Невозможно поставить карандаш на заточенный конец, чтобы он стоял устойчиво.

Невозможно усилием воли перестать вдыхать кислород и выдыхать углекислый газ.

Есть еще множество явлений, которые, как бы мы ни желали, остаются недоступными. К таким априори невозможным ситуациям относится и существование успешной страны, если ее власть по скудомыслию или злоумышлению последовательно разрушает важнейшие государственные институции.

Смотрите, что творится с государственными монополистами.

«Энергоатом» в критическом состоянии, убыток за этот год более 4 млрд гривен. Структура имеет многомиллиардные долги перед поставщиками, не имеет средств запускать в работу новые блоки, при этом цена на электроэнергию выросла на 40%. Впечатление, что Кабмин банкротит «Энергоатом» целенаправленно, чтобы ее выкупили в частную собственность по дешевке.

По расчетам Минфина, убытки «Нафтогаза» в этом году составят 4,2 млрд гривен, а в будущем будут расти в разы! За последнее время цена на газ выросла на 205%, только в этом месяце подорожание составляет 34,7%. Что характерно, собственная добыча дешевого украинского газа падает.

Еще хуже ситуация с другим госмонополистом - «Укрзализницей». По оценке ее нового руководителя, убытки в 2020 году составят 12-14 млрд гривен.

Приведенные примеры, к сожалению, являются типичными. Конечно, можно рассуждать про влияние эпидемии, конъюнктуру мировых рынков, рост цен на дрова в Сахаре и аномальное количество пятен на Солнце. Но бездарного, а в ряде случае, и сознательно неэффективного управления это не оправдает.

Власть с президентом-шоуменом во главе стремится не к поиску эффективных управленческих решений и их скрупулезной реализации, не к доверительному диалогу с обществом, теми же ФОПами, а к поверхностной имитации с юморком — и решений, и диалога. И самое страшное, что Владимир Зеленский считает такой подход правильным и успешным!

У нас есть такой Игорь Уманский, который дважды скандально уволился: сначала из руководства Минфина из-за несогласия с творящимися еще со времен Петра Порошенко многомиллиардными махинациями, а потом из офиса президента, куда пошел прекратить эти махинации, но оказалось, что они никого особо и не беспокоят. Так вот, по оценкам Уманского, теневые схемы, существующие в налоговой, таможне, «Укравтодоре», портовом хозяйстве уводят из бюджета Украины суммы, сравнимые с теми кредитами, которые нам дают внешние партнеры, обкладывая их кучей кабальных политических требований (например, президент вынужден сохранять главой НАБУ катастрофически неэффективного Артема Сытника).

Теневики не просто не боятся президента с его душеспасительными видосиками, они перестали обращать на него внимания, как на репродуктор, у которого заел выключатель.

Точно также мэры крупных городов, а в скором будущем и местные советы будут отмахиваться того, что центр возжелает в каком-то видосике, распоряжении, постановлении или законе.

Высокопоставленные чиновники в личных разговорах именуют президента уничижительными прозвищами, такого не было даже при Викторе Ющенко.

В разгаре ведомственные войны. Кричащий пример: министерство стратегических отраслей промышленности воюет с подчиненным ему Укроборонпромом. Обвиняют друг друга в срыве реформы и отсутствии стратегического видения. При этом, СНБОУ вписывается за Укроборонпром против министерства, фактически, против Кабмина.

Это творится в оборонной сфере воюющей страны! Риторический вопрос: президент Зеленский слышал об этой вопиющей ситуации? Он понимает абсолютную недопустимость происходящего?

А взять пресловутое министерство по делам ветеранов! Большинство тамошних деятелей живого ветерана в глаза не видели! Сидит триста бюрократов на многотысячные зарплаты (ранее в аналогичном госкомитет хватало шестидесяти!) и расписывают материальную помощь и прочие блага, в том числе, на «левые, существующие только на бумаге структуры, которые потом заносят откаты. Социальная справедливость называется?

Или вот еще свежак: якобы министр инфраструктуры Владислав Криклий перед встречей с делегацией Казахстана предоставил фальшивый (!) тест об отсутствии у него ковид-19. Что казахи немедленно выявили! Школота какая-та — оценки в дневнике подделывает… Позор несмываемый, а им — как с гуся.

Наши суды сплошь и рядом, и не только Конституционный, преспокойно принимают решения с явными признаками политической или материальной заангажированности. И уверены в своей безнаказанности.

Олигархи не то чтобы затягивают пояса вместе с народом, наоборот, чувствуют себя хозяевами жизни. В Кривом Рогу Ринат Ахметов выдвинул своего топ-менеджера на мэра от «Слуг народа» — фактически купил поддержку президентской партии. Когда стало очевидным, что выдвиженец Ахметова проигрывает действующему мэру Юрию Вилкулу, то купили и Вилкула, который объявил, что снимается с уже практически выигранных выборов…

Это что, торжество демократии и законности, которой обещал нам Владимир Зеленский вместе с «новыми лицами»? Или это праздник вседозволенности у оборзевшего олигархата, которому нынче можно все?!

Владимир Зеленский утратил шансы стать успешным президентом в тот момент, когда согласился, что его чиновникам и депутатам надо доплачивать. Но не из прозрачного публичного фонда (почему нет, если заслуживают?), а в конвертах. Потому что на конверты берут из теневых схем, а в результате с благословения президента процветает и расширяется дерибан страны во всех видах — от «Большой Стройки» до аграрного рэкета депутатов от «Слуг» вроде Павла Халимона.

И даже если сам Зеленский не имеет с этого ни копейки, схемы ложатся пятном на его репутацию, они символизируют его однозначный проигрыш в заявленной им сгоряча борьбе за успешную Украину.

Прекрасно помню все этапы нашей новейшей истории, происходившей на моих глазах. И заявляю, что еще никогда мы не были так близко к полному краху государственности, краху самого проекта «Постсоветская независимая Украина». Даже тогда, когда инфляция составляла свыше тысячи процентов, в экономике работал только бартер, люди едва выживали, а все стадионы превратились в стихийные рынки. Потому что тогда были заметные политики-государственники, которые видели выход из кризиса, и они имели возможность стать властью.

Сегодня — увы, не так. Если подбирать символ нынешней Украины, то лучше всего подходит Подольский мост. И не только потому, что он строится десятилетиями. Дело в том, что этот мост по существующему проекту никуда не ведет. Ни на левом, ни на правом берегу он не выходит на значимые магистрали, в силу этого не способен решить существующие транспортные проблемы Киева. На сегодня сей символический мост вообще решает только одну задачу: теневое наполнение карманов тех, кто курирует эту стройку не века, а уже двух веков.

Что дальше?

Многие специалисты уверены, что точка невозврата пройдена, ничего не исправить и не спасти. Лично я полагаю, что Украина — настолько фантастическая страна, что про нее никогда нельзя сказать ничего определенного и окончательного. То есть, возможно все.

Но чтобы как-то выкарабкаться из нынешней ситуации, нам придется пройти через период жесточайшей экономической, именно экономической диктатуры. То есть, к власти на определенное время должны не обязательно демократическим образом прийти люди, которые отвечают лишь двум критериям:

безусловное признание субъектности, независимости, неделимости, демократичности Украины приоритетной целями развития;

готовность и способность вывернуть наизнанку банкующих у нас одиннадцатый год мародеров всех мастей, чтобы вытащить на свет нашу могучую теневую экономику.

И совершенно пофиг, будут ли эти люди улыбчивыми «новыми лицами» или злыми пенсионерами, насколько хорошо они владеют мовой, что про них думают в посольстве США или РФ, и какой сложный путь они прошли в предыдущей жизни.

Извините, но уже только хунта, только хардкор. Потому что карандаш не может стоять на острие. Потому что жить при локдауне здравого смысла невозможно, и мост из ниоткуда в никуда скоро рухнет нам на головы.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»