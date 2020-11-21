Политический эксперт и политолог Дмитрий Джангиров в эфире очередного «Экспресс-комментария» на ЮТюб-канале «Капитал» рассказал о законопроекте № 4353 «Про Почтовую связь», скоропостижно внесенного в Верховную Раду 9 ноября от имени ряда депутатов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрием Киселем.

Об этом пишет Рупор.Инфо.

Политолог подчеркнул, что абсолютное большинство «подписантов», как и глава комитета, представляют партию «Слуга Народа», также есть парочка от сателлитной депутатской группы «Доверие», а также внефракционная и, даже, представительница «Голоса».

Джангиров отметил, что большинство независимых экспертов крайне негативно оценивают данную законодательную новеллу и обратился к психологической составляющей данного процесса.

“За несколько десятилетий у нас уже выработалось четкое осознание того факта, что богатый чиновник – обязательно коррупционер, ибо на чиновничью зарплату, даже со всеми возможными доплатами, невозможно вести образ жизни, например, помещика или банкира. Впрочем, данное вполне логическое осознание задвигалось в бессознательное принципом «не пойман – не вор!»

Однако, в последнее время у нас появилась категория «официально богатых» чиновников, получающих астрономические «белые» зарплаты. Так, «притчей во языцех» уже давно являются зарплаты и, особенно, премии руководителей НАК «Нафтогаз».

Нередко в этой связи упоминают также Игоря Смелянского – генерального директора Укрпочты. Правда, сам господин Смелянский скромно заявляет, что его зарплата привязана к зарплате почтальона.

Почему-то сразу же всплывает бессмертная строка: «Почему б не выпить бедному еврею, если есть в кармане сто рублей!» И, как вы, несомненно, помните, уже через пару строк герои «зашли в шикарный ресторан»…

Так и в случае Игоря Смелянского, зарплата которого, действительно, привязана к зарплате бедного почтальона, которая равна минимальной. Только вот глава «Укрпочты» получает двести зарплат бедного почтальона или, на сегодня, миллион гривень в месяц. И это, что называется, «голая» цифра – без премий и доплат.

Но, когда топ-менеджер государственного предприятия, по факту – тот же чиновник, получает зарплату в более чем в 80 раз большую средней по стране (напомню – без учета иных выплат!), разумеется возникает вполне резонный вопрос – какой такой экономический эффект он наносит отечественному бюджету?

И не забудем напомнить, что Публичное Акционерное Общество «Укрпочта» использует коммунальное имущество на весьма льготных условиях, а всю свою инфраструктуру компания получила «по наследству» от одноименного государственного предприятия почтовой связи.

Так вот, никаких реформ, кроме как рутинной амортизации инфраструктуры мы от господина Смелянского так и не увидели, как и, соответственно, улучшения финансовых показателей.

А как же, например, прибыль «Укрпочты» в 2019 году?? Да все очень просто – результат элементарного шантажа. Смелянский грозился закрыть как нерентабельные 5-7 тысяч маленьких сельских отделений, где сотни тысяч украинцев получают свои пенсии. В 300-400 раз меньшие, чем зарплата главы «Укрпочты».

Логика наших младо-реформаторов фантастическая – оказывается, если государству нерентабельно выполнять свою прямую обязанность по доставке пенсий, то пусть граждане сами добираются до кассы… А касс будет мало, миллионам украинцев до них будет далеко, но зато эти отделения станут рентабельными” - подитожил политолог.

В завершении Джангиров обратил внимание, почему 2019 год стал прибыльным для “Укрпочты”.

“Массовое сокращение отделений и увольнение персонала было анонсировано с 1 января 2019 года, но, как известно, в год выборов даже людоеды стараются демонстрировать любовь к людям не в прямом, а в переносном смысле. Вот и Петр Порошенко через Владимира Гройсмана изыскал возможность выделить «Укрпочте» полмиллиарда гривень бюджетных денег. Именно таким образом 2019 год и стал прибыльным для компании” - резюмировал эксперт.

Но, те деньги уже благополучно проедены, потому Смелянский и Ко начали искать другие способы подработки. Так родилась идея создания на базе «Укрпочты» Почтового банка, которая привела в ужас не только экспертное сообщество, но и Национальный банк. Как минимум – уровнем компетентности авторов соответствующего законопроекта. Ну, и подбором потенциальных исполнителей.

И вот – очередной реформаторский «вираж»: законопроект № 4353 «про Почтовую связь».

Главная цель – монополизация международных почтовых отправлений, разумеется, под «Укрпочту». Среди целого ряда мер, направленных на достижение этой цели – исключительное право «Укрпочты» определять места международного почтового обмена. В силу чего частные операторы такое право теряют. И, соответственно, первыми падут «жертвой в борьбе роковой» с монополистом. Конечно, вместе с потерявшими работу сотрудниками и неуплаченными в бюджет налогами.

Но, самое забавное, что в этой истории имеется прямая параллель с упомянутой выше попыткой создания Почтового Банка. И тут тоже – эпохальный и масштабный прожект, реализация которого упирается в отсутствие возможностей – как материальных, так и профессиональных.

Дело в том, что «Укрпочта», согласно выводам экспертов, просто-напросто не имеет ни достаточной материально-технической базы, ни людского ресурса для «единоличного» присутствия на рынке международных почтовых отправлений. Именно поэтому провал законопроекта № 4353 «про Почтовую связь» не только в интересах Украины, но и в интересах самого г-на Смелянского. Ведь намного комфортнее выглядеть прогрессивным реформатором, у которого связаны руки ретроградами, чем просравшим все лузером, которому позволили реализовать его реформаторский зуд.

В законопроекте немало несуразностей, но, думаю, будет логично от масштаба национального монополиста перейти на уровень мелкого бизнеса, столь любимого – исключительно на словах – нашими «младореформаторами».

Авторы документа предлагают считать курьерские услуги почтовыми, что, кроме абсурдности на форме, еще и убивает по содержанию возможность курьерских компаний работать на едином налоге...

Кстати, вы же не сомневаетесь, что в Пояснительной записке любого одиозного законопроекта его принятие обосновывается либо необходимостью противостоять российской агрессии, либо стремлением углубить евроинтеграцию. Ну, фантазии сослаться на агрессию не хватило, что, кстати, говорит о неполном служебном соответствии разработчиков и лоббистов документа. Зато много отсылок к выполнению норм соглашения об Ассоциации Украины и ЕС.

Как Вы, несомненно, догадываетесь – абсолютно фальшивых. Ибо там по понятной причине отсутствует ссылка на статью 110 Соглашения об Ассоциации, в которой четко идет речь о предотвращении монопольных практик в сферах почтовых и курьерских услуг.

Ну, а господину Смелянскому неплохо бы начать продумывать очередную масштабную реформу, внесение которой оправдывало бы привязку его зарплаты к жалованию простого почтальона.