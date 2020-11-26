В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №21. Виталий КЛИЧКО

Непобедимый «Доктор железный кулак»

«Доктор железный кулак» – так величают во всем мире выдающегося украинского боксера Виталия Кличко. Один из лучших тяжеловесов мира, он провел 47 поединков на профессиональном ринге, 45 из которых закончились его победой. В 1999 году был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как первый чемпион мира в супертяжелой весовой категории, который выиграл 26 боев нокаутом, для чего ему понадобилось наименьшее количество раундов. В этом достижении он обошел даже легендарного Майка Тайсона, еще раз доказав, что фамилию «Кличко» он носит не зря. Ведь в переводе с немецкого «клич» означает удар, а «ко» в боксе – «победа нокаутом».

Родился будущий выдающийся спортсмен в небольшом поселке Беловодск в Киргизстане. Отец Виталия был военным, поэтому семье приходилось часто переезжать. С 1985 года семья стала жить в Украине. С детства парню нравился спорт и он перепробовал несколько видов единоборств. В итоге его выбор пал на кикбоксинг, в котором он достиг немалых успехов. Шесть раз Виталий становился чемпионом мира (дважды среди любителей и четыре – среди профессионалов). Но в 1995 году уже известный кикбоксер решил оставить этот вид спорта и перейти в бокс, которым в то время активно занимался его младший брат Владимир. Впоследствии оба брата заключили контракт с гамбургской промоутерской компанией «Universum Box-Promotion» и начали тренироваться под руководством немецкого тренера Фрица Здунека.

Свой первый профессиональный боксерский поединок Виталий Кличко провел 16 ноября 1996 года в Гамбурге против американца Тони Бредхема. В первом же раунде американец оказался в нокдауне, а во втором – был нокаутирован. Так, с самого начала спортивной карьеры Виталия начал формироваться его фирменный стиль быстрого и мощного боксера-нокаутера или, как говорят в этом виде спорта, панчера. Кстати, самый быстрый бой Виталия состоялся с американцем Майком Экли. «Доктор железный кулак» позволил противнику продержаться на ногах целых 20 секунд, а затем свалил его первым же ударом.

В 1998 Виталий стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBO. В октябре 1998 года нокаутировал в Гамбурге Марио Шиссера в бою за вакантный титул чемпиона Европы, а в июне 1999 года отобрал у англичанина Херби Хайда чемпионский пояс по версии WBO.

В ноябре 2000 года Виталий Кличко провел бой против очень выносливого немца Тимо Хоффманна. Настойчиво прессинговал соперника весь бой, но Хоффман выдержал его до конца. Это был первый поединок, который Кличко выиграл не нокаутом, а по очкам. В следующем году боксер в первом же раунде нокаутировал известного американца Орлина Норриса в бою за интерконтинентальный титул WBA. Правда, при этом получил травму и около 10 месяцев не выходил на ринг.

В начале карьеры братьев Кличко многие сомневались, что украинские богатыри (рост Виталия – 201 см, а у Владимира – 198 см) достигнут каких-то значительных успехов. Однако они не учли напористости и силы духа братьев. Во-первых, они всегда верили в себя и поддерживали друг друга. Во-вторых, когда один из них проигрывал, второй через некоторое время выходил в ринг и по-спортивному «разбирался» с соперником. Так произошло в декабре 2001 года, когда Виталий провел бой против победителя своего брата американца Росса Пьюрити. В 11 раунде бой был остановлен, поскольку Пьюрити получил множество мощных ударов и уже не мог защищаться.

В ноябре 2002 года Виталий второй раз защитил титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA, победив американца Ларри Дональда.

21 июня 2003 на спортивной арене «Staples Center» в Лос-Анджелесе состоялся бой с легендой тяжелого веса Ленноксом Льюисом. В начале боя Кличко едва не отправил оппонента в нокдаун, однако Льюис выстоял. К сожалению, вследствие сильного рассечения левой брови у Виталия главный врач остановил бой в перерыве между шестым и седьмым раундами. Преимущество в счете в то время была на стороне В.Кличко. По мнению судей, он выиграл четыре из шести проведенных раундов, и общий счет составил 58:56 в пользу украинского боксера. Но из-за остановки поединка победа досталась Льюису, хотя Виталий был совершенно не согласен с таким решением. Все ждали продолжения противостояния двух великих боксеров. Но реванш так и не состоялся - Льюис завершил карьеру. А вот восхождение на спортивный Олимп Виталия Кличко наоборот только набирало обороты.

В течение 2003-2005 годов известный во всем мире тяжеловес одерживает ряд ярких, зрелищных побед техническим нокаутом в боях с такими сильными спортсменами, как канадец Кирк Джонсон и британец Дэнни Уильямс. «Удар Кличко, как куском стали по лицу. Он очень мощный боксер», – так отозвался о своем сопернике побежденный Уильямс.

Имя Виталия Кличко звучит во всем мире, каждый его выход на ринг собирает восторженную многомиллионную аудиторию. Но после убедительной победы над Корри Сандерсом, став чемпионом мира по версии WBC, в ноябре 2005 года Виталий заявил об окончании спортивной карьеры. Кроме других обстоятельств на это решение повлияли также травмы, полученные боксером.

К счастью огромного количества поклонников «Доктора железный кулак», через три года он снова вернулся в большой спорт. О том, что украинский боксер находится в прекрасной форме, свидетельствовала уверенная победа Виталия над Самюэлем Питером, которой он достиг, как всегда, техническим нокаутом. Так же закончился и юбилейный (сороковой) поединок знаменитого тяжеловеса с поляком Альбертом Сосновским. Доставил много эмоций своим болельщикам Виталий Кличко также громкими победами над такими известными спортсменами, как Хуан Карлос Гомес, Шеннон Бригс, Одланьер Солис, Томаш Адамек, Дерек Чисора и Мануэль Чар. Последний свой бой Виталий Кличко провел в 2012 году. После этого он начал новую, теперь уже политическую карьеру, получив большинство голосов избирателей на должность киевского мера.

...Легенда мирового и украинского бокса – Виталий Кличко. Один из лучших боксеров-нокаутеров современности, два поединка которого вошли в рейтинг топ-50 лучших боев за всю историю этого вида спорта. Непобедимый тяжеловес, который получил невероятное количество титулов и попал в книгу рекордов Гиннеса. «Вечный чемпион мира в супертяжелом весе» по версии WBC. Выдающийся спортсмен, который внес весомый вклад в развитие отечественной школы бокса и укрепление международного авторитета Украины в мире.

В 2004 году Виталий Кличко был удостоен высшего государственного звания «Герой Украины» с вручением ордена Державы. Он полный кавалер Ордена «За заслуги», также награжден Орденом «За мужество» I степени (2004).

12 марта 2005 выдающийся спортсмен Виталий Кличко на торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2004» был удостоен высокого титула «Спортсмен года».

26 марта 2011 во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2010» Виталий Кличко стал обладателем Специальной премии газеты «Комсомольская правда в Украине» - «Кумир украинцев».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»