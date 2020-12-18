Похоже, что власть во главе с президентом Зеленским работают в офисе даже не простых, а примитивных решений.

Уже больше года предприниматели пытаются добиться от Владимира Зеленского исполнения обещаний насчет упрощения ведения бизнеса и ослабления налогового пресса. Грозился же на предвыборке! А уже после победы, массово поддержанный, в том числе, малым и средним бизнесом, президент пообещал встретиться с его представителями и все решить.

Так и стоило бы встретиться. Потом выслушать мнение и своего окружения, и всех членов правительства, а не только одного руководителя профильного парламентского комитета Данила Гетьманцева. Затем пообщаться с умными экономистами не из власти. А также ознакомиться с опытом успешных стран, разобраться, как там поступали в подобных ситуациях. И наконец, заслушать политических экспертов, которые бы спрогнозировали реакцию украинцев на тот или иной ход власти по отношении к ФОПам.

На основании всего услышанного (и понятого!) власть должна была бы принять стратегическое решение по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса и довести его до всех заинтересованных сторон. Разумеется, нашлись бы те, кто выступил даже против взвешенного аргументированного решения, оформленного в виде понятной стратегии. Но это были бы явные маргиналы или политические наемники.

То, что я только что изложил — это простое решение. Которое, как ни удивительно, на днях анонсировал офис президента (пообещать — не сделать). А примитивное — это удовлетвориться объяснением, что предприниматели вышли на улицу потому, что их нанял Петр Порошенко (Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Дарт Вейдер — кто угодно), и этим ограничиться. Как-будто очевидное наличие какого-то числа проплаченных активистов снимает с президента Зеленского ответственность за невыполнение собственных обещаний и делает умирание ФОПов под давлением власти менее актуальным.

Так что можно делать ставки, какой подход победит — простой или примитивный. Я боюсь, что примитивный.

Еще один образчик вопиющего примитива — ликвидация министерств. С последующим восстановлением.

Могу представить, что в эйфории, которая царила при назначении правительства Алексея Гончарука, никто и не подумал, что слияние министерств по существующим у нас правилам требует месяцев шесть: составление и утверждение нового штатного расписания, выделение фонда заработной платы и бюджета, проведение конкурсов на должности и прочее. Поэтому в объединяемом или разделяемом — без разницы — министерстве полгода работает только министр, его секретарь, руководитель пресс-службы и несколько замов.

Но за год с лишним в офисе президента могли бы уже и сообразить, что прежде чем баловаться с со спичками… ну, с министерствами, надо крепко подумать, чтобы потом не передумывать. Но если уж исправлять допущенную бестолковость, то сначала провести через Раду изменения законодательства, позволяющие упростить и ускорить процедуры при слиянии либо разделении министерств и ведомств.

Хотя при наличии упрощенного механизма «Слуги» такого натворят… Тем более, что идущие и грядущие смены министров — это явный продукт кулуарных сговоров: и политических сил, и олигархических.

Игорь Коломойский обижен на то, что он потерял Днепропетровский регион после переизбрания в Днепре Бориса Филатова и переназначения на область Валентина Резниченко. И «компенсироваться» ИВК хочет за счет продавливания «своего» министра энергетики вместо близкого Ринату Ахметову. Подковерный конфликт неизбежен. Похоже, Коломойский проигрывает и здесь, так как за его креатуру Рада не проголосовала.

За Минобраз и Минздрав идет бесконечная борьба с переменным успехом между активистами транснационалов и активистами украинских бизнес-структур, которые хотят пилить образовательный бюджет сами. Конфликт публичен, текущий цикл остался за местными, так как министром назначен Сергей Шкарлет.

Таможня настолько стала «государством в государстве», что от провозглашения ею независимости удерживает только отсутствие у таможенников собственности на все земли, по которым проходит наша госграница (на часть — уже есть!). Посмотрим, как повлияет на ситуацию рынок земли.

А тем временем Верховная Рада приняла бюджет. И этим можно гордиться. Примерно так, как сейчас в России гордятся запуском ракеты «Ангара 5» (предыдущий был аж в 2014 года). Полезной нагрузки ракета не несла, и вообще не слишком понятны перспективы использования такого носителя с учетом частоты его запусков. Единственный смысл — напомнить, что такая ракета таки есть, и что все, как у людей. Собственно, этот пуск так и назывался — демонстрационный.

А в Украине приняли демонстрационный бюджет, чтобы МВФ и прочие смотрящие убедились, что у нас все, как положено. Выполнять этот бюджет никто и не собирается. Потому что он не сходился еще в варианте правительства. После допиливания депутатами доходы выросли на 21 млрд, а расходы уменьшились на 3 млрд гривен. Но все равно дефицит бюджета составляет 22,8% от доходной части.

И ведь это только на бумаге, а в действительно будет еще более скверная картинка, потому что бюджет откровенно дутый: в условиях эпидемии в нем нарисован рост ВВП. Хорошо, конечно, что там не забыли про местные бюджеты, но из всего многообразия расходов наверняка профинансировано будет содержание офиса президента и других чиновников, «Большая стройка» и поддержка госмонополий. Остальное, что для граждан — сомнительно.

Понимаете, бюджет — это инструмент планирования и контроля. Он — средство достижения цели, но никак не сама цель. Если вам попасть в конкретную точку, то надо подбирать то авто, которое до нее довезет. А если чтоб красиво имитировать, то и автомобильного журнала с картинками за глаза хватит.

Кто-то может сформулировать цель нашего общенационального броуновского движения, чтобы подобрать адекватный инструмент ее достижения? Та ото ж… Но что лихо, с видосиками и в шароварах, катимся под уклон — это к футурологу не ходи!

К тому же Владимир Путин фактически проанонсировал усиление давления на Украину. На пресс-конференции он сообщил, что Владимир Зеленский все больше ориентируется на националистические силы (наши националисты вздрогнули и перекрестились!), поэтому, мол, мирный процесс не развивается (вроде это не Россия проталкивает субъектность созданных ею «республик», что и застопорило процесс!). А поэтому РФ будет развивать прямое сотрудничество и поддержку Донбасса.

Все понимают, что это угроза дополнительных поставок на Донбасс российского вооружения и неизбежной эскалации конфликта. И это точно ложится в контуры общей внешнеполитической стратегии РФ, основу которой составляют разные виды агрессии в отношении ближайших соседей. Сейчас под удар попал Казахстан, существование которого как государства начали отрицать на уровне главы комитета Госдумы. Но Украина как краеугольный камень мифического славянского единства всегда будет главной целью имперской политики Кремля.

«Националисту» Зеленскому необходимо проявить инициативу, изобретательность и — главное — решительность, чтобы противостоять давлению Кремля. За предыдущий период таких качеств как-то не просматривается.

А пока рейтинг доверия украинцев к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову вроде как приблизился к уровню президента Владимира Зеленского. Трудно сейчас сказать, какие именно это проблемы принесет Дмитрию Александровичу, но принесет точно: в богемной среде, из которой происходит ВАЗ и его окружение, популярности не прощают.

Но в отношении Разумкова интереснее другое: вот человек просто работает спикером, не делает громких заявлений, ничего несбыточного не обещает, олигархов сторонится, интригами не увлекается, политическим туризмом тоже. И такая вроде бы незамысловатая линия украинцам нравится! Веяло бы еще от спикера крайне актуальной ныне харизмой «твердой руки», и развитие его карьеры было бы гарантировано.

А целом — ничего особенного: обычные будни страны, будущее которой все проблематичнее.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»