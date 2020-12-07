4 грудня 2020 року відбулася урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019», яка цього року пройшла у форматі оф-лайн в приміщенні Державної податкової служби України та он-лайн у регіонах та місті Києві.

Початок святкування ознаменував Державний Гімн України.

Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименкопривітала всіх учасників урочистої церемонії: організаторів події – Асоціацію платників податків України на чолі з Президентом Асоціації Гріголом Катамадзе та Державну податкову службу України на чолі з Головою Олексієм Любченком, поважних гостей – Міністра фінансів України Сергія Марченка та Президента Українського союзу промисловців та підприємців Анатолія Кінаха, переможців Рейтингу у залі та тих, хто брав участь онлайн, членів Вищої Рейтингової Комісії, представників головних управлінь ДПС та Голів Територіальних відділень Асоціації.

З вітальним словом до переможців Всеукраїнського Рейтингу, почесних гостей та колег звернувся Президент Асоціації платників податків України, Віце-президент Європейської Асоціації платників податків, Надзвичайний і Повноважний Посол Грігол Катамадзе та розпочав із того, що традиційно, десятий рік поспіль Асоціація платників податків України проводить Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків».

Президент Асоціації відзначив, що в цьому році Асоціація проводить Рейтинг вже як повноцінний власник брендів: Знаку - Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» та Знаку - Статуетка у вигляді жіночої постаті - символ Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків», яка поєднує у собі образ України та образ Слави.

Грігол Катамадзе звернувся до Міністра фінансів України Сергія Марченка відзначивши, щоце перший міністр, який за останні шість років вшановує сумлінних платників податків. Він зазначив, що у своїх виступах Міністр фінансів України говорить не лише про державницький підхід, про наповнення бюджету, про проблеми, які слід вирішувати, а й про шляхи, якими їх потрібно долати. Також висловив вдячність Сергію Марченку за те, що незважаючи на напружений ритм роботи він знайшов можливість прийняти участь у святковому заході, особисто привітавши переможців Всеукраїнського рейтингу.

Грігол Катамадзе подякував ЛюбченкуОлексію Миколайовичу, Голові Державної податкової служби України, за підтримку Всеукраїнського Рейтингу, надання згоди бути Співголовою Вищої Рейтингової Комісії та за допомогу у проведенні сьогоднішньої церемонії нагородження переможців.

Президент АППУ Грігол Катамадзе за дорученням членів Правління Асоціації платників податків України за плідну співпрацю та стабільні партнерські стосунки вручив Олексію Любченку Посвідчення ВГО АППУ за номером 0001 до Знаку «Рукостискання», який є знаком довіри та гарантії наших добрих намірів до ДПС України, як до партнера, а також як прояв поваги особисто до очільника Державної податкової служби України.

Звертаючись до Міністра фінансів України Сергія Марченка, як до людини, яка робить багато кроків для розвитку нашої країни, Грігол Катамадзе вручив йому книги видатних людей: Лі Куан Ю «Із третього світу в перший», Франклін Делано, Роберт Даллек «Рузвельт», Генрі Кіссинджер «Дипломатія» та Мартін Ґілберт «Черчилль», при цьому, зазначивши, щопраці видатних реформаторів різних країн були видані українською мовою за сприяння Асоціації платників податків України.

Також він висловив впевненість в збереженні стабільних відносин у подальшій плідній співпраці АППУ та ДПС України та переконання, що спільними зусиллями вдасться сформувати нову податкову систему та високуподаткову культуру.

Далі Президент АППУ акцентував увагу на тому, що сьогодні ми відзначаємо переможців Всеукраїнського рейтингу сумлінних платників податків за результатами їх діяльності у 2019 році. «Я твердо переконаний, що сплачувати податки в повному обсязі та вести прозорий бізнес – це елементарне й невід'ємне правило життя для громадянина будь-якої цивілізованої країни» – зазначив Грігол Катамадзе.

Грігол Катамадзе також зазначив, що з кожним роком кількість номінантів, які представляють всі регіони та практично всі сфери діяльності, дедалі збільшується. Не дивлячись на те, що нинішній рік є важким для бізнесу із-за пандемії коронавірусу та карантину, 616 підприємств були учасниками Рейтингу на регіональному рівні, із них 120 підприємств були передані обласними (регіональними) рейтинговими комісіями на участь у другому турі, на Всеукраїнському рівні, і тільки 40 підприємств, отримали високе Звання «Сумлінний платник податків – 2019».

Грігол Катамадзе звернувся безпосередньо до переможців конкурсу, відзначивши, що це ті підприємства, які працюють у прозорому чесному форматі, є найкращими з кращих, взірцем для представників усієї бізнес-спільноти!

Наостанок свого вітального слова, Президент АППУ Грігол Катамадзе зазначив, що Асоціація завдяки Всеукраїнському Рейтингупідвищує авторитет сумлінних платників податків в бізнесі, суспільстві та державі. «Ми вдячні кожному з Вас за належне виконання своїх податкових зобов’язань та публічно закріплюємо Ваш статус надійного бізнес-партнера!» - сказав Грігол Катамадзе.

Привітав переможців Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він зауважив, що йому приємно знаходитись в стінах Державної податкової служби України, завдяки ефективній роботі якої наразі держава має кошти на фінансування соціальних гарантій.

«Є такий вираз: хочеш мати право голосу – заплати податки. Добре, що тут зібралися люди, які розуміють, що саме так і має бути. Якщо хтось знаходить спосіб ухилятися від сплати податків, то в першу чергу страдає чесний бізнесі економіка країни. Це зупиняє інвестиції, розвитокі ставить багато питань до держави», - зазначив Сергій Марченко.

Міністр фінансів України також наголосив на тому, що результати роботи Державної податкової служби говорять самі за себе, - уже виконані річні індикативні показники загального фонду Державного бюджету. Він виразив переконання, що це вдалося завдяки підвищенню прозорості та підзвітності роботи податкового органу, покращення якості сервісів, які надаються платникам податків, зміною підходів у роботіслужби.

При цьому зазначив, що в нинішніх умовах це вдвічі важче було зробити, однак жодного тиску на бізнес з боку податкової служби не було, що підтверджується відсутністю будь-яких нарікань з боку громадськості.

Сергій Марченко, звертаючись до сумлінних платників податків, висловив впевненість у тому, що результати їх роботи дають змогу отримати більш якісну медицину, освіту, культуру та інші послуги. «На вас, сумлінні платники податків – тримається бюджет держави», - зауважив він.

Він також запевнив, що Міністерство фінансів України, як орган виконавчої влади, буде робити все для того, щоб посилити конструктивний діалог з бізнесом.

До привітань учасників заходу долучився співголова Вищої Рейтингової Комісії, Голова ДПС України Олексій Любченко.

Олексій Любченко відзначив, що Державній податковій службі вдалося спільно з платниками податківзабезпечити приріст надходжень до бюджету держави, що є першочерговим завданням податкової служби.

Підтвердженням цього є досягнення перевиконання по всіх бюджетоутворюючих платежах. Головним індикатором є фактичне збільшення надходжень з ПДВ порівняно з минулим роком.Вони за січень – жовтень цього року перевищують минулорічний показник ПДВ на 42,5 %.Значно покращилась ситуація з відшкодуванням ПДВ, якого відшкодовано більше, ніж було заявлено, а це свідчить, що віддаються борги, які накопичились у попередніх періодах.

Олексій Любченко наголосив, що позитивних результатів вдалося досягти за рахунок розширення ринку легального бізнесу, який почав нормально працювати. «Такі досягнення є прямою демонстрацією ефекту детінізації, тобто обсяг «тіньових» операцій скорочується, а детінізовану частину ринку займає легальний бізнес», - зауважив він.

Він також виразив запевнення, що податкова служба та представники бізнесу мають стати партнерами, а основним для кожного платника – створення робочих місць та чесна і добросовісна сплата податків.

За словами Олексія Любченко, керівництво ДПС робить все для налагодження партнерських відносин з легальним бізнесом.

«І такі заходи, як сьогодні, якраз і сприяють зміцненню такої дружби», - підсумував пан Любченко.

Анатолій Кінах у вітальному слові висловив вдячність Президенту Асоціації платників податків України Гріголу Катамадзе за послідовність у проведенні заходів, які стосуються захисту законних прав та інтересів платників податків. Він зазначив, що незважаючи на умови, які зараз склалися у зв’язку із карантином та в яких працює бізнес, все ж таки вдається проводити такі заходи, які демонструютьта формують діалог влади та бізнесу.

Він зауважив, що всі ми відчуваємо настрій бізнесу, бачимо намагання влади працювати системно. Нам потрібно в умовах пандемії долати всі виклики, які є і тут важливе значення мають відносини між платниками податків та податковою службою, яка в свою чергу демонструє своє розуміння та підтримку», - сказав Анатолій Кінах.

В продовження заходу, модератор урочистої церемонії Людмила Герасименко, оголосила про нагородження переможців Всеукраїнського рейтингу в 11 регіонах України та у місті Києві. Нагороди отримали 28 переможців Рейтингу Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей та міста Києва (список додається).

Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко щиро подякувала керівникам (заступникам) Головних управлінь ДПС за якісну організацію святкового заходу нагородження переможців у регіонах України та у місті Києві.

Далі Секретар Вищої Рейтингової Комісії, Генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Герасименко оголосила про нагородження 12 переможців Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків – 2019», хто мав змогу особисто прийняти участь в урочистому заході у приміщенні Державної податкової служби України.

Так, Міністр фінансів України Сергій Марченко вручив Дипломи та спеціальні нагрудні знаки:

Віктору Суботіну - Генеральному директору АТ «ТУРБОАТОМ»;

Ніні Шевченко - Головному бухгалтеру ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ»;

Олексію Немерюку - Директору ТОВ «РЄАЛМАТРІКС».

Голова ДПС України Олексій Любченко вручив Дипломи та спеціальні нагрудні знаки:

Михайлу Різаку - Заступнику Генерального директора ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІБУЛОН»;

Андрію Пілюку - Директору ТОВ «ТЕЛЕМЕРЕЖІ УКРАЇНИ»;

Івану Крючкову - Генеральному директору ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ».

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах вручив Дипломи та спеціальні нагрудні знаки:

Павлу Харчику - Директору ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ»;

Ярославу Гупало - Директору ТОВ «ХОЛОДТЕХСЕРВІС»;

Миколі Проданчуку - Директору ДП «НАУКОВИЙ ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ МОЗ УКРАЇНИ».

Голова Вищої Рейтингової Комісії, Президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе вручив Дипломи та спеціальні нагрудні знаки наступним переможцям:

Ігорю Демчуку - Фінансовому директору ТОВ «ТЕРІХЕМ ТЕРВАКОСКІ»;

Євгенію Ковальчуку – Комерційному директору ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО»;

Василю Кириченку – Генеральному директору Сільськогосподарське ТОВ «СВІТОЧ».

Після нагородження переможців Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019» Грігол Катамадзе у заключному слові ще раз подякував всім організаторам та учасникам свята, в першу чергу Голові ДПС України Олексію Любченку, за співпрацю та підтримку, почесним гостям заходу – Сергію Марченку та Анатолію Кінаху за участь у даному заході, а також від щирого серця привітав ще раз усіх переможців, тих хто отримав високе Звання «Сумлінний платник податків – 2019», та побажав усім успіхів і процвітання, реалізації задумів і проектів в усіх сферах, досягнення нових вершин!

Звертаючись до переможців Всеукраїнського Рейтингу, Грігол Катамадзе зазначив, що вони є гордістю і опорою для країни. «Бажаю усім нам щастя, добробуту та злагоди, а Україні – миру!» – наголосив він.

Президент Асоціації платників податків України висловив вдячність членам Асоціації за їх активність, своєчасну оплату членських внесків, а також надання благодійної допомоги, що дає можливість втілювати вжиття усі заходи. «Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку, а тим переможцям, які ще не стали нашими членами, пропоную приєднатися до нашої потужної організації», - сказав він.

В свою чергу Генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Герасименко подякувала всім за участь у святковому заході та нагадала платникам податків, що орієнтовно 10 травня 2021 року розпочнеться прийом Заявок від платників податківна участь у І-му турі Рейтингу «Сумлінний платник податків – 2020» і запросила до участі у Всеукраїнському Рейтингу в 2021 році.

Перелік переможців нагороджениху регіонах

Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019»