусі, та містять ознаки можливого недавнього нанесення. Також одним із виробників зазначеного устаткування (обладнання) згідно з шильдиками є «ОАО «Завод Нефтепроммаш».

За інформацією, отриманою в ході підготовки матеріалу, ОАО «Завод Нефтепроммаш» є суб'єктом господарювання, зареєстрованим в Російській Федерації. Нагадаємо, що з 2014 року Україна перебуває у стані військового конфлікту з РФ. Проте, наші можновладці так і не спромоглися закрити кордон з окупантом та припинити торговельні відносини з агресором.

Постановою від 27.04.2016 р. вилучене майно визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання завідуючому ЦС-1 с. Селещина ГПУ «Полтавагазвидобування».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2016 р. 11 лютого 2016 року було проведено обшук у кабінеті № 3 (приміщення одного з постачальників – ТОВ «НВП Інженерні технології»), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22, де в сейфі у зазначеному приміщенні виявлені та вилучені печатки та штампи різних підприємств та організацій, зокрема, штамп з текстом «ОАО «Завод «Нефтепроммаш» ОТК». Також у ході обшуку виявлені та вилучені металеві планки із рельєфними маркуваннями, металеві вироби різних розмірі із позначенням цифр та літер, аналогічне устаткування (обладнання).

Враховуючи викладене, слідчі вказують, що мають наявні підстави вважати, що закуплене вищевказане обладнання (устаткування), яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, могло бути раніше у використанні та містить на собі сліди кримінального правопорушення.

Епізод третій

11.04.2016 р., вх. № 17/1/1-34836-15, ст. слідчим Чернобаєвим С.І. направлено запит до Філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» про надання дозволу для проведення огляду товарно-матеріальних цінностей, які поставлені зазначеними суб'єктами господарювання до баз приймання (складів) ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

26.04.2016 р., вих. № 37-011-3964-3, заступником директора з питань безпеки ГПУ «Шебелинкагазвидобування» надано дозвіл для проведення огляду території зазначеного складу.

22.06.2016 р. органом досудового розслідування проведено огляд місцевості, а саме: території складу № 2 ГПУ «Шебелинкагазвидобування», що знаходиться за адресою: Харківська область, село Андріївка, в'їзд Першотравневий, 4.

У ході огляду отримано копії документів щодо обладнання (устаткування), яке перебуває в залишку на складі № 2 ГПУ «Шебелинкагазвидобування», яке поставлене вищезазначеними та іншими суб'єктами господарювання та не є новим.

Під час проведення огляду обладнання (устаткування) встановлено, що обладнання (устаткування), а саме: засувки ЗМ 65х35 з приєднувальними деталями у кількості 13 штук, заводський № 396, № 419, № 387, № 398, № 400, № 424, № 390, № 394, № 421, № 423, № 420, № 407, № 410, які згідно з фінансово-господарськими документами поставлені ТОВ «Граніс» на адресу Філії газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», містять сліди іржі (корозії), мають ознаки перефарбування, потертості, при переміщені залишають сліди фарби на поверхні, зібрані з різних за виглядом складових частин тощо. Зазначене майно в ході огляду вилучене.

22.06.2016 р. постановою слідчого слідчої групи першого відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубчуком Р.В. вилучене в ході огляду майно визнане речовими доказами та передане на відповідальне зберігання завідуючому складом № 2 ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

Департаментом захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення № 17/1/1-34836-15 від 06.07.2016 р. у вказаному кримінальному провадженні проведено аналіз матеріалів тимчасового доступу до речей і документів проведених у банківських установах за рахунками суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_3, яким, зареєстровано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «СЕРВІСПРОММАШ», ТОВ «ЄВРОЕКОМАШ», ТОВ «ЕКОТЕХПОСТАЧ», ТОВ «ЕКОН-СНАБ», ТОВ «Житлобуд», ТОВ «УКР-НЕП», ТОВ «АЯКС ГРУПП», ТОВ НВП «НГ-ПРОМ», ТОВ «Експотарт», ТОВ «ГРАНІС» та інші, які беруть участь у державних закупівлях із постачання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки) для виробничих потреб ПАТ «Укргазвидобування» та його філій.

Зазначимо, що дані підприємства перебувають під контролем вже перелічених нами осіб, а саме:

Товкачова Станіслава Дмитровича – засновника (співзасновника) наступних підприємств:

ТОВ «СЕРВІСПРОММАШ»;

ТОВ «ЕКОН-СНАБ»;

Глуховця Ігоря Миколайовича – засновника (співзасновника) наступних підприємств:

ТОВ «ЄВРОЕКОМАШ»;

ТОВ «ЕКОТЕХПОСТАЧ»;

ТОВ «ЕКОН-СНАБ»;

ТОВ «УКР-НЕП»;

Соколова Михайла Андрійовича – засновника ТОВ НВП «НГ-ПРОМ».

Крім цього, слід зазначити, що Станіслава Дмитровича Товкачова пов'язує плідна робота з ТОВ «СТС-3», яке також зареєстроване у Полтаві та в період 2011-2013 років тісно співпрацювало з підприємствами нафтогазової сфери, зокрема з «Укргазвидобуванням», «Укртрансгазом» та «Чорноморнафтогазом». За три роки плідної співпраці ТОВ «СТС-3» здобуло перемогу в державних закупівлях на загальну суму майже в 30 мільйонів гривень.

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