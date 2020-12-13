Рынок "Столичный" уже не первую неделю терроризируют киевские застройщики. У нынешних владельцев его пытаются "отжать" представители компании Stolitsa Group (“Столица Групп”) Влады Молчановой, которая занимается застройкой Киева.
Бенефициарный собственник рынка "Столичный" Александр Григорьевич Стельмах рассказал, с чего начались нешуточные баталии на рынке, сообщает издание Vesti.ua.
– Все началось в 2011 году. Инвесторы построили рынок. Управление рынком было доверено миноритарному акционеру Владе Молчановой. За период 2011-2014 годов на компании, аффилированные с Молчановой, с расчетных счетов рынка были перечислены денежные средства в размере 34 млн долларов США для проведения строительных работ. При этом выполнено работ и сдано в эксплуатацию площадей в размере 24 тысячи кв. м.
Себестоимость одного квадратного метра составила 1400 долларов США. При этом реальная себестоимость строительства на рынке не превышает 500 долларов за 1 кв. м. Следовательно, 22 млн долларов США были выведены из оборота рынка и украдены.
В этот же период без получения согласия акционеров рынка, путем злоупотребления служебным положением директором рынка, торговые помещения общей площадью 22 тысячи кв. м. были переданы в ипотеку фирмам, аффилированным с Молчановой. По цене ниже даже балансовой, не говоря уже о рыночной. Т. е. то, что построила за 34 млн долларов, заложила себе же за 1,8 млн долларов.
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За весь период существования рынка, управление которым осуществлялось Молчановой, акционеры ни разу не получили дивиденды, которые, по средним подсчетам, составляют 3 млн долларов США в год. Тут речь уже о 21 млн долларов. Соответственно, государство недополучило налог на прибыль, который был бы начислен при выплате дивидендов.
До середины февраля 2020 года полный контроль и управление рынком осуществляла Молчанова. В 2019 году от нее поступило предложение выкупить пакет акций, принадлежащий мне – Стельмаху. Сделка должна была состояться после проведения аудита предприятия за период существования. По результатам проведения аудита были выявлены все эти факты злоупотребления, да и просто банального воровства.
– Как вы отреагировали на выводы аудиторов?
– Было принято решение о полном переформатировании управления рынка. Предыдущее руководство написало заявления об увольнении по собственному желанию. Я не стал возражать. На общем собрании акционеров было выбрано новое руководство, которое незамедлительно приступило к своим обязанностям.
– И как? Теперь вы довольны руководством? Есть первые финансовые результаты?
– После смены руководства экономические показатели рынка изменились, как и прогнозировало аудиторское заключение. За 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% (с 133 млн грн до 169,5 млн грн). Расходы уменьшились на 19% (с 122,6 млн грн до 102,5 млн грн). Операционная прибыль возросла в 6,2 раза (с 10,7 млн грн до 66,9 млн грн) и составила 56,2 млн грн. Еще нужны какие-либо аргументы? И все эти результаты – во время пандемии, во время нападений со стороны наших "партнеров". Мы пережили две попытки обанкротить нас. Досудились до Верховного суда. Правда на нашей стороне.
– Есть информация, что мажоритарным собственником рынка стал Евгений Горбач, который приобрел мажоритарную долю рынках.
– Честно? Я не знаю, кто это. Ни разу не виделся, не разговаривал с этим персонажем. Его называют некоторые СМИ известным бизнесменом. Но никто о нем ничего не слышал и не знает. Никаких сделок я с ним не заключал. 12 декабря, в выходной день, утром, в 8:00, "работники" Влады Молчановой (владелицы "Столица Групп") по сговору с "черным" нотариусом Н. Барамия (Киев, Дегтяревская 28, кв. 62) изменили участника предприятия ООО "Аграрный маркетинговый центр", которому принадлежит 77,5% ООО "РСХП "Столичный". Ждем теперь Владу Молчанову с "титушками" на рейдерском захвате рынка "Столичный". Таковы реалии украинского бизнеса.
Что вы собираетесь делать дальше, чтобы предотвратить рейдерство?
В субботу были поданы два заявления в полицию, по которым возбуждены уголовные дела за мошенничество и рейдерство. Они уже внесены в ЕРДР и с понедельника начнутся следственные действия.
Согласитесь, странная ситуация, когда суд Макаровского района Киевской области , который территориально не имеет отношения ни к рынку, ни к его акционерам принимает решение в пользу этого Горбача. Это примерно, если бы вы и я сейчас судились за здание Офиса президента, а суд решил, что, например, здание на Банковой должно быть ваше.
Вот так и по рынку - два фунта, которые вернулись с польских заработков в Украину судятся о праве собственности за объект, к которому отношения не имеют.
Кстати, это мошенническое решение Макаровского суда уже обжаловано. Надеемся на быструю реакцию правоохранительных органах и общественности. А дальше продолжим двигаться в правовом поле. На нашей стороне закон и именно им мы будем бить рейдеров.