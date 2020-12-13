Рынок "Столичный" уже не первую неделю терроризируют киевские застройщики. У нынешних владельцев его пытаются "отжать" представители компании Stolitsa Group (“Столица Групп”) Влады Молчановой, которая занимается застройкой Киева.

Бенефициарный собственник рынка "Столичный" Александр Григорьевич Стельмах рассказал, с чего начались нешуточные баталии на рынке, сообщает издание Vesti.ua.

– Все началось в 2011 году. Инвесторы построили рынок. Управление рынком было доверено миноритарному акционеру Владе Молчановой. За период 2011-2014 годов на компании, аффилированные с Молчановой, с расчетных счетов рынка были перечислены денежные средства в размере 34 млн долларов США для проведения строительных работ. При этом выполнено работ и сдано в эксплуатацию площадей в размере 24 тысячи кв. м.

Себестоимость одного квадратного метра составила 1400 долларов США. При этом реальная себестоимость строительства на рынке не превышает 500 долларов за 1 кв. м. Следовательно, 22 млн долларов США были выведены из оборота рынка и украдены.

В этот же период без получения согласия акционеров рынка, путем злоупотребления служебным положением директором рынка, торговые помещения общей площадью 22 тысячи кв. м. были переданы в ипотеку фирмам, аффилированным с Молчановой. По цене ниже даже балансовой, не говоря уже о рыночной. Т. е. то, что построила за 34 млн долларов, заложила себе же за 1,8 млн долларов.

За весь период существования рынка, управление которым осуществлялось Молчановой, акционеры ни разу не получили дивиденды, которые, по средним подсчетам, составляют 3 млн долларов США в год. Тут речь уже о 21 млн долларов. Соответственно, государство недополучило налог на прибыль, который был бы начислен при выплате дивидендов.

До середины февраля 2020 года полный контроль и управление рынком осуществляла Молчанова. В 2019 году от нее поступило предложение выкупить пакет акций, принадлежащий мне – Стельмаху. Сделка должна была состояться после проведения аудита предприятия за период существования. По результатам проведения аудита были выявлены все эти факты злоупотребления, да и просто банального воровства.

– Как вы отреагировали на выводы аудиторов?

– Было принято решение о полном переформатировании управления рынка. Предыдущее руководство написало заявления об увольнении по собственному желанию. Я не стал возражать. На общем собрании акционеров было выбрано новое руководство, которое незамедлительно приступило к своим обязанностям.

– И как? Теперь вы довольны руководством? Есть первые финансовые результаты?

– После смены руководства экономические показатели рынка изменились, как и прогнозировало аудиторское заключение. За 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% (с 133 млн грн до 169,5 млн грн). Расходы уменьшились на 19% (с 122,6 млн грн до 102,5 млн грн). Операционная прибыль возросла в 6,2 раза (с 10,7 млн грн до 66,9 млн грн) и составила 56,2 млн грн. Еще нужны какие-либо аргументы? И все эти результаты – во время пандемии, во время нападений со стороны наших "партнеров". Мы пережили две попытки обанкротить нас. Досудились до Верховного суда. Правда на нашей стороне.

– Есть информация, что мажоритарным собственником рынка стал Евгений Горбач, который приобрел мажоритарную долю рынках.

– Честно? Я не знаю, кто это. Ни разу не виделся, не разговаривал с этим персонажем. Его называют некоторые СМИ известным бизнесменом. Но никто о нем ничего не слышал и не знает. Никаких сделок я с ним не заключал. 12 декабря, в выходной день, утром, в 8:00, "работники" Влады Молчановой (владелицы "Столица Групп") по сговору с "черным" нотариусом Н. Барамия (Киев, Дегтяревская 28, кв. 62) изменили участника предприятия ООО "Аграрный маркетинговый центр", которому принадлежит 77,5% ООО "РСХП "Столичный". Ждем теперь Владу Молчанову с "титушками" на рейдерском захвате рынка "Столичный". Таковы реалии украинского бизнеса.

Что вы собираетесь делать дальше, чтобы предотвратить рейдерство?

В субботу были поданы два заявления в полицию, по которым возбуждены уголовные дела за мошенничество и рейдерство. Они уже внесены в ЕРДР и с понедельника начнутся следственные действия.

Согласитесь, странная ситуация, когда суд Макаровского района Киевской области , который территориально не имеет отношения ни к рынку, ни к его акционерам принимает решение в пользу этого Горбача. Это примерно, если бы вы и я сейчас судились за здание Офиса президента, а суд решил, что, например, здание на Банковой должно быть ваше.

Вот так и по рынку - два фунта, которые вернулись с польских заработков в Украину судятся о праве собственности за объект, к которому отношения не имеют.

Кстати, это мошенническое решение Макаровского суда уже обжаловано. Надеемся на быструю реакцию правоохранительных органах и общественности. А дальше продолжим двигаться в правовом поле. На нашей стороне закон и именно им мы будем бить рейдеров.