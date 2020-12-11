В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №23. Владимир ГРИШКО

Маэстро Гришко

Яркий феномен современной украинской культуры, признанный мэтр оперного искусства – певец Владимир Гришко. Неповторимый вокалист с диапазоном голоса в две с половиной октавы, имя которого занесено в Книгу Рекордов Украины как единственного украинского оперного певца, который исполнял главные партии в «Метрополитен Опера» (Нью-Йорк) – 44 раза! За свою карьеру он выходил на сцену с такими легендами как Лучано Паваротти, Монсеррат Кабалье, Плаcидо Доминго, Демис Руссос, Андреа Бочелли, Алессандро Сафина и многими другими. Выдающемуся украинскому тенору устраивали овации в лучших залах США, Италии, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Китае, Шотландии, Чехии, Японии... Его чудесному голосу подвластно все: классические оперные произведения, композиции бродвейских мюзиклов, жемчужины украинского фольклора, колоритные китайские мелодии и современные эстрадные песни.

...Владимир Гришко родился в Киеве, в многодетной семье и был самым младшим среди 5-ти братьев. Петь начал очень рано, часто исполняя вместе с мамой украинские песни. А еще его увлекала игра на гитаре, которую он впервые услышал в цыганском таборе близ кирпичного завода, неподалеку от их дома. Когда Володе было 7 лет, старший брат Евгений, к тому времени уже профессиональный баянист, записал мальчика в хор «Щедрик», сам водил на репетиции. С тех пор, в общем-то, и началась артистическая жизнь Владимира Гришко, ведь коллектив много выступал, гастролировал за рубежом.

В Киевское музыкальное училище имени Р.Глиера Владимир Гришко поступил в 1982 году, учился по классу гитары и дирижирования, а со 2-го курса – еще и по классу вокала у выдающегося мастера пения Владимира Запорожцева. Кстати, гитара стала лучшей помощницей будущей звезды сцены. В ее сопровождении Владимир Гришко проходил свои первые вокализы, учился исполнять произведения, которые требовали очень сложной техники. Дальше - вступительные экзамены в Киевскую консерваторию, где молодой певец произвел впечатление на заведующую вокальной кафедрой, профессора, народную артистку Украины Елизавету Чавдар. Она лично отвела одаренного студента в класс к одному из лучших педагогов, профессору, народному артисту Украины Владимиру Тимохину. Это произошло в 1984-м, а уже через пять лет начался высокий взлет Владимира Гришко в оперном искусстве. Но сначала он закончил еще и аспирантуру, где профессор, народная артистка Украины Зоя Христич филигранно шлифовала мастерство молодого вокалиста, подготавливая его к будущему конкурсному марафону. И он начался.

В течение осени 1989 года, всего за три месяца Владимир Гришко получил III премию на Международном конкурсе оперных певцов в Марселе, II премию на Всесоюзном, тогда очень престижном, конкурсе имени Глинки, Гран-при и специальный приз Пласидо Доминго «Тенор-милор» («Лучший тенор») на Международном конкурсе вокалистов в Барселоне. И хотя по условиям конкурса приз «Тенор-милор» присуждается только итальянцам, украинец В.Гришко стал исключением. В него поверил сам Пласидо Доминго, почувствовав огромный потенциал талантливого певца.

Прошел еще один год. И снова громкий успех – «Гран-при» на Международном конкурсе певцов в Тулузе, Франция. Наставница Владимира профессор З. Христич, член жюри этого авторитетного вокального соревнования, стала свидетелем триумфа Владимира, когда после исполнения арии Рудольфа из оперы Пуччини «Богема» (сложной и очень показательной для теноров), публика стоя приветствовала украинского певца громовыми аплодисментами.

Еще будучи аспирантом консерватории Владимир Гришко получил звание заслуженного артиста Украины. С 1990 года – он солист Киевского академического театра оперы и балета. Мастерство и виртуозность обладателя «золотого голоса» достигает уровня лучших оперных теноров мира, он желанный гость в самых известных заграничных театрах. В течение сезонов 1995-2003 года Маэстро принимает участие в спектаклях «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке («Травиата» Верди, «Богема» Пуччини, «Хованщина» Мусоргского, «Игрок» и «Война и мир» Прокофьева, « Сказание о граде Китеже» Римского-Корсакова). На этой престижной сцене он поет вместе с легендарными тенорами Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, разделяя с ними одну гримерную комнату. Этот этап в биографии артиста трудно переоценить. Вот как прокомментировал его сам Владимир: « Здесь я имею возможность работать с выдающимися дирижерами и режиссерами мира. Здесь я выхожу на сцену, на которой поют настоящие мегазвезды современного оперного искусства. Здесь я понял, насколько важен для артиста «Bodylanguage» – язык тела». Американская публика с восторгом принимала В.Гришко, а профессиональные критики называли его тенор ярким, экстраординарным, отмечали драматическую выразительность и эмоциональность исполнения.

Всего в репертуаре Владимира Гришко более 30 партий отечественного и мирового репертуара, романсы, украинские, российские, итальянские, испанские песни. Также Владимир получил большое признание за свои концертные выступления. В апреле 2005 года он пел вместе с Лучано Паваротти в Киеве, на сцене Национального дворца искусств «Украина». Триумфальными были для него и концерты с примадонной оперного пения Монсеррат Кабалье летом 2004 года и весной 2006 года.

В творческом активе Маэстро – более 30-ти альбомов, изданных во многих странах мира, а также интересные музыкальные эксперименты, среди которых грандиозный проект True Symphonic Rockestra, суть которого в исполнении известных оперных арий в рок-стиле. В проекте приняли участие также всемирно известные теноры Джеймс Лабри и Томас Дюваль.

Долгое время Владимир Гришко продолжал свою карьеру как оперный певец. Но пришло время, и артист решил расширить круг своей деятельности, начав исполнять эстрадные песни. Дебют В.Гришко в этом жанре состоялся в декабре 2011 года, когда он представил свой первый эстрадный альбом «Чужой рай» и видеоклип на песню «Необъяснимая». Особой популярностью у слушателей до сих пор пользуются песни «Все дальше и дальше», «Красивая», «Песня о любви».

Еще одной яркой страницей в творчестве Владимира Гришко является исполнение композиций из репертуара любимого миллионами, выдающегося певца Муслима Магомаева. С этим гением вокала, на песнях которого выросли целые поколения, Владимир Данилович был знаком лично. Сожалея о мечте, которой не суждено было осуществиться – сделать совместную программу со своим кумиром, – В.Гришко подготовил цикл «Ты - моя мелодия», которую публика очень тепло принимала как в Украине, так и в Австрии, Китае, Объединенных Арабских эмиратах, Казахстане, Беларуси. Артист включил в него около 20 песен из репертуара М.Магомаева: «Верни мне музыку», «Благодарю тебя», «Зимняя любовь», «Свадьба», «О море, море», «Ты моя мелодия», «Чертово колесо», «Королева красоты» и другие, некоторые итальянские композиции, которые так любил его выдающийся предшественник. По мнению многих ценителей творчества Муслима Магомаева, так искренне и проникновенно, как Владимир Гришко, эти песни не исполнял никто. Они наполнились новой силой и получили вторую жизнь.

В июле 2018 года в Киеве в честь 75-летия со дня рождения кумира прошлого столетия состоялось торжественное открытие сквера и памятника Муслиму Мамомаеву. Конечно, в концертной программе по этому поводу принимал участие и Маэстро Гришко. Вдохновенно и мощно, объемно и, вместе с тем, благородно звучал его удивительный голос, подарив присутствующим незабываемые впечатления.

В 2006 году Владимир Данилович стал профессором кафедры сольного пения Национальной музыкальной Академии им. Петра Чайковского. Опытный педагог уже имеет учеников, которые достойно продолжают его эстафету высоких достижений в оперном пении, таких как Андрей Кимач (в 2019 году он победил в престижном Международном конкурсе ВВС в городе Кардифф). А еще Маэстро Гришко открыл в Харькове Международную академию классической и популярной музыки, которая по его уникальной методике овладения голосом готовит вокалистов, которые в будущем будут представлять Украину за рубежом.

...Владимир Гришко. Непревзойденный певец, получивший мировое признание и которому сам легендарный Лучано Паваротти дал титул «Маэстро». Виртуозный вокалист, которому подвластны самые сложные оперные партии. Один из выдающихся теноров современности, благодаря которому в различных уголках земного шара слушатели узнали о высоком уровне украинского искусства. Вдохновенный, творческий и целеустремленный человек, который реализовал свой талант и мечту, прославив Украину на весь мир.

В 1996 году Владимиру Гришко было присвоено звание Народного артиста Украины.

Владимир Гришко награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени, он полный кавалер ордена «За заслуги». Также он является Лауреатом Национальной премии Украины им. Т.Г.Шевченко.

11 марта 2006 года выдающийся оперный певец Владимир Гришко во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2005» был удостоен высокого титула «Деятель искусств года».

26 марта 2011 года Владимир Гришко во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2010» стал обладателем почетной Специальной награды «Звездное SOLO».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»