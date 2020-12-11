Действующее политическое руководство Украины не имеет плана завершения войны и концепции освобождения временно оккупированных территорий Донбасса. Официальный Киев остается в переговорном процессе ради самого переговорного процесса. Это главный итог прошедшего года, аналогичный подход будет применяться и в последующие годы.

По моему мнению, озвученное Банковой заявление о том, что президент Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом РФ Путиным и не переходить к «плану В», обусловлено несколькими факторами.

Напомню, что анонсированный украинскому народу «план В» предусматривает введение миротворческой миссии на временно оккупированные территории Донбасса. Он обсуждался еще во времена президента Петра Порошенко и был скорее имитацией бурной деятельности, чем реальным планом урегулирования военного конфликта на Востоке.

Убежден, что этот «план В» невозможно практически реализовать по ряду причин.

«Первый пункт «плана» предусматривает консультации сторон конфликта и автоматически ставит Украину в «тупик», ведь Российская Федерация не признает себя стороной и участником конфликта. Фактически это означает, что Киеву придется садиться за стол переговоров с Луганском и Донецком. А это и является планом Кремля-посадить за один стол переговоров Украину и т. н. «квазиреспублики». Далее идут вопросы бюджета, комплектации миротворческой операции и т.д. Это технические вопросы, и каждое из них является тупиком для Украины. Добавлю, что озвученная главой украинской стороны в ТКГ Леонидом Кравчуком идея отключения России от международной межбанковской системы SWIFT не имеет ничего общего с «планом В». Это скорее желание продемонстрировать возможности Украины по продуцированию собственной идеи урегулирования конфликта. Во-первых, даже если Россию и отключат от системы SWIFT, она имеет дублирующую национальную систему «Мир». И во-вторых, Запад не пойдет на такие кардинальные решения, все это прекрасно понимают.

Отмечу, что такие заявления Офиса президента и Кравчука свидетельствуют о том, что «плана В» фактически не существует. Надо уже говорить о том, что «план В» – это выход Украины из Минских переговоров, а все остальное лишь имитация переговорного процесса.

Примечательно, что 05 октября 2019 года в программе «Свобода слова с Савиком Шустером» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у Зеленского есть два плана по урегулированию ситуации на Донбассе. В случае, если не удастся реализовать мирный план по завершению конфликта, то, по словам Пристайко, президенту Зеленскому предложат отгородиться от оккупированной части Донбасса.

«У нас останется последний план, который тоже обсуждался политиками ... Это тоже один из планов: как сделать так, чтобы больше через наш рубеж, который сейчас установлен де-факто, а на самом деле это просто часть территории, не проходили террористы, которые взрывают машины в Киеве и Мариуполе», — пояснил Пристайко.

В этом контексте, напомню, что украинская сторона пока четко заявила, что остается в Минском и нормандском формате и рассматривает исключительно дипломатический путь урегулирования ситуации. Соответственно, потребность в «плане В» автоматически отпадает.

Кроме того, замечу, что Леонид Кравчук заявил о намерениях СНБО разработать альтернативные планы. В то же время, за последний год СНБО не отработал ни т. н. «план В», ни пять других планов, о которых ранее говорили украинские чиновники. Такое бездействие всех структур, которые задействованы в процессе формирования политической доктрины Украины, фактически снизила субъектность президента Зеленского.

Официальный Киев пытается выдать желаемое за действительное. В офисе президента заявили, что отказываются от «плана В», Потому что реализовывается «план А». И это произошло после телефонного разговора Путина с Ангелой Меркель. Так вот, в телефонном разговоре четко прозвучало, что Путин соглашается на проведение консультаций на уровне советников глав государств. В то время, как принятие ключевых решений в нормандском формате предполагает встречи исключительно на уровне глав государств. То есть, это совсем другой формат встречи. Для Киева это уже превратилось в рабочий процесс – пожалуйста, встречайтесь, договаривайтесь, имитируйте бурную деятельность. В то же время все, что касается непосредственно встречи глав государств участников нормандского формата, то Россия четко заявила, что процесс поставлен на паузу.

Обращу внимание на различия в позициях украинской и российской сторон. Напомню заявление советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича о том, что «парижские договоренности сработали примерно 50 на 50». В то же время, посол России в США Анатолий Антонов заявил о выполнении, и то частичном, лишь двух пунктов нормандских договоренностей – это обмен пленными и прекращение огневого противостояния.

Убежден, что такое заявление посла свидетельствует о том, что по мнению РФ, во встрече на уровне глав государств, на которой настаивает Украина, сегодня нет необходимости. Я считаю такие месседжи России дипломатическим давлением. В то же время, Киев, вместо того, чтобы заявить украинцам, что Минский и нормандский форматы поставлены «на паузу» и Россия требует от нас изменений в Конституции, которые поставят под вопрос сам факт существования независимого Украинского государства, пытается делать вид, что все нормально и что мы остаемся в переговорном процессе.

Вопросов нет, мы остаемся в переговорном процессе. Однако обращаю внимание на позицию наших западных партнеров. МИД Франции заявил, что сейчас в переговорах будет обсуждаться имплементация «формулы Штайнмайера» в политическое тело Украины. Фактически, торможение переговоров по этому вопросу и побудило Украину продлить еще на один год действие Закона об особом статусе временно оккупированных территорий.

Учитывая вышеуказанные факты, убежден, что «Украина сегодня не имеет ни «плана В», ни «плана С», ни «плана D» завершения войны и вообще концепции освобождения временно оккупированных территорий Донбасса». И это уже не говоря о вопросе незаконно аннексированного Крыма, который следует рассматривать в пакете с ОРДЛО. В этом контексте, вновь созданный форум «Крымская платформа», по моему мнению, будет встречей на уровне экспертов, которые будут «говорить ради разговоров».

Украина не предложила странам Запада четкой программы и собственного видения завершения войны. Не прозвучали главные тезисы, которые бы позволили украинскому обществу понять, что сделаны определенные шаги в направлении деоккупации этих территорий. Седьмой год подряд мы слышим набор общих фраз. Украина остается в переговорном процессе ради самого переговорного процесса – вот главный итог прошедшего года. Похоже, в следующем году итог будет аналогичен. Потому что у меня складывается впечатление, что команда Зеленского точно копирует стратегию президента Порошенко: «я затягиваю процесс, а дальше пусть мой преемник решает эту ситуацию».

Напомню, президент Владимир Зеленский в своем заявлении к годовщине саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что Россия блокирует выполнение договоренностей, заключенных во время встречи год назад.

Автор: Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Politeka