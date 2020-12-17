В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №24. Олег БЛОХИН

Виват, Король!

Золотыми буквами в историю отечественного и европейского футбола вписано имя Олега Блохина. Уникальный футболист стал символом целой эпохи триумфов киевского «Динамо», гордостью и славой украинского спорта. Неудержимый нападающий и гроза вратарей, он играл не только результативно, но и красиво, за что его просто обожали болельщики в разных уголках земного шара. Матчи с его участием становились захватывающими зрелищными спектаклями, а подрастающие будущие футболисты тех времен соревновались за право носить футболку с номером 11, ведь именно под ним играл непобедимый бомбардир «Динамо».

Футбол стал призванием Олега Владимировича, делом всей жизни. Жизни яркой, стремительной, динамичной и творческой, как его атаки на игровом поле. По духу и сути он был и остается лидером, человеком амбициозным и сильным, который никогда не боялся ставить высокие цели и несмотря ни на что достигал своего. Рекордсмен и обладатель невероятного количества титулов, он стал настоящей легендой и примером для будущих поколений футболистов во всем мире.

...Родился будущий форвард в Киеве, в спортивной семье. Его мать, Екатерина Адаменко, чемпионка по пятиборью, хотела видеть своего сына легкоатлетом. Однако уже в детстве маленький Олег сделал выбор в пользу футбола. В подростковом возрасте юноша начал заниматься спортом профессионально: он был принят в юношескую школу «Динамо» (Киев). Уже в те годы он умел отлично держать мяч, смело идти в прорыв, наносить сильные и точные удары по воротам. Первый тренер будущей звезды Александр Леонидов заметил способности новичка, и впоследствии Олега Блохина приняли в дубль команды прославленного клуба. В основном составе «Динамо» юноша дебютировал в ноябре в 1969 году на Тбилисском стадионе «Локомотив», когда другой тренер, знаменитый Виктор Маслов, выпустил 17-летнего нападающего на игру против местного клуба. А вот свой дебютный гол Олег забил в марте 1972 года в ворота харьковского «Металлиста». Это почти невероятно, но всего лишь через три года (!) 23-летнего Олега Блохина признали лучшим футболистом Европы (т.е. Роналду или Месси своего времени). Ему не помешало то, что конкуренция за приз журнала France Football в тот год была не просто большая, а грандиозная. Украинец обошел двух мегазвезд мирового масштаба – голландца Йохана Кройффа и немца Франца Беккенбауэра, причем с кратным отрывом: Блохин набрал 122 очка, а его конкуренты – 42 и 27 соответственно. Как выяснилось позже, решающим аргументом в пользу Олега стала его блестящая игра в двух матчах за Суперкубок УЕФА, в которых киевское «Динамо» встречалось с «Баварией».

Перед этими решающими спортивными баталиями мало кто сомневался, что победа будет на стороне именитой «Баварии». Однако 9 сентября 1975 года в Мюнхене произошло чудо: динамовцы сумели обыграть непобедимых немцев – за счет гола, который забил Блохин. Причем не просто гола, а настоящего шедевра. Выбрав момент, Олег прекрасно выполнил свой фирменный номер: получив острый пас, на спринтерской скорости оторвался от защитников и точно и сильно пробил в дальний угол ворот соперника. Какой же это был поразительно красивый гол! Стремительный сольный проход Блохина журналисты назвали фантастическим, а фраза легендарного комментатора Котэ Махарадзе о нашем форварде стала крылатой: «Прошел всю «Баварию», как троллейбус по Крещатику».

В ответном матче в Киеве Блохин забил в ворота «Баварии» уже два гола - в конце первого тайма и в начале второго. Это была настоящая сенсация! Впервые команда киевского «Динамо», которая представляла Советский Союз, выиграла европейский Суперкубок. И впервые в том же 1975 году приз «Золотой мяч» получил киевлянин Олег Блохин, став обладателем престижного титула лучшего футболиста Европы.

Что же определяло игровой стиль динамовца Олега Блохина? Прежде всего, скорость, максимальная нацеленность на забивание голов и высокого уровня техника. Его «фирменное блюдо» - неожиданный рывок, стремительный отрыв, сильный удар – мяч в воротах! Эта тактика часто обескураживала соперника, позволяя одержать победу над сильнейшими игроками мировой футбольной элиты. Вместе с тем, он был командным игроком, умел быстро оценить ситуацию и разыграть с партнерами выигрышную комбинацию.

Как-то журналисты спросили Олега, какой, по его мнению, самый важный гол в его карьере. Футболист ответил: «Вы знаете, для меня все мячи ценны по-своему. И первый в биографии, и последний. Много их было... Хотя не скрою, гол знаменитой «Баварии» в Мюнхене в первом матче за Суперкубок в 1975 году занимает в моей карьере особое место. Все-таки удалось обыграть не кого-нибудь, а действующих чемпионов мира Беккенбауэра, Шварценбека. Да еще и на их стадионе, на глазах у их болельщиков».

Яркий талант и постоянная работа над совершенствованием мастерства позволили Олегу Блохину долгие годы занимать высокие ступеньки на футбольном Олимпе. Ему принадлежат все личные рекорды в советском футболе. За сборную СССР он провел 112 матчей, забил 47 голов (оба показателя - национальные рекорды). В футболке «Динамо» сыграл 432 матча в чемпионатах Союза, имея на своем счету 215 голов (рекорд!), также рекордно - 5 раз - был признан лучшим бомбардиром первенства страны. Семикратный чемпион СССР. Пятикратный обладатель Кубка СССР. Единственный в советском и постсоветском футболе двукратный обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 и 1986 гг. Обладатель Суперкубка УЕФА 1975 г. Блохин дважды входил в сборную команду Международной федерации футбола (ФИФА) - в 1979 году против западногерманской команды "Боруссия" из Дортмунда, а в следующем сезоне – против испанской «Барселоны», играл за сборную команду Европейского футбольного союза (УЕФА) против сборной ЧССР (в 1981 году) и за сборную Европы (в 1982 году) против сборной мира ... Полный перечень рекордов и достижений легендарного украинского бомбардира можно еще долго продолжать.

Олега Блохина часто называли фартовым, и это действительно было так. Но только сам Олег знал, какая титаническая работа, выдержка и железные бойцовские качества стоят за этим фартом. Наиболее точную характеристику футболисту дал его знаменитый тренер Валерий Лобановский: «Олег исключительно одаренный спортсмен, благодаря воспитанию в спортивной семье он рано понял, что просто талант – это даже не полдела. Блохин работает не за страх, а за совесть. ...Главное в том, что Блохин - форвард очень высокого международного класса. Его игровая стабильность поражает. Его беззаветное служение футболу – пример для остальных, а уж о принадлежащих ему многочисленных рекордах и говорить не приходится».

В течение двадцати лет Блохин сохранял прекрасную форму, отказывая себе во многих удовольствиях. Случались у него и травмы, и болезненные состояния, которые он не жалея себя мужественно преодолевал, выходя на поле и забывая обо всем на свете. Но пришло время, и выдающийся спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры в составе киевского «Динамо». 28 июня 1989 в Киеве на Республиканском стадионе состоялся прощальный матч Олега Блохина. В присутствии 100 тысяч болельщиков сборная СССР сыграла со сборной футбольных звезд мира со счетом 3: 3. Символической яркой точкой в феерическом победном марафоне Олега стал красивый гол, который он забил с пенальти. На концерте во Дворце спорта, который состоялся накануне прощального матча великого форварда, неповторимая певица Тамара Гвердцители впервые исполнила песню «Виват, король!», специально написанную для Олега Блохина поэтом Юрием Рыбчинским и композитором Геннадием Татарченко:

Виват, король, виват! Виват, король!

Покоя ты не знал.

Без пушек, без солдат своей игрой

Ты страны покорял...

Под бурные аплодисменты переполненных трибун прославленный форвард, легендарный Олег Блохин сделал последний за 20-летнюю спортивную жизнь круг почета. В глазах его футбольных фанатов были слезы. Их переполняли и чувства гордости за своего кумира, и огромная благодарность и восхищение, и светлая печаль... Абсолютно точно передавали атмосферу того момента слова песни, посвященной Олегу Блохину:

За то, что ты с душой играл,

Народ тебя короновал.

Не мог сдержать эмоций и сам Король футбола...

На послематчевой пресс-конференции, поблагодарив организаторов мероприятия и преданных болельщиков за искренность и тепло сердец, Олег Владимирович с волнением сказал: «Я всегда считал, что играю для народа».

Хотя непревзойденный бомбардир завершил игровую карьеру, главную страницу своей жизни – футбольную – Олег Блохин не перевернул. Начался новый этап в его спортивной биографии – тренерский. В этом качестве Олег Владимирович дебютировал в Греции. Под руководством опытного игрока ведущая команда «Олимпиакос» дважды заняла второе место на чемпионате страны, а в 1991-1992-м – завоевала Кубок Греции.

В 2003 году Олег Блохин вернулся на Родину. Вскоре он получил предложение стать главным тренером национальной сборной. Согласившись на эту ответственную должность, Олег Владимирович снова доказал: если ставить в жизни цели, то только высокие. Впервые в новейшей истории украинская футбольная сборная прошла отборочный этап самого престижного международного турнира – чемпионата мира 2006 года в Германии, причем завоевала это право раньше всех европейских команд. А чуть позже сборная Украины, которая впервые принимала участие в финальных стадиях Чемпионата мира, дошла до четвертьфинала – это высшее достижение украинских футболистов до сегодняшнего дня. Подопечным Олега Блохина удалось сделать настоящий исторический прорыв!

...Олег Блохин. Легендарный спортсмен, имя которого известно во всем мире. Лучший бомбардир в истории киевского «Динамо» и один из самых известных форвардов европейского футбола. Двукратный Олимпийский бронзовый призер. Талантливый тренер и наставник, который своим вдохновенным трудом способствовал подъему престижа отечественного футбола. Выдающийся профессионал, многократный рекордсмен, который личным примером продемонстрировал мужество, самоотверженность и волю к победе, утверждая высокий авторитет украинского государства на международной арене.

Выдающийся спортсмен Олег Блохин является полным кавалером Ордена князя Ярослава Мудрого и полным кавалером Ордена «За заслуги».

Заслуженный мастер спорта СССР (1975).

Лауреат Юбилейной награды УЕФА как самый выдающийся украинский футболист 50-летия (1954-2003). (2005).

Заслуженный тренер Украины (2005).

11 марта 2006 года легендарный футболист Олег Блохин во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2005» стал обладателем специальной премии «За выдающиеся заслуги перед Украиной», а также Специальной премии газеты «КП в Украине» - «Кумир украинцев».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»