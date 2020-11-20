Экс-министр финансов Игорь Уманский вторую неделю пытается объяснить свою отставку с поста советника главы Офиса Президента Андрея Ермака. Для этого он придумал себе очень складное оправдание: будто бы обнаружились «схемы» в ковидном фонде и на дорожном строительстве и он тут же решил уволиться с жирной должности. Но на самом деле эти заявления не выдерживают никакой критики: все попытки выяснить, почему Уманский молчал о схемах в течение почти 9 месяцев - так и не увенчались у журналистов успехом. Лишь мычание было ответом, пишет from-ua.

А зря. Ведь настоящая причина, по которой Уманскому указали на дверь сегодня и точно также выгнали пинками под зад из правительства в марте 2020 года - совсем не в кадровых разногласиях из-за глав таможни и налоговой, которых Уманский требовал уволить. И не в секвестре бюджета, который не удалось нормально сократить. Дело в беспробудном алкоголизме Игоря Ивановича и его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Бухает, но не мешает

О том, что Уманский пьет много крепкого алкоголя и при этом может по несколько дней не выходить из угарного состояния, приближенным к Кабмину наблюдателям было известно еще 10 лет назад, когда он был и. о. министра финансов в правительстве Тимошенко. Уманский мог неделями не появляться на рабочем месте после очередного запоя. Но Тимошенко держала его «у юбки», поскольку в обмен на то, что ему сходили с рук любые пьяные выходки, Уманский подписывал все нужные для распила бюджета бумаги, за счет чего Юлия Владимировна и ее окружение во вторую премьерскую каденцию в буквальном смысле озолотились.

Чем занимался Уманский во время правления Януковича доподлинно неизвестно. Формально он числился аспирантом кафедры экономики предприятия и корпоративного управления Одесской национальной академии связи им. Попова. Но знающему человеку понятно, что это слабое прикрытие для экс-чиновника, занимавшего фактически второй пост по влиятельности в государстве (именно Минфин обеспечивал все предвыборные оплаты «хотелок» Тимошенко). Интересно, что за свои злоупотребления на посту Уманский не был привлечен к ответственности во времена Януковича. Хотя намного более дальние знакомые Тимошенко - экс-глава (на тот момент) Госказначейства Татьяна Слюз и экс-министр (на тот момент) экономики Богдан Данилишин были вынуждены скрываться от уголовного преследования за границей за злоупотребления гораздо более «скромные».

Почему так произошло? Поговаривают, что Уманский (которому в 2010 едва исполнилось 35), вдруг открыл в себе гейские нотки и в буквальном смысле «раскрыл душу» одному из высокопоставленных чиновников в правоохранительной системе. За счет этого отправился в «почетную ссылку» в Одессу, где не просыхал от дорогого алкоголя - но при этом не выступал с критикой тогдашнего Кабмина.

В правительстве Яценюка он долгое время находился на посту первого замминистра около Натальи Яресько. И только после ее отставки начал активно критиковать решение о реструктуризации долгов Украины. Затем в 2016 - 2019 годах - был советником Президента Петра Порошенко, а уволился из администрации - потому что там якобы не слышали его предложений (ничего не напоминает?). На самом деле причиной увольнения, как считают в окружении Уманского, стало состояние постоянного алкогольного, а иногда и наркотического опьянения, в котором он регулярно являлся на работу. А также постоянные приставания к молодым сотрудникам Администрации мужского пола. После известного «загула» прямо на рабочем месте с молодым человеком по имени Михаил - терпение руководства АП лопнуло и Уманский отправился пить свой любимый виски к себе на загородную дачу.

Будущий нетрезвый премьер

В окружении Зеленского Уманский всплыл с формулировкой «претендент на должность премьер-министра» сразу после парламентских выборов. Тогда известный в узких кругах гей Юрий Дощатов из издания «Украинские новости» по «старой дружбе» взял у своего партнера программное экспертное интервью о том, каким должно быть развитие экономики страны и «джинсанул» его в издании. Зеленскому - который вообще мало понимал в экономистах - такой ход не понравился. И премьером стал другой гей - Алексей Гончарук, а министерством финансов и вовсе продолжила со времен Порошенко руководить «соросятница» Оксана Маркарова.

Дальше события развивались по классике раскачивания инфополя. Уманский все чаще начинает появляться на телевидении и радио со своими комментариями на тему некомпетентности правительства. И ставка срабатывает: как только в стране грянул кризис, а Гончарук впал в немилость, Уманского приглашают стать министром финансов и показать свой уровень компетенции.

От открывшихся возможностей и перспектив получить несколько миллиардов в качестве откатов с «ковидного» фонда, который он тут же предложил правительству, у Игоря Ивановича в буквальном смысле слова «сносит крышу». И он начинает неистово закладываться алкоголем. А на волне эйфории еще и подбивает клинья к одному из заместителей главы Офиса. Ситуация становится неконтролируемой. Известные геи Максим Нефьодов и Сергей Верланов тоже отказываются играть с Уманским в игры с доминированием. В результате он выходит на публику с известным заявлением о необходимости уволить глав таможни и налоговой.

Как известно, месть гея страшна и беспощадна. Именно поэтому Уманский после ухода с поста главы минфина, идет в глубокое подполье - в советники к Андрею Ермаку. На самом деле делать что-то конкретное на этой должности не требовалось. Периодически Ермак просил об экспертизе тех или иных инициатив Президента. По факту вечно пьяный Уманский просто протирал в Офисе штаны. Пока вдруг его старые знакомые Юлия Тимошенко и Петр Порошенко не решили провернуть «спецоперацию века» и, воспользовавшись временной ковидной сумятицей в руководстве страны, не запустили гея-алкоголика пробивать «правду-матку» о дорогах, расходах на медицину и прочую ахинею.

Расчет был прост: репутация бывшего министра финансов и личные знакомства со многими журналистами плюс обильные сексуальные контакты в ЛГБТ-среде «вытянут» информкампанию против нынешней власти почти без денег. Более того, Уманский умудрился взять ресурсы на свою раскрутку в качестве будущего кандидата в премьеры как минимум в пяти источниках, многие из которых открыто враждуют между собой. К кампании, кроме «ЕС» и «Батькивщины», приложились также медведчуковское крыло ОПЗЖ, часть оппозиционно настроенных «слуг народа» и медиа- и политические ресурсы Игоря Коломойского. Сами ли медиа клюнули на наживку, либо гей-алкоголик и его спонсоры всячески стимулировали эти процессы, но на недавней пресс-конференции Уманского камер было больше, чем иногда бывает на брифинге у Президента.

По слухам, Уманский уже получил гарантии от группировки «соросят», а также от «ЕС» и «Батькивщины», что они поддержат его кандидатуру на должность премьера, как только такой вопрос встанет ребром. Однако очень вряд ли на это согласится Президент Владимир Зеленский, который вряд ли забыл, как вусмерть проспиртованный, министр финансов в марте докладывал ему в кабинете ситуацию с изменениями в бюджет и заснул от похмелья прямо в кресле за столом у главы государства.