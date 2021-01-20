Мы уже знакомили Вас с новой главой Госпродпотребслужбы Украины Владиславой Магалецкой (Рутицкая). Теперь мы бы хотели познакомить Вас с реформой, которую анонсировала глава службы

Об этом говорится в материале Вестей.

Как стало известно, 20 ноября Владислава Маглецкая дала пафосное интервью известному интернет-изданию "Новое время" под названием "Smart–реформы для системы: сделай или проиграй".

В указанном интервью новая руководитель рассказала общественности об основных проблемах в системе Госпродпотребслужбы, которые она, проведя детальный аудит и анализ, успела увидеть. И основные пути решения этих проблем.

Остановимся на основных проблемах Госпродпотребслужбы, которые озвучила Магалецкая для издания "НВ":

в Госпродпотребслужбе катастрофически не хватает профессиональных, адекватных и ответственных специалистов;

в Госпродпотребслужбе катастрофически низкие зарплаты (чуть более 6 тысяч гривен);

есть результат двух предыдущих проблем – это коррумпированность системы Госпродпотребслужбы, которая сейчас с ее слов представляет собой "социализм с коррупционным лицом".

Также в своем интервью Магалецкая рассказывает о возможных мероприятиях, которые необходимо сделать для выхода из сложившееся тяжёлой ситуации в Госпродпотребслужбе– это проведения комплекса мероприятий по диджитализации всех процессов в Госпродпотребслужбе.

А теперь давайте разберемся, в чем же заключаются у Магалецкой мероприятия по диджитализации всех процессов в Госпродпотребслужбе, которые помогут побороть сложившийся там "социализм с коррупционным лицом".

Самое первый шаг это подобрать, а лучше прислушаться к совету своих старших товарищей-покровителей, и взять у них толкового профессионала – кадровика.

И вот результат. Разрешите Вам представить – такая себе никому неизвестная Романенко Ирина Петровна – нынешняя тайная помощница Магалецкой по всем кадровым и другим вопросам в Госпродпотребслужбе.

Нам стало интересно, кто же такая эта таинственная Ирина Романенко, которая, не имея никакого отношения к Госпродпотребслужбе, осуществляет активное руководство практически всей деятельностью государственного органа, правда только из непонятных бэк-офисов и дорогих ресторанов.

На наше удивление ответ оказался очень простой – эта эффектная блондинка оказалась любительницей езды на дорогих люксовых автомобилях, среди которых оказался MERCEDES-BENZ C220D с госномером АА7347РК. Также, госпожа Ирина Романенко оказалась мамой некой 26-летней красавицы Анастасии Романенко.

А теперь внимание, как вы думаете, кому принадлежит автомобиль MERCEDES-BENZ C220D с госномером АА7347РК? И кто такая 26-летняя красавица Анастасия Романенко?

Как оказалось автомобиль MERCEDES-BENZ C220D с госномером АА7347РК принадлежит экс-первому заместителю Главы Офиса Президента Украины, а ныне помощнику Президента Украины Зеленского – Сергею Трофимову.

А Анастасия Романенко – его любимая супруга. А Ирина Петровна Романенко – его теща, которой он поручил негласно присматривать за Магалецкой и помогать ей во всех вопросах по "диджитализации" особых процессов в Госпродпотребслужбе.

Казалось бы, ничего плохого в этом нет – помощник шестого Президента Украины Владимира Зеленского попросил свою тещу помочь руководителю Госпродпотребслужбы провести эффектную Smart-реформу госоргана и искоренить коррупцию.

Но какое у нас было разочарование, когда мы узнали, в чем же в действительности заключается суть этой Smart-реформы и диджитализации Госпродпотребслужбы.

Все банально просто и примитивно – назначение на ключевые должности в Госпродпотребслужбе исключительно подконтрольных людям Трофимова лиц, которые за очень короткое время сумели бы организовать в системе госоргана коррупционные механизмы поборов с импортеров продовольственной группы товаров.

Вот и решение второй проблемы, озвученной Магалецкой в своем интервью – зарплаты некоторых вновь назначенных чиновников Госпродпотребслужбы, которые будут исполнителями коррупционных механизмов, существенно увеличится за счет полученных взяток.

Как подтверждение написанного представляем фото одного из документов, которые готовят потенциальные кандидаты на назначения перед собеседованием у тайного кадровика Магалецкой – Ирины Петровны Романенко.

Из анализа этого документа мы видим, что будущий чиновник готовится "обилечивать" еле выживающих во время пандемии коммерсантов-импортеров фруктов и получать от них долларовую "благодарность".

Вот и вся Smart-реформа и диджитализация на лицо. Стремительно возвращаемся во времена смотрящих и Януковича.

Итак, мы очень коротко рассказали, как Офис Президента во главе с Трофимовым и вместе с Магалецкой хотят построить схему "заработка" денег с импортеров овощей, фруктов, цитрусовых.

К получению денег с экспортеров зерновых Магалецкая фактически уже приступила, но только уже с другими людьми из окружения Офиса Президента.

А именно - во главе с бывшим работником Генеральной прокуратуры и прокуратуры Луганской области Горан Вадимом Аркадьевичем, который как прокурор осуществлял надзор за деятельностью Государственной налоговой администрации во времена Януковича.

В следующей публикации мы расскажем как муж Магалецкой Константин помогает ей формировать коррупционные кадры, как Горан расставляет свои кадры из налоговиков в Госпотребслужбе, в том числе Киевской, Одесской и других областях. В каких схемах задействована фумигационная компания "АРИДИС" и ее руководство, кому и как поручен сбор денег с ветеринарного направления при импорте, экспорте мяса, курицы, рыбы, кормов, вакцин и т.д.

Очень надеемся, что и Магалецкая и Трофимов со своим окружением, Горан и другие дадут нам интервью или согласятся поучаствовать в дебатах на одном из телеканалов.

Также мы сейчас изучаем не менее интересные факты деятельности Магалецкой и ее помощников по организации коррупционных схем, и их взаимодействия по внедрению с другими, не менее одиозными представителями силовых структур.

P.S. Еще, хотим дать один совет господину Трофимову – если кто-нибудь после нашей публикации будет Вас обвинять в причастности к организации коррупционных механизмов в структуре Госпродпотребслужбы, ссылайтесь на Магалецкую. Говорите, что к этому не причастны и даже не знаете как расшифровывается Госпродпотребслужба. А если кто - то спросит – а что же там делает Ваша теща? Говорите, что это сугубо ее личное дело.