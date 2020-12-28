Момент истины — когда все становится абсолютно прозрачным. Для многих из нас этот момент растянулся аж на триста шестьдесят шесть дней.

2020 год стал одним из труднейших в нашей новейшей истории. Все устали от сложностей. Поэтому обзор будет ироничным, без напряга и пафоса.

Начнем с гласа народа, невнятного до бестолковости. От 15 до 20% (по разным исследованиям) украинцев считают президента Владимира Зеленского политиком года. Это много. Но одновременно от 28 до 42% тех же украинцев убеждены, что Зеленский — разочарование года. Тоже много!

Вот как хотите, так и понимайте. Похоже, у нас, кроме коронавируса, еще и эпидемия шизофрении, когда в одной голове умещаются противоположные убеждения. Поэтому скучные проценты отметаем и переходим к неформальным номинациям.

Смысловым рефреном года станет «Опять не получилось». Именно такая мысль возникает при попытке подытожить наши надежды и их реализацию. Беда в том, что иссякают как экономические ресурсы, так и внешнеполитические возможности для наших поисков «доброї чесної людини, яка прийде і порядок наведе». Наведет без участия украинцев, жаждущих порядка и благополучия.

Не удивительно, что символ года для меня — полиция, защищающая «95 квартал» в ДК «Украина». Не от того защищающая, чтобы их зацеловала благодарная публика, а чтобы ФОПы торговли не поаплодировали ладонями по щекам ФОПам шоу-биза за их затянувшийся розыгрыш с фальшивым Васей Голобородько.

И, чтоб не возвращаться, стабильность года — конечно же, Арсен Аваков. Говорят, что время боится египетских пирамид. Зато пирамиды боятся Авакова. Они рассыплются в пыль, а он будет сидеть в кабинете министра МВД. Если ему не захочется большего.

Достижение года — вот прямо глаза разбегаются. Как у того Сирка (от стыда и растерянности, кто не понял). Ну, пускай будет то, что Владимира Зеленского персонально до сих пор никто не обвинил в коррупции. На фоне всех предыдущих это достижение!

Провал года — результат партии власти на местных выборах. Конечно, сами «Слуги» всячески уверяют, что это ошеломительный успех. Но те из них, кто почестнее, при этом прячут глаза (как Сирко из предыдущего абзаца).

Огорчение года (не путать с провалом — филологи и замужние женщины пояснят разницу) — скорбная деятельность всех наших антикоррупционных структур. Они гребут бюджетные деньги даже не лопатой, а снегоуборочной машиной, воюют меж собой, но реальная эффективность исчерпывается замусориванием информпространства. НАБУ так вообще проснулось, инициировав дела против зама главы ОП Олега Татарова и генпрокурора Ирины Венидиктовой, только ради сохранения на посту своего директора Артема Сытника. А топ-коррупция тем временем живет и процветает.

Облом года (опять таки не путать с предыдущими номинациями!) — отмена Олимпиады и большинства крупных соревнований, отчего спорт, в том числе, и украинский, существенно переместился в виртуал. И здесь мы выглядим неплохо.

Пытаемся вырулить на позитив. Противоречивостью года считаю «Большую Стройку». Есть масса инфы насчет злоупотреблений, воровства, завышения объемов и затрат, жульничества с выдачей старых сооружений за свежепостроенные. Но ведь есть и реальные результаты — по тем же дорогам, Запорожскому мосту и другим объектам. Короче, жизнь — черно-белая зебра. А в Украине так и вообще — зебра на снегу с разводами чернозема.

Неподчинение года — в Украине это отчасти позитив. В этой номинации побеждает Борис Филатов. Многие мэры игнорили Владимира Зеленского, но Филатов восстал еще и против Игоря Коломойского, а это пострашнее. Не подчинился и создал партию «Пропозиция». Которая выступила успешно, раз ее первый номер по области Валентин Резниченко был назначен новым-старым главой Днепропетровской обладминистрации. Вот уж буквальная реализация пословицы «Смелость города берет». И области заодно.

Сюда же примыкает, как ни странно, мудрость года. Президент Зеленский смог переступить через амбиции, через давление Коломойского, и назначил главой Днепропетровской ОГА не очередное смехотворное «новое лицо», а грамотного специалиста из оппонентов, которого поддержали жители области.

Не могу обойти профессиональную номинацию. Звание политтехнолог года уходит Дмитрию Разумкову. Потому что он не тратится на пиар, не грешит политическим туризмом, не обращается к ботофермам, не делает резонансных заявлений, не мотается по стране и ничего не обещает. А просто работает спикером Верховной Рады. Но в результате его политический рейтинг неуклонно растет.

Справедливость года — массовая заболеваемость коронавирусом среди чиновников и нардепов. Пусть не перед законом, но хотя бы перед болезнью все равны.

Спасение года безусловно принадлежит Юлии Мендель, пресс-секретарше президента. Эта во многих отношениях выдающаяся особа убеждена, что спасла Украину от дефолта своими двумя твитами в 280 знаков. Круче Дональда Трампа, который твитами только губил! Некоторые грубые люди считают, что Мендель же претендует и на небеременность года, но я убежден, что это не политкорректно, не толерантно, антигендерно и шовинистски феминистично, вот.

Открытие года — это начало движения по части Балкового моста в Запорожье, санкционированное лично президентом. Есть же тема, где у нас стопроцентная преемственность власти — перерезание ленточек! И эту суперответственную миссию нельзя передоверить даже главе президентского офиса. В отличие от всего остального, которое, как видим, можно.

А закрытием года можно считать то, что в ноябре скоропалительно закрыли дело против нынешнего президента США Джо Байдена «в связи с отсутствием доказательств». Вот только нынешний хозяин Белого Дома может намекнуть «Маловато будет!».

Откровение года — это решение Конституционного суда, пришедшего к абсолютно незаангажированному выводу, что расследование коррупции среди судейского корпуса является антиконституционным. Ну-ну, прынцессы и судьи в туалет не ходют и вообще ангелоподобны.

Как-то от позитивных номинаций оно само съехала на обычные… Тут уж ничего не попишешь. Кроме правды.

Соответственно, недоразумение года — эскиз Большого герба Украины. Да, он полностью соответствует всем требованиям конкурса, к Минкульту вопросов нет. Но вот не впечатляет никого — ни продвинутых геральдистов, ни рядовых граждан.

Падение года — три уставших столба на приснопамятном Шулявском путепроводе в Киеве. Перекрыть это способно только падение самого Виталия Кличко с высоты своего мэрства.

Скандал года — провал операции украинских спецслужб по захвату наемников-вагнеровцев. Уже анонсирован фильм от известного Интернет-сообщества «Беллинкэт» (совместно с ЦРУ?) с расследованием провала. Мало не покажется, у скандала будут последствия, как минимум, внешнеполитические.

Наиболее скандальное заявление года — очень много номинантов. Это и обещание президента Зеленского провести тотальную мобилизацию, если Россия нападет со стороны Крыма (а если со стороны Чернигова, то что, готовим хлеб-соль?). И рекомендация с кинологическим уклоном депутата Брагара от «Слуг», как заплатить налоги и коммуналку и спать спокойно. И публичное возмущение бывшего президента Порошенко, что его преследуют силовики (а кто нам еще недавно втирал, что успешно отреформировал всех и всё?). Можно часами перечислять… Но побеждает глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова по совокупности людоедских высказываний и редкостному впечатлению, которое производит на сограждан.

Чем ближе к финалу номинационного списка, тем масштабнее и весомее номинации. Встречайте, отмазка года — эпидемия коронавируса. На нее списывают всё: от провалов в экономической политике до неурожая кукурузы. А уж как вирус повлиял на цены, коммунальные тарифы, а также зарплаты и премии разных начальников — просто распухают на глазах!

Внимательные читатели спросят: как же так, справедливость года есть, а несправедливости года нет. А чего здесь номинировать-то? То, как украинцы неуклонно беднеют при жиреющих олигархах и прочих прихлебателях, наживающихся на близости к бюджету и теневым потокам — это и есть главная несправедливость. Но не года, а практически всего периода независимости.

И, наконец, достижение года — то, что Украина до сих пор существует. Вопреки проискам внешних врагов/партнеров и не взирая на суицидальные усилия нашей власти. И намерена существовать и дальше, что дает шанс. Хотя бы на то, что подобный обзор будет и в следующем, 2021 году.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»