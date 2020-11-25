Если твоя карьера в силовых структурах закончилась до 50, а квартир и машин накуплено достаточно даже для внуков, непременно хочется новых нематериальных ощущений.

Именно для таких случаев в телефоне экс-замглавы СБУ времен Петра Порошенко - Юрия Артюхова - припасен номер зажигательного гей-клуба Versace, что на Музейном переулке в Киеве. Именно там по пятницам он встречается со своей новой «музой» Лейлой, раньше известной как Александр, утверждает Интернет-издание КомPRомат, передает "From ua".

«Скрытые гейские наклонности Юрия Артюхова коллеги по работе начали замечать еще около семи лет назад, когда он трудился первым замглавы СБУ - начальником главка по борьбе с коррупцией. Это для простых смертных Юрий Борисович был строгим начальником - крышевал контрабанду, контролировал конвертационные центры, скупал элитную загородную недвижимость и отжимал автосалоны и СТО у добросовестных владельцев. А в душе это ранимый и не понятый сентиментал, жаждущий ласки и нежности.

Жена Кристина требовала только денег, напиваться с тестем-КГБшником Юрию было не с руки, и тогда старый друг из львовской полиции предложил сходить на мужской стриптиз. Опыт Артюхову не слишком понравился, но идея плотно засела в голове, а естественное желание экспериментировать только разгоралось. Пытаться удовлетворить свою неестественную страсть среди грубых и неотесанных СБУшников не получалось, тем более, по статусу приставать к младшим по званию было не сильно с руки. Да и слухи о «новых веяниях» ниже пояса у начальника могли существенно подпортить карьеру. Поэтому свои желания пришлось в буквальном и переносном смысле затыкать за пояс. Хотя даже в такой нестандартной ситуации, как общение с журналистами, истинная натура проявилась: взрослый 50-летний дядька с многолетним опытом работы в спецслужбах вдруг почему-то решил называться «кутюрье», - пишет издание.

Прошло несколько лет после увольнения из органов, контрабандные потоки не уменьшались, краденные автомобили из Европы отлично расходились с двух автосалонов на Петровке - размеренная скучная жизнь снова дала о себе знать, отмечает СМИ.

«Впутывать в следующие эксперименты друзей Артюхов не стал. Жена уже и так косо поглядывала на него - недели без секса заставляли ее искать приключения на стороне, а муж не подавал виду, что замечает и тем более ревнует. В какой-то момент в одном из столичных ресторанов Юрий Борисович заметил его / ее - будущего спутника, который скрасил серые будни экс-чекиста на пенсии - Лейлу, которая раньше была Александром. Именно с ней / ним Артюхова видели на одной из недавних вечеринок в клубе Versace на Музейном переулке.

Интересно, что по одной из версий, именно Артюхов занимался релокацией и обеспечением безопасности клуба, который изначально должен был размещаться на Лукьяновке в ТЦ «Променада». После громкого открытия, клубу пришлось буквально на следующий день отменять вечеринку, поскольку владельцы торгового центра оказались гомофобами-пуританами и попросту выключили в подвале свет, чтобы «выкурить» собравшихся геев. Как писали СМИ, произошло это в том числе и под давлением со стороны полиции.

Среди того небольшого количества представителей ЛГБТ-сообщества, которые собрались тогда на вечеринку, были и Юрий с Лейлой. Факт того, что кроме самих арендаторов захотели и полицейские, сильно возмутил экс-СБУ-шника, поскольку, как известно МВД и СБУ давно (всегда) конкурируют за зоны влияния.

Решив «поиграть мышцами» перед пассией, Артюхов полностью взял на себя релокацию клуба и организацию его охраны на новом месте - прямо возле Европейской площади и в двух шагах от здания правительства и Верховной рады. Несмотря на то, что эта локация намного более доступна для праворадикалов, они не смеют громить здание, т. к. его безопасность обеспечивают головорезы Артюхова, которых он оплачивает из собственного кармана.

Именно на вечеринке в Versace Артюхова видели недавно снова. По информации свидетелей, Артюхов зажигает в заведении не реже двух раз в месяц. Предпочитает крепкие коктейли и даже иногда выходит к шесту на сцену. Кроме того, именно к Артюхову, как правило, обращаются резиденты и гости клуба, если надо «отмазаться» от полиции при выявлении наркотиков или занятий проституцией. Пароль «Версаче» дает 30%-ю скидку на услуги «хорошего кутюрье» по содействию в решении вопросов с правоохранительными структурами», - резюмирует Интернет-издание КомPRомат.