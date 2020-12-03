Кабмин грубо нарушает «меморандум» с иностранными инвесторами. Правительство отказывается развивать зеленую энергетику, но при этом дотирует убыточные госшахты. Европейские дипломаты уверены – это путь к разрыву соглашений с ЕС и потеря репутации Украины.

«Ситуация сегодня критическая. И несмотря на то, что инвесторы пошли на уменьшение "зеленого" тарифа не только для новых электростанций, но и для уже построенных, они сегодня все равно сталкиваются с неплатежами за произведенную электроэнергию", - заявляет глава правления Ветроэнергетической ассоциации Украины Андрей Конеченков.

Поддерживают его в этом мнении не только другие ассоциации зеленой энергетики, но и все иностранные инвесторы.

Власть ровно год как ввела сектор зеленой энергетики в глубокий инфаркт разговорами о сокращении зеленых тарифов. Уже с августа владельцы солнечных и ветровых станций стали получать меньше доходов, но власть все равно не рассчитывается по долгам за выработанную зеленую электроэнергию, которых накоплено почти 25 млрд грн.

При этом Кабинет министров Украины игнорирует свои обязательства перед инвесторами в возобновляемую энергетику.

Парадокс заключается в том, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердило государственный бюджет на 2021 год с государственными дотациями на уголь государственных шахт, но при этом не захотело выделять средства на производство экологичной зеленой электроэнергии.

Из-за этого Украина уже потеряла миллиарды инвестиций в экономику, а репутацию страны придется восстанавливать много лет.

В Новый год без долгов?

С вступлением в силу закона №810-IX в августе этого года Украина сократила зеленые тарифы для солнечных и ветровых электростанций. Те тарифы, которые государство гарантировало как неизменные, чтобы в страну и энергетику шли инвестиции.

Инвесторы не побежали в суды только по той причине, что государство пообещало платить за зеленые киловаты своевременно и рассчитаться с долгами. В частности, до конца 2020 года заплатить 9 млрд грн долга за произведенную в стране зеленую электроэнергию, а еще 13,4 млрд оплатить в 2021 году.

Вариантов выполнить данное обязательство было всего два - выпуск ОВГЗ и кредитование НЭК Укрэнерго. От идеи выпускать гособлигации выпускать отказались из-за позиции Минфина. Таким образом, единственным рабочим путем для выполнения Кабмином своих обязательств в 2020 году на сейчас остается привлечение кредита для государственной компании НЭК Укрэнерго.

Убыток по итогу 9 месяцев составил 28,6 млрд грн поскольку она имеет огромные долги перед Гарантированным покупателем, который должен перечислить эти деньги «Энергоатому» и производителям зеленой электроэнергии.

В конце ноября закон о госгарантиях для Укрэнерго подписал президент Украины. Компания уже ведет переговоры с некоторыми украинскими банками, в частности Ощадбанком.

Как отметил и.о. министра энергетики Юрий Бойко, для погашения долгов перед «Энергоатомом» и станциями зеленой генерации государственное «Укрэнерго» должно привлечь кредит на 11,3 млрд грн.

"Задолженность, которую необходимо погасить перед "зелеными", составляет 9 млрд грн, и по нашим оценкам, чтобы сохранить паритет, объем привлечения средств составит 11,3 млрд грн", – сказал Бойко.

При этом, по его словам, необходимо "сбалансированно погашать задолженности", что означает их погашение как перед ВИЭ, так и перед госгенерацией, задействованной в ПСО.

Убыточные госшахты VS Зеленая энергетика

Среди прочего в законе №810-IX прописано требование, чтобы Кабмин финансировал 20% годовой выработки зеленой элекроэнергии из бюджета. Отраслевые ассоциации неоднократно писали письма на Кабмин, однако ведомство игнорировало зеленых энергетиков и не внесло нужную сумму ни при первом, ни при втором чтении проекта госбюджета. Хотя заложить нужно порядка 11 млрд грн.

Примечаетльно, что в то же время в проекте государственного бюджета на 2021 год заложено 3,1 млрд грн по статье реструктуризация государственных предприятий угольной отрасли. Как показывает опыт предыдущих лет, все эти деньги будут направлены на дотации убыточных государственных шахт. Там же часть денег традиционно разворуется.

Министерство энергетики боится закрыть гошахты из-за потенциального социального взрыва в шахтерских городах. Хотя законсервировать самые проблемные и затратные шахты надо было давно. По данным Министерства энергетики, 32 госшахты за шесть месяцев текущего года сократили добычу на 27,8% (на 0,5 млн тонн) – до 1,3 млн тонн.

Еще одним удивительным решением Кабмина, которое идет вразрез Парижскому климатическому соглашению, а также European Green Deal – утверждение реконструкции угольного энергоблока Славянской ТЭС (принадлежит компании «Донбассэнерго») среди ряда приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года.

Несмотря на то, что Украина взяла обязательства перед ЕС о развитии зеленой энергетики, страна фактически спонсирует убыточную добычу угля, который будет сжигаться на теплоэлектростанциях, а выбросы нести вред здоровью украинцев. В то же время, за производимую экологичную зеленую электроэнергию Кабинет министров Украины платить не собирается.

Все идет к тому что, Кабмин уже сейчас создает кризис неплатежей за «зеленую» электроэнергию на 2021. При таких условиях и при отсутствии бюджетного финансирования «зеленой» энергетики, по его мнению, кризис неплатежей на энергорынке в следующем году может углубиться.

«В следующем году мы можем попасть снова в такую же ситуацию, и не хотелось бы повторения этого негативного сценария, который деструктивно влияет на развитие возобновляемой энергетики в Украине, инвестиционного имиджа международного Украины», - отметил исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин.

Возможность исправить данный перекос и все же заложить средства на оплату зеленой энергетики остается. Это может сделать Бюджетный комитет парламента Украины при рассмотрении проекта госбюджета во втором чтении – перед передачей его в сессионный зал Рады.

Утраченные инвестиции и репутация

Вся эта неразбериха в зеленой энергетике и других секторах экономики отпугнула инвесторов. Украина, по мнению топ-менеджеров крупнейших иностранных компаний, стремительно теряет свою инвестпривлекательность, которая уже снизилась до уровня 2015 года.

«Крупный международный бизнес чутко чувствует, где деньгам хорошо. И сейчас он решил, что с инвестициями в Украину лучше подождать, даже если речь не о покупке компании, а о вложении в гособлигации», - пишет издание Новое время.

В ноябре послы 11 стран потребовали от Украины выполнить меморандум, подписанный с инвесторами в "зеленую" энергетику, и погасить долги перед ними. Документ подписали послы следующих стран: Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.



Они отмечают, что в меморандуме между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную электроэнергию и обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства "зеленой" энергии. Послы убеждены, что нарушение обязательства со стороны власти негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат Украины.

Норвежская компания NBT вложила 380 млн евро в строительство Сивашской ветряной электростанции в Херсонской области, но сейчас столкнулась с тем, что не может вернуть инвестиции из‑за задолженности «Гарантированного покупателя».

«Несмотря на меморандум, подписанный премьером Денисом Шмыгалем и двумя отраслевыми ассоциациями, очень сложно планировать будущие инвестиции в индустрию, поскольку правительство так и не выполнило обещания, озвученные в соглашении», — говорит Магнус Йохансен, вице-президент NBT по развитию бизнеса.

При этом у норвежских компаний, по данным Норвежско-украинской торговой палаты, были планы в 2020—2022 годах вложить в местную энергетику еще 1,46 млрд евро.

"Украине будет трудно достичь цели по возобновляемым источникам энергии, определенной энергетической стратегией Украины и международными обязательствами Украины в рамках Парижского климатического соглашения, если инвесторы не могут полагаться на законодательную базу Украины и решимость правительства выполнять свои обязательства, – пишут дипломаты. – Мы ожидаем от вас, что Украина выполнит свои обязательства по восстановлению благоприятных и стабильных условий для инвесторов в секторе возобновляемых источников энергии. Это послужит укреплению доверия инвесторов к Украине".