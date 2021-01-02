Про хлопців з ПАТ «НАК «Надра України», котрі не пролазять у вушко голки

Про це пише Бастіон.

Порахуємо, товариство, чужі гроші. Справа невдячна, але, оскільки є підстави сумніватися у праведності їх накопичення ім´яреками, стишимо свою делікатність. Хто ж, якщо не ми, скаже здирникам: «Зась!»?

Та про все своєю чергою.

Атож, 4 грудня 2019 року уряд звільнив Ярослава Климовича з посади очільника Національної акціонерної компанії «Надра України». Ініціатором відставки Климовича – «вихованця» бізнес-групи ексвласника WOG Петра Димінського, при котрому «Надра України» втратила чимало ліквідного майна – став новий керівник Держгеонадр Роман Опімах. Підходи останнього до сфери використання надр солідні ЗМІ називали інноваційними, атож і кадрові призначення Опімаха віталися оточенням, принаймні, зеленим.

Саме таким, інноваційним шляхом у сонмі нових облич, потрапив до керівництва геологорозвідкою і дипломат Тарас Олександрович Кузьмич.

Його гроші й прорахуємо.

Донедавна пан Кузьмич з легкої руки експрезидента Петра Порошенка був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південноафриканській Республіці, до цього – з 2008 по 2014 рік – служив у тамтешньому диппредставництві. Останню декларацію про доходи, перед звільненням з дипслужби, високопоставлений чиновник заповнював у вересні 2018 року,.

З січня 2017 до початку 2018 року Т.О. Кузьмич очолював департамент зовнішніх комунікацій державної компанії «Центренерго» (у доробку якої низка кримінальних справ, котрі тягнуться роками без жодного логічного результату), у ті часи, коли вона перебувала під контролем оточення Порошенка та Віталія Кропачова, якого називали «смотрящим» за вугільною галуззю.

Тарас Олександрович також був радником ексміністра енергетики Ігоря Насалика – куратора схем оточення Порошенка в енергосекторі. Бувало, що доводилося сперечатися з главою профільного комітету з енергетики Андрієм Герусом, котрий, зокрема, звинувачував Кузьмича в спробі вивести з держвласності Калуську ТЕЦ.

До циферії. Зарплата Кузьмича (перепрошуємо за фамільярність) у «Центренерго» вказана в декларації про доходи, яку він заповнював перед відставкою з дипслужби. В «найбільшому сучасному підприємстві електроенергетичної галузі країни і єдиній в Україні державній енергогенеруючій компанії» (Вікіпедія) він отримував щомісяця близько 388 тисяч гривень, а в МЗС – трохи більше 163 тисяч гривень.

У декларації про доходи, яку Кузьмич заповнював вже як кандидат на посаду голови правління «Надр України» на початку грудня 2019 року, в якості основних джерел доходу пошуковцем нового хлібного місця вказана зарплата в «Центренерго» - близько 1,4 млн гривень. Ще близько 9,2 тисяч гривень пан отримав від здачі в оренду майна «Західної агровиробничої компанії» і близько 40 тисяч гривень – за відсотками від вкладів в Ощадбанку (120 тисяч гривень), Укргазбанку (348,6 тисяч гривень) і банку Кредит Дніпро ( 4,5 тисячі гривень).

З декларації дізнаємося, що на п. Кузьмича записані квартира в Києві площею 45,9 квадратів, кілька земельних ділянок в Київській та Рівненській областях, а на його дружину Тетяну Кузьмич – квартири в Києві і Донецьку. Кузьмич також володіє автомобілем BMW X6 2014 року випуску.

Задекларував і 110 тисяч доларів та 60 тисяч євро готівкою. Може, як на кого, і не густо.

Подальші ж декларації Тараса Кузьмича суттєво коригуються

Цьому мужчині просто поперло. У 2019 році Кузьмич обзавівся новенькою квартирою в Києві, вартість якої склала 1 282 500 гривень. Одночасно поліпшила житлові умови і його законна половина – панянка Тетяна придбала квартиру в столиці за якісь 1 972 647 гривень.

Обидві квартири були придбані в одному будинку по провулку Лабораторному, 7 в місті Києві. Зазначаємо, що сьогодні квартира трохи більшої за придбану Тарасом Олександровичем квадратури продається на сайтах нерухомості за 6 250 000 (ще раз: Тарас Олександрович свою придбав за 1 282 500 грн.). Приблизно однакова за квадратурою квартира, яку придбала Тетяна Кузьмич в цьому ж будинку, на сайтах нерухомості зараз продається за 6 662 000 грн (ще раз: Тетяна Михайлівна придбала її за 1 972 647 грн.).

В останній декларації Тараса Кузьмича зазначено, що його дружина Тетяна Кузьмич має ще й майнові права на об'єкт нерухомості, що будується (інвестування) – вартість майнових прав оцінена в якісь 1 779 480 гривень.

Що ж до іншої київської квартири, яку Тарас Кузьмич придбав в 2017 році, то сьогодні житло за даною адресою іде за 2000-2600 доларів за квадратний метр. Тобто, квартира площею 45,9 кв. м без ремонту в будинку за адресою Василя Тютюнника (Брюса Анрі), буд. 53 у столиці зараз коштує приблизно 2 500 000 гривень (Тарас Олександрович свою придбав за 1 566 646 грн.)

Окрім цього, яка ж декларація топ-менеджера без рідної неньки?! Звісно, матінку Галину Василівну Кузьмич люблячий син Тарас передбачливо не вказує у своїх деклараціях, адже проживає з нею окремо... Ну, як окремо? Згідно з даними державних реєстрів, Г.В. Кузьмич у 2020 році придбала квартиру за адресою Василя Тютюнника (Брюса Анрі), буд. 53 в місті Києві (так-так, в тому ж будинку, в якому у 2017 році придбав квартиру і Тарас Кузьмич! «Совпадєніє? Нє думаю», ̶ каже в таких випадках україноненависник Дмітрій Кісєльов). Приблизна вартість такої квартири без ремонту складає 3 100 000 гривень.

Окрім цього, Галина Кузьмич у 2019 році стала власницею квартири по вулиці Ернста (Аеровокзальній), 16в місті Києві. На сайтах нерухомості подібні квартири без ремонту за даною адресою продають за 44 000 доларів (1 232 000 гривень).

Але і це не все. Як виявилося, Галина Кузьмич дуже полюбляє нерухомість. Любов до усього вартісного – хобі матусь топ-менеджерів. Пам´ятаєте ту, котра «любіт скорость»?

Крім двох київських квартир, на матусю Кузьмича зареєстровано ще й двоповерховий житловий будинок з гаражем та лазнею площею 181 кв. м по провулку Ізяславському, 24 в місті Києві, право власності на який було зареєстровано наприкінці 2016 року на підставі заочного рішення Солом'янського районного суду міста Києва. Земельну ділянку під будівництво колекціонерка нерухомості отримала в 1999 році, а декларацію про готовність до експлуатації об'єкта – в травні 2016 року. Наразі нам не вдалося визначити вартість цього будинку, та й навряд чи вплине вона на загальну картину.

Здійснивши нехитрі підрахунки, ми помітимо, що родина Тараса Кузьмича має нерухомості на 21 523 400 гривень, хоча в декларації він скромно зазначає значно менші суми.

І якщо це врахувати, то рівень доходів родини Кузьмича розбігається з дорогущою, придбаною нею останніми роками нерухомістю, ніби галактики після Великого Вибуху.

Варто зазначити й ту обтяжливу соціальну обставину, що мати Тараса Кузьмича є пенсіонеркою, і вартість придбаної нею столичної нерухомості аж ніяк не корелюється з рівнем пенсійного забезпечення громадян України.

А ще ж і вишенька на тістечку! Пані Галина Василівна Кузьмич, об´єкт пильної уваги благодійників з Пенсійного фонду України, є учасником кількох юридичних осіб, проте, згідно з базою даних YouControl, ці підприємства не є надприбутковими та не здійснюють активну господарську діяльність. Ну, так, щоб були.

Про «Надра України»

Свого часу Голова правління НАК «Надра України» Тарас Кузьмич назвав необхідність відновлення потенціалу дочірніх підприємств та розвитку мінерально-ресурсної бази пріоритетним напрямком роботи.

«Розвиток національної мінерально-сировинної бази та зміцнення енергетичної незалежності держави — ключові завдання, які ставить перед собою НАК «Надра України» сьогодні. Наші дочірні підприємства мають колосальний досвід у наукових розробках, лабораторних дослідженнях, і ми працюємо над тим, аби їх науковий та технічний потенціал використовувати на повну потужність», ̶ наголосив було Тарас Кузьмич.

Проте, як ми вже згадували в попередньому розслідуванні, відновлення потенціалу дочірніх підприємств та розвитку мінерально-ресурсної бази полягало… у продажу майна державного підприємства.

Компанія «Надра України» офіційно підтвердила намір продати будівлю на площі Міцкевича, 8 у Львові. Будинок у центрі міста, який вважається його візитівкою, можуть продати в кілька разів дешевше за його ринкову вартість.

У пресрелізі НАК «Надра України» йдеться, що продаж цієї будівлі, як найбільш ліквідного активу Компанії, дасть змогу зберегти ДП «Західукргеологія» НАК «Надра України, врятувати його від банкрутства та погасити борги в розмірі 50 мільйонів гривень.

При цьому пресреліз залишає за дужками причини скрутного фінансового становища підприємства, а саме, політику Держгеонадр із позбавлення підприємства ліцензій на розробку корисних копалин та передачу цих ліцензій приватним бізнес структурам.

Наказ про оцінку ринкової вартості Будинку Книги та іншого майна ДП «Західукргеологія» НАК «Надра України» підписав Роман Опімах, керівник Державної служби геології та надр України.

Підозрілим є вже те, що оцінювача майна ДП «Західукргеологія» п. Опімах призначив без конкурсу, причому 30 000 гривень за оцінку Будинку Книги у Львові чомусь отримає компанія з Харкова.

В умовах карантину та падіння ринку нерухомості пам’ятку культури продадуть не більше, ніж за 2 млн. доларів, тоді як ринкова вартість будівлі становить не менше 10 млн доларів.

Все це має ознаки схематозної оборудки голови Держгеонадр та його кума Тараса Кузьмича, котрого Опімах поставив керувати НАК «Надра України». Добре усвідомлюючи високий ризик бути звільненими, ця парочка готова наостанок рейдернути Будинок Книги у держави та віддати його комусь з грошових мішків за «комісійні».

Причому, як повідомив Ігор Мосійчук, суд не вимагає продажу візитівки Львова в рамках санації ДП «Західукргеологія» НАК «Надра України». Дії керівництва Держгеонадр та НАК «Надра України» мають підозрілий, корупційний характер і потребують уваги не лише громадськості, а й правоохоронних органів. Розбазарювання нашої культурної спадщини українці нікому не пробачать. Сподіваємося.

З оцінкою Будинку Книги у Львові теж дуже цікава ситуація, адже її проведенням займалася Харківська фірма ТОВ «ВЕР-ТАС». Як ми вже зазначали, оцінювача було вибрано поза конкурсом, але це – ще не найцікавіше.

У 2019 році ТОВ «ВЕР-ТАС» було укладено з ПрАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України» 9 договорів на незалежну експертну оцінку майна. Дуже дивно, що договори укладаються з підприємством з Харкова, адже це не вигідно з точки зору логістики... Гаразд, чогось ми не враховуємо, але можемо припустити, що, певно, харківське ТОВ «ВЕР-ТАС» змогло запропонувати вигідніші умови для львівського замовника і тому його послуги користуються таким попитом у ПРАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України».

Але нашу цікавість збудив інший факт – щодо підрядника. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ «ВЕР-ТАС» є Олександр Євгенович Марюхніч (зареєстрований в місті Карлівка Полтавської області). До слова, Олександр Євгенович є керівником Аграрної біржі, яка у статусі недержавної власності має засновником Кабінет Міністрів України зі статутним капіталом в 36 мільйонів гривень.

Ми, як і ви, шановні громадяни-платники податків, дуже здивовані таким збігом обставин! ПрАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України» укладає договори з підрядником, власник якого фактично керує підприємством, що перебуває у 100 % власності держави в особі Кабінету міністрів України! Дивні діла твої, владо. Хоча, хто ж і підтримає своїх людей, як не свої люди?

Повертаючись до концепції управління ПрАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України» та її розвитку, слід зазначити, що Тарас Кузьмич та Роман Опімах з початку 2020 року взялися за «великий розпродаж» активів підконтрольних підприємств. Це фішка сьогодення – усі корупційні схеми велично іменувати «великими».

Подивимося на заявку на продаж нерухомого майна ПРАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України», згідно з якою підприємство планувало продати нерухомість у Львівській, Закарпатській і Полтавській областях. Загалом на продаж було включено 7 об'єктів нерухомості. І це лише одна заявка з реалізованих у 2020 році! Скільки нерухомості було продано в період пандемії, коли її вартість різко впала? Відповідь на ці питання можуть дати лише Тарас Кузьмич та Роман Опімах. Ну-ну.

Але і на цьому цікаві події навколо ПрАТ «НАК «Надра України» кінця не добігають

Як повідомляли «Наші Гроші», ПрАТ «НАК «Надра України» 22 жовтня уклало угоду з ТОВ «Саміт Моторз Україна» про закупівлю автомобіля за 1,16 млн. грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 19 листопада до НАК мав надійти легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 Comfort (GDJ150L-GKTEYX 42 Z4) 2020 року випуску. Позашляховик з дизельним двигуном D-4D об’ємом 2,8 л і шестиступеневою автоматичною коробкою передач був конче необхідним для «підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах». Інші деталі фаршу Ленд Крузера невідомі.

Хіба що оце – у салонах такий Land Cruiser Prado 150 Comfort коштує 1,20-1,25 млн. грн. Комплектація Comfort має круїз-контроль, клімат-контроль, системи активної безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, захисні шторки, електропривод бокових дзеркал, систему допомоги старту на підйомі, систему допомоги під час руху згори, систему допомоги під час паркування із камерою заднього виду, шкіряне кермо, аудіосистему з дев’ятьма динаміками тощо. Ясен пеньок, яка геологія без дев´яти колонок акустики?!

Закупівлю провели без торгів, опублікувавши тільки звіт про укладений договір. При цьому замовник у публікації зазначив, що він насправді не є замовником у контексті закону «Про публічні закупівлі». Однак всі інші закупівлі за різними процедурами він проводив як «замовник з окремих сфер господарювання». Замовники з окремих сфер господарювання мають проводити відкриті торги, коли вартість закупівлі товарів перевищує 1 млн грн.

Під дію закону «Про публічні закупівлі» могла б не підпадати закупівля на грантові або кредитні кошти, але ніяких даних про фінансування у звіті та планах закупівель немає.

Держкомпанія «Надра України», якою керує Тарас Кузьмич, належить Державній службі геології та надр зі сфери управління Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів.

Цікаво, чи входить купівля даного автомобіля в стратегію відновлення потенціалу дочірніх підприємств та розвитку мінерально-ресурсної бази ПрАТ «НАК «Надра України»?

До речі, ми ледве не забули зазначити ще один факт з останньої декларації Тараса Кузьмича. У своїй декларації за 2018 рік Тарас Кузьмич вказував, що володіє автомобілем BMW X6 2011 року випуску, проте в декларації за 2019 рік родина Тараса Кузьмича залишилася без автомобільного транспорту. А родина немала: дружина та троє дітей (не рахуючи маму, котру він сором'язливо уникає назвати в декларації, маючи з нею квартири в одному будинку в Києві). Маршрутки? Громадський транспорт? Метро? Велосипеди?

Отже, на нашу думку, досить дивною видається стратегія розвитку ПрАТ «НАК «Надра України» у її викладі керівником Тарасом Олександровичем Кузьмичом. Слід зауважити, що ДП «Західукргеологія», порятунком якого так пишається пан Тарас (хвалиться, що домігся погашення заборгованості по заробітній платі та частини іншої заборгованості), продовжує втрачати виручку та державні закупівлі, обсяги яких було нарощено у 2017-2018 роках.

Ще хочемо зазначити про ДП «Полтавнафтогазгеологія», яке наразі перебуває у стані припинення, триває процедура банкрутства підприємства.

На сьогодні підприємство має мільйонні борги по заробітній платі перед працівниками та податковий борг понад 21 мільйон гривень.

До такого стану підприємство доводилося роками, чому сприяли як колишнє, так і нинішнє керівництво Держгеонадр. Роками Ставицькі, Злочевські, Пінчуки, Ахметови, Кузьмичі та Опімахи доводили найприбутковіше підприємство в структурі ПрАТ «НАК Надра України» до банкрутства.

Саме на Полтавщині підприємство мало розвинену матеріально-технічну базу, оскільки Полтавщина є найбільшим регіоном України за запасами нафти та газу.

Проте, на сьогодні матеріальна база підприємства частково розпродана (не без участі олігарха Злочевського та його групи компаній «Burisma») і продовжує розпродуватися далі.

Це все робиться за обставин, коли підприємство має десятки мільйонів боргів і перебуває в процедурі банкрутства! Але гроші, виручені від продажу майна підприємства, зникають у невідомому напрямку. Ми не бачимо погашення боргів із заробітної плати перед працівниками підприємства та державою, а майно підприємства реалізують за заниженими цінами «потрібним людям».

А от покупку нерухомості родиною Кузьмича ми всі бачимо, якбачимо і придбання дорого автомобіля ПрАТ «НАК «Надра України».

Якою буде подальша доля підприємств, невідомо. Залишається сподіватися на його збереження. Проте тенденція – явно негативна, і ми не бачимо відновлення потенціалу дочірніх підприємств та розвитку мінерально-ресурсної бази важливої державної компанії. Можливо, ми сліпі, і не помічаємо пріоритетів у роботі Тараса Кузьмича?

Визнаємо, головне – щоби він їх сам бачив. Саме з оцим у пана топа є проблеми.

Не зважаючи на десятки мільйонів боргів Державної компанії перед працівниками та бюджетом, ми бачимо куди йдуть кошти підприємства. Не зважаючи на борги державного підприємства “Надра України” поліпшує своє майнове становище лише родина Тараса Кузьмич, роблячи собі подарунки під ялинку у вигляді дорогої нерухомості та купуючи автомобілі "для підприємства" за більш ніж мільйон гривень.

Можливо, Тарас Кузьмич поводить себе так зухвало через близькі (з його слів) стосунки з Іваном Бакановим, проте це не убезпечить його від народної любові Українців...

Ми хочемо привітати Тараса Кузьмича з Новим 2021 роком та побажати йому в прийдешньому році, за рахунок нароту, поліпшити свій майновий стан, вдало користуючись нігілізмом правової системи України.