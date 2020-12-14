Вже давно існує потреба в певному об’єднуючому середовищі для власників землі, які з метою отримання справедливого прибутку вже господарюють самостійно або хочуть господарювати самостійно на власній землі, але не мають змоги, та не хочуть бути залежними від згубних орендарів.

Таке середовище повинно взяти на себе багато функцій, які не може виконати чи забезпечити таке виконання власник землі, або їх виконання чи забезпечення виконання занадто витратні для одного.

Але для всього визначено свій час…

Я вже створив Всеукраїнське Товариство Власників Землі - ВсеТВЗ.

ВсеТВЗ має стати тим самим середовищем, в якому почне створюватися й розвиватися самостійне господарювання, а разом з ним і відновлюватися аграрна галузь в інтересах власників землі, українського суспільства та держави України.

Всеукраїнське Товариство Власників Землі - науково досліджена й практична за формою та змістом реалізація прогресивних земельних відносин, які забезпечать ефективне й відповідне до сьогодення та розраховане з перспективою на майбутнє здійснення права власності на землю кожним українцем-власником землі та українським суспільством в цілому.

Територіально процес організації й роботи Товариства Власників Землі може відбутися як в межах певної громади чи громад (територіальний принцип), так і по всій території України (безтериториальний принцип). Також не важливо де знаходитесь ви, а де ваша земля.

Метою Товариства є реалізація самостійного господарювання власниками землі, як найефективнішої форми здійснення прав власності на свою землю як з точи зору прибутку від землі для її власника, так і з точки зору соціально-морального стану власника землі.

Самостійне господарювання через участь у Всеукраїнському Товаристві Власників Землі має абсолютну перевагу перед будь-якими іншими формами користування землею, а власник землі і є повноцінним її господарем. Самостійне господарювання ефективніше в 2-4 рази від згубної оренди і в 1,5 рази ефективніше від одноосібного господарювання. Товариство забезпечує сплату усіх податків, є соціально значимим як для власників землі-Учасників Товариства, так і для держави й суспільства в цілому.

Участь у Товаристві власників землі

Учасниками Товариства можуть бути громадяни України, які мають землю сільськогосподарського призначення.

Бути учасником Товариства вигідно й спроможно як одноосібнику, так і власнику землі, у якого не має коштів на обробіток землі, незалежно від віку, організаційних та фізичних можливостей власників землі.

Учасник має право припинити свою участь (співпрацю) у Товаристві, попередивши про це Товариство не пізніше ніж за один рік до припинення участі.

Діяльність Товариства в інтересах Учасника Товариства (власника землі)

Товариство в інтересах свого Учасника-власника землі приймає в користування належну йому земельну ділянки для забезпечення виробничої діяльності Товариства для зайняття рослинництвом, про що укладається відповідний договір користування.

Договір користування припиняє свою дію через рік після того як Учасник-власник землі виявив бажання припинити свою участь (співпрацю) у Товаристві.

Товариство не має права відчужувати, передавати в користування чи в заставу іншим (третім) особам земельну ділянку, отриману від Учасника (власника землі).

Матеріально-технічна діяльність Товариства забезпечується як за рахунок укладання контрактів з Підрядними організаціями, які беруть на себе виконання робіт та постачання матеріалів для проведення повного комплексу робіт з рослинництва на землях, закріплених за Товариством на праві господарського відання, так і за рахунок власних коштів Учасника-власника землі (мова йде про власників землі, які мають власні кошти для господарювання й зрозуміли ефективність участі в Товаристві – це самопідрядництво).

Розрахунки з Підрядником відбувається після продажу зібраного Товариством врожаю.

Учасник Товариства не несе відповідальності за Товариство і його діяльність ні особисто, ні майном, зокрема й землею, яка належить Учаснику.

Облік діяльності у Товаристві в інтересах Учасника (власника землі)

Облік діяльності (витрати, доходи, прибуток) на земельній ділянці Учасника ведеться персоналізовано.

За земельною ділянкою Учасника закріплюється свій персоналізований результат від діяльності на ній, який є основою для вирахування персоналізованого результату Учасника.

Учаснику нараховується дохід на підставі персоналізованого результату діяльності на його земельній ділянці.

Після утримання податків з персоналізованого доходу Учасника Товариства, визначається (перераховується) прибуток для розпорядження Учасником.

Якщо у вас є вільна від оренди земля, ви хочете самостійно господарювати й отримувати більше прибутку, звертайтеся до нас!

Якщо у вас найближчими роками закінчується оренда землі - також звертайтеся до нас!

Сприянням розвитком Всеукраїнського Товариства Власників Землі займається Громадська Організація ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ і я, її Голова, Роман Головін.

Зареєструвавшись на сайті ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ (сайт ОБ’ЄДНАННЯ: https://vlaszem.net) учасником ОБ’ЄДНАННЯ, ви отримаєте доступ до контактного телефону та електронної адреси в розділі «Контакти» і зможете з нами зв’язатися.

Щоб бути в курсі роботи і розвитку Всеукраїнського Товариства Власників Землі, також ви можете долучитися до нашого ОБ’ЄДНАННЯ у Фейсбуці, натиснувши на посилання https://www.facebook.com/groups/vlaszem

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ -

СТВОРЕНЕ, ДІЄ І ДІЯТИМЕ ВИКЛЮЧНО В ІНТЕРЕСАХ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ❗

МИ ЄДИНІ, ХТО:

✅ ЗА ПРАВО РОЗРИВАТИ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ❗

✅ ЗА ПРАВО ВІЛЬНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЕЮ❗

✅ ЗА НЕПЕРЕУКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ❗

✅ ЗА САМОСТІЙНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ВЛАСНІЙ ЗЕМЛІ❗

✅ ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ВІД ЗЕМЛІ У ЇЇ ВЛАСНИКІВ В 2-4 РАЗИ❗

✅ ЗА ТОВАРИСТВА ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ❗

Роман Головін, Голова Всеукраїнського Об’єднання Власників Землі