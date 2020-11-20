Галицьку митницю заполонила контрабанда, її масштаби зросли в рази, бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень.

Як пише Багнет, з початку листопада 2020 року недоотримання в бюджет склали 370 мільйонів гривень. Якщо продовжити такими ж темпами, то недоотримання в бюджет до кінця місяця складе не менше пів мільярда гривень тільки з Галицької митниці.

План на листопад 2020 року для Галицької митниці 2,99 млрд. гривень, проте вже можна констатувати, що його ніхто не виконає. Якщо подивитися динаміку минулих місяців з червня по жовтень план по зборам постійно піднімався, з 2 мільярдів виріс до 3,2 мільярди гривень. Протягом цього періоду він постійно виконувався. Але після того, як в.о. керівника Галицької митниці став Ярослав Скоромний, надходження до бюджету катастрофічно впали.

Графік надходження митних зборів 2019-2020 рр.

Хто такий Ярослав Скоромний?

Народився у місті Вінниці, за освітою Скоромний - правознавець. Після закінчення університету 5 років працював в органах прокуратури Вінницької області. В 2017 році він різко змінив напрям діяльності, влаштувався на Тернопільську митницю. За неповних пів року, йому вдалась карколомна кар’єра на митниці. Від заступника начальника управління-начальника відділу розробки профілів ризику управління профілювання митних ризиків Департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС до першого заступника начальника Львівської митниці.

Цікаво, що такий кар’єрний злет Ярослава Скоромного стався, коли Державну Фіскальну Службу за часів прем’єрства Володимира Гройсмана очолив його давній товариш Володимир Продан. Батько Ярослава Скоромного, Ігор Скоромний, - давній партнер Гройсмана, від його партії балотувався до Вінницької міської ради. Саме коли мером Вінниці був Гройсман, компанії батька Ярослава Скоромного постійно вигравали місцеві паливні тендери.

Журналіст Євген Плінський заявляє, що саме Скоромний на посаді заступника начальника Львівської митниці курував всі схеми на Львівській митниці в касу «Вінницьких» протягом 2017-2019 років. Зі сторони СБУ питань до Скоромного не виникало, адже він вчився разом з тодішнім сином голови СБУ - Олегом Грицаком.

З приходом Максима Нефьодова на митницю, всі, хто був причетний до схем старої влади, в нову митницю не потрапили. Згідно трудового законодавства звільнити їх не можна було, а от не перевести в нову митницю, - можна. Відповідно Ярослав Скоромний залишився в старій структурі корумпованої ДФС.

У березні 2020 року Максима Нефьодова було звільнено з голови митниці. Після цього почалася постійна зміна керівників. Кожен новий керівник митниці діставав «резервні» кадри з ДФС і поновлював на митниці. Саме при в.о. митниці Павловському, 15 вересня Ярослава Скоромного перевели зі структури ДФС на посаду першого заступника Галицької митниці. А вже 30 жовтня з подачі нового в.о. керівника митниці Єнтіса та погодження міністра фінансів Сергія Марченка, Скоромний був призначений в.о. керівника Галицької митниці. Тут важливо зазначити, що нинішній міністр фінансів Сергій Марченко раніше був членом команди партії Українська стратегія Володимира Гройсмана.

Подейкують, що в ОПактивно шукають заміну міністру фінансів у зв’язку з незадовільними результатами по наповненню бюджету, а також зриву процесу підготовки головного кошторису країни на наступний рік. Тому пришвидшення корупційних процесів на митниці може бути пов’язано зможливою відставкою Сергія Марченка.

Після вступу на посадуСкоромний почав розставляти свої кадри для зрозумілої йому раніше роботи. Нажаль, ця робота нічого спільного з наповненням бюджету не має. Першим своїм наказом, він переводить із старої корумпованої ДФС команду із 30 людей, які з ним працювали раніше протягом 2017 – 2019 років. Разом з цим, він відсторонює від роботи всіх начальників змін на ключових постах на кордоні з Польщею. На їхню заміну приходять старі переведені кадри з ДФС, які роками збирали «кеш» та обслуговували схеми.

Наприклад, куратором всіх схем на невеликому посту «Смільниця» був такий собі Андрій Бесараб. Нефьодов його вигнав зі структури митниці, а Скоромний відразу повернув його назад на той же пост. На пост «Шегині» призначає Олега Будза, який при ньому був головним по пропуску фур і входив до команди Ігоря Кривецького на прізвисько «Пупс». Таким чином, Скоромний повернув Кривецькому частину кордону, яку він контролював раніше.

Ще одне скандальне переведення – Володимир Качмарський, один з найбагатших митників Львова. У часи Гройсмана, Качмарський був заступником у Скоромного по боротьбі з контрабандою. Про його матеріальний стан у Львові складають легенди. Завдання у Качмарськогоочевидне - прикривати схеми на митниці.

Будинок ВолодимираКачмарськогоу передмісті Львова

Ще одним скандальним призначенням Скоромного, - повернення на митницю Олег Барана, якого призначено старшим зміни на посту «Краковець». Баран близька людина до кримінального авторитета Олега Гаталяка за прізвиськом «Мажор». Гаталяк є близьким другом в.о. начальника Галицької митниці Ярослава Скоромного.

За перші дні перебування Скромного на посаді, Олег Баран пропустив 11 фур заповнених товаром під виглядом порожніх. Приблизна оцінка вантажу який міг заїхати до України 2,5 мільйона доларів. Відповідно,у кишені ділкам за кожну фуру лягло 30 – 35 тисяч доларів. А вже 11 листопада чергову фуру із підробленою документацією не впустили прикордонники спільно з київськими митниками.

Журналісти програми «Гроші» разом з керівником Департаменту протидії контрабанді Держмитслужби Ігорем Резником стали свідками того, як через кордон намагалися перевести фуру з підробленими документами на вантаж.

«У документації йшлося про те, нібито вантажівка перевозить плитку, проте після огляду вантажу було виявлено одяг світових брендів та сантехніку. Вартість вантажу занижена в багато разів. Тільки з однієї такої фури бюджет недоотримав 15 мільйонів гривень», – говориться в сюжеті «Грошей».

З аналітичної записки силовиків йдеться, що Ярослав Скоромний особисто знав і контролював процес заїзду фури на територію України з метою отримання неправомірної вигоди, через довірену особу Барана О.М.

Аналітична записка із правоохоронних органів

Після вище наведених фактів, стає зрозуміло, чому так різко впали надходження до бюджету за перших 18 днів роботи нового в.о. керівника Галицької митниці Ярослава Скоромного. В період пандемії COVID-19, коли кожна копійка на рахунку, державі таке господарювання Ярослава Скоромного вже обійшлосяу 370 мільйонів гривень. Далі буде, навіть не сумнівайтесь, тому що на Галицькій митниці ввімкнули зелене світло через «чорну касу» всім контрабандистам країни.