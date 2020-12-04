Регулярно встречаю в ФБ-ленте проникновенные сентенции вроде «Верю президенту Зеленскому. Он хочет Украине добра. Нам впервые повезло с президентом».

Скоро такой риторики будет еще больше: офис президента не скрывает, что начал формировать пропагандистскую структуру для поддержки власти.

Что меня смущает в тезисе от адептов ВАЗа? Да все!

Во-первых, верить или не верить можно в Бога, Его существование иррационально и недоказуемо. Президент как избираемый гражданами глава державы ну никак, никоим боком не может рассматриваться в качестве «высшей ипостаси», которая вне зависимости от действий и результатов. Такое отношение к избираемому на время национальному лидеру есть глупость, инфантилизм и безответственность.

Во-вторых, многие из нас хотят многого. Я, например, ну очень хочу слетать на Марс в Starship Илона Маска, но догадываюсь, что найдутся и более подходящие кандидаты. Хотеть не означает уметь. Маниловщина — хроническая панславянская хворь.

В-третьих, с президентом не может повезти или наоборот. Это не рыбалка, когда не знаешь, что подцепится на крючок. В политике работают жесткие закономерности: что посеешь, то и пожнешь. Если регулярно перебегать дорогу на красный свет, то наверняка попадешь под машину. Если голосовать сердцем, а не головой, то придется безнадежно уповать лишь на везение.

А вот если пытаться хотя бы слушать тех, кто умеет думать, то станут очевидными вещи, которые сейчас транзитом пролетают мимо общественного внимания.

В частности, что никогда кормящиеся с коррупции не примут законы, коррупции противодействующие. Никогда судьи, стремящие к богатству, не будут судить по справедливости. Никогда несамостоятельные приспособленцы не смогут отстоять интересы страны — ни на войне, ни на переговорах. И так далее. К сожалению, к правлению Владимира Зеленского множество подобных «никогда» полностью применимы.

Кстати, довольно массовые протесты ФОПов — из той же серии, из «верить, а не понимать». Из «казаться, а не быть».

Среди протестующих предпринимателей уже пошли разговоры, что, мол, решение о введении кассовых аппаратов отложено на год, а это победа. Ну да — Зеленский пообещал, и его слово прочнее графена… Очнитесь: на уровне закона отмены драконовских мер против ФОПов нет, а отсрочка может быть аннулирована в любой момент — заметьте, как власть манипулирует карантинными ограничениями!

Или свежайший пример: в правках к Земельному кодексу, которые рассматриваются в Раде, вместе с разумными нормами о передаче земель в управление местным громадам протягивают и возможность купли земли иностранцами, и упрощенную смену назначения сельхозземель — то есть, то, чего клятвенно обещали не делать. Блудливые циничные уродцы, иначе и не скажешь…

Да, власть Зеленского испугалась уличной активности предпринимателей. Но победа — это когда принятие антиФОПовских решений станет невозможным в принципе. Особенно, в ситуации, когда продолжает жировать крупный бизнес, ставший теневым спонсором «новых лиц».

С другой стороны, не менее нелепой выглядит попытка власти наехать на едва выживающий малый и средний бизнес, а потом резко и жидко передумать. Ребятки, если вы всерьез убеждены, что введение РРО спасет бюджет от краха, то добивайтесь исполнения своего решения со всей суровостью. А если вы колеблетесь и не готовы к противостоянию с недовольными, то не стоило и затеваться.

Потому что такая уступчивость, причем, не потому, что вас переубедили, а потому что вы просто струхнули, убивает авторитет власти быстрее, чем спонтанные карантинные выкрутасы гробят экономику Украины.

Если в доме нет хозяина/хозяйки, то все начинается разваливаться — мебель перекашиваться, краны течь, канализация наоборот — забиваться, лампочки перегорать, а пыль скапливаться везде. В политике точно также: без поддерживающей порядок сильной власти все в стране начинается расползаться и функционировать криво. Не на пользу, а во вред.

Вопиющий символ подобной деградации государства — это силовики, оставшиеся без присмотра, которые начинают жить самостоятельной жизнью и грызться меж собой, пугая общество, вместо того, чтобы его защищать. Именно шумная «собачья свадьба» и происходит сейчас в своре из ГПУ, НАБУ, АКП, ГБР, АКС (эти аббревиатуры точно стали кличками!) при бессильном попустительстве президента Зеленского.

Антикорруционное бюро обвиняет Генпрокуратуру в покрывательстве топ-коррупции, творящейся в офисе президента. Офис президента, в свою очередь, хочет поменять руководство НАБУ по обвинению в коррупции, но боится западных лоббистов, науськиваемых отечественными «активистами», мечтающими доить коррупционеров самостоятельно. В свалке этих крупных псов участвуют шавки поменьше: лай, рык и визг разносятся на весь мир…

Этого мы хотели, когда затевали масштабную борьбу с коррупцией? Чтобы крали еще наглее, чем раньше — в виде целых государственных программ типа «Большой стройки»? Чтобы антикоррупционные структуры жрали миллиарды из бюджета, но вместо возврата украденного устраивали публичные склоки и позорили страну?

Вот это — реальные результаты правления ВАЗа, и нам, конечно же, крупно повезло, что президент хочет исключительно добра. Только представьте, если он возжелает чего-то плохого?

А знаете, кто всего в обозримом будущем наверняка вляпается в очередной коррупционный скандал? Юрий Гусев, новый назначенец Зеленского на Укроборонпром, вместе Давидом Арахамией, который и пристраивает своего дружбана на хлебные должности. Вначале они шустрили и порохоботили в Минобороны при Петре Порошенко, потом при Владимире Зеленском Гусев бесславно возглавлял Херсонскую область, а теперь вот вырывается на простор оборонных финансовых потоков… НАБУ уже может цеплять жучки в его кабинет, заодно услышим интересное про финансирование популярных телеграм-каналов.

А тут еще СБУ так коряво борется с сепаратизмом на Закарпатье, что вреда от этой борьбы явно больше, чем от самих сепаратистов. Вот СБУ устраивала показательные обыски в структурах, связанных с мэрией Днепра, в итоге Борис Филатов победил с результатов в 80%. Аналогично обыски от СБУ в венгерских громадах приведут к усилению там антиукраинских настроений.

Профилактировать и пресекать сепаратизм необходимо, но делать это надо по-умному, профессионально! Или я опять о невозможном, как о своем полете на Марс?

Из протестных акций ФОПов, если они и продолжатся, стратегического толку будет не больше, чем из демонстраций в Беларуси. Так как что там, что здесь нет внятных политических требований, реализация которых ставит власть под реальных контроль общества. А без этого — только имитация процесса. Согреться, а не добиться результата.

Поэтому всем нам следует активно помочь президенту Зеленскому как можно быстрее исполнить его историческую миссию по смене модели власти в Украине, пусть даже эта смена сметет с политической арены и его самого.

Чтобы не растекаться, приведу лишь одну идею, услышанную от известного закулисного политика.

Сегодня заметным политическим партиям платит бюджет — пропорционально набранным на последних выборах процентам. А надо взять эту же сумму, но пускай каждый налогоплательщик направляет свои отчисления не в общий бюджетный котел, а на официальный счет конкретной партии. То есть, сумма, ушедшая из наших карманов, не поменяется, но станет адресной: в прошлом месяце мне понравился законопроект, который предложила такая-то партия, и я перечислил деньги ей. А в этом меня вдохновила протестная активность ФОПов, и я поддержу партию малого и среднего бизнеса, если они смогут ее создать.

И все сделается прозрачным и честным — и откуда средства, и кто продолжает пользоваться поддержкой избирателей, а кто растерял ее после выборов. Опять же появятся деньги у перспективных партий, которые еще не засветились на выборах. Такие подходы, обеспечивающий реальное народовластие без коррупционных рисков, можно найти для всех наших общественных проблем. И заложить их в новую модель власти на конституционном уровне.

Но всё это лишь для продуктивно думающих, а не безоглядно верующих.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»