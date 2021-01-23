Антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции Украины поставила точку в вопросе претензий компании "Спецбуд-Монолит", которую связывают с застройщиками Владой Молчановой и Раймондасом Туменасом

Комиссия пришла к выводу, что инициированное представителями этой компании внесение изменений в реестр права собственности на один из павильонов рынка "Столичный" и последующая "перепродажа" этого объекта – незаконны, пишет Обозреватель. В частности, из-за того, что на эту недвижимость в рамках судебного спора между "Спецбуд-Монолитом" и рынком "Столичный" было наложено судебное обременение. И до решения дела по сути с ним запрещено было производить любые действия.

Комиссия при Минюсте отменила внесенные госрегистратором изменения в госреестр собственности и лишила причастных к этой махинации регистраторов доступа к электронной системе.

Это решение, которое полностью соответствует действующему законодательству, членам антирейдерской комиссии пришлось принимать в условиях жесткого психологического прессинга. Ведь к этой истории "внезапно" проявили жгучий интерес отдельные радикальные организации, которые, под прикрытием патриотических лозунгов вышли на пикет под Минюст. И требовали фактически легализовать незаконные действия, совершенные в интересах "Спецбуд-Монолита" и стоящих за ним лиц.

В чем суть конфликта и почему на рынке уверены, что все происходящее – дело рук миноритарного акционера Влады Молчановой, ее бизнес-партнера Раймондаса Туменаса и народного депутата, а в прошлом – ресторатора Николая Тищенко, Обозреватель расспросил у заместителя директора рынка "Столичный" по работе с арендаторами Дмитрия Долгушевского.

– Дмитрий, антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции встала на сторону рынка "Столичный" в конфликте с компанией "Спецбуд-Монолит". Это решение стало ожидаемым, ведь в нем, по факту, соблюдены все нормы действующего законодательства. И, наверное, тот факт, что решение было принято в условиях психологического воздействия на членов комиссии со стороны улицы – это лишнее подтверждение его законности. Расскажите, в чем суть претензий к рынку со стороны "Спецбуд-Монолита" и о каких многомиллионных долгах рынка перед этой компанией они говорят?

– Еще 18 ноября 2015 года три частные компании – "Спецбуд-Монолит", которую ассоциируют с Владой Молчановой, "Аренпи Групп" и "Шувар" предоставили рынку "Столичный" финансовую помощь. Деньги рынку нужны были якобы для того, чтобы закрыть кредитную линию перед банком, который на тот момент уже был банкротом. Перед инвесторами предприятия стояла цель не допустить, чтобы этот кредитный портфель был перепродан. Кредитные портфели у обанкротившихся банков, как правило, выкупаются с огромным дисконтом – до 90%. В то время, как наши оппоненты убеждают нас, что этот кредитный портфель был продан за полную стоимость.

К слову, как выяснилось, мажоритарный собственник вообще не знал о сложившейся ситуации. Хотя если бы от него не скрыли тот факт, что предприятие нуждается в перекредитовании, он бы тоже поучаствовал в программе выкупа этого кредита. При условии, разумеется, что долг был – а в этом как раз есть огромные сомнения.

В результате, с подачи миноритарного владельца было принято решение перекредитоваться "у своих".

Эта якобы финансовая помощь была оформлена договором целевого займа предприятию "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" в размере 42 миллионов гривен. При этом в этом договоре было четко прописано, что этот займ – беспроцентный. Ведь ссужать деньги под проценты имеет право только организация, имеющая финансовую лицензию, а за нарушение этой нормы предусмотрена уголовная ответственность.

– Деньги все три компании давали в равных долях?

– Нет. От "Спецбуд-Монолита" рынок получил 21 млн. грн, от "Шувара" - 10,5 млн грн, еще 10,5 млн - от "Аренби Групп".

И рынок исправно возвращал полученные средства миноритарным акционерам вплоть до декабря 2019 года, когда кредит был полностью погашен.

Тут-то и выяснилось, что "беспроцентный" кредит оказался не таким уж и беспроцентным. Часть выплаченных рынком денег кредиторы вывели в счет уплаты процентов. Ставка по "беспроцентному" договору займа составила 24%. Таким образом, за период с декабря 2015 по октябрь 2019 года компания "Спецбуд-Монолит", к примеру, отдав 21 миллион, получила 25 млн 728 тысяч 347 грн. То есть почти на 5 млн грн больше. Похожая история – и с другими двумя компаниями. "Шувар" - это известный львовский рынок - давал рынку "Столичный" 10,5 млн грн помощи. В свою очередь, наше предприятие выплатило ему, на данный момент, 11 млн 820 тысяч 476 гривен. Почти на 2 млн грн больше.

И сейчас "Спецбуд-Монолит" еще и пытается в счет этого якобы не погашенного долга признать за собой право собственности на павильон "Овощи-Фрукты".

Именно поэтому мы вынуждены были снова обратиться в антирейдерскую комиссию при Министерстве юстиции Украины. Наш вопрос эта комиссия рассматривала 21 января, в 10 часов.

– Так вот за что в отдельных СМИ досталось министру юстиции Малюське – за работу комиссии… Какое решение она приняла, к слову?

– Абсолютно ожидаемое. Антирейдерская комиссия при Минюсте встала на нашу сторону. Свое решение она обнародовала утром 23 января. Этим решением комиссия подтвердила: государственный регистратор из смт Чабаны не имел права вносить изменения в реестр права собственности относительно имущества рынка "Столичный". Ведь проводить с этим имуществом любые действия было прямо запрещено судом.

– Есть ли у вас доказательства неправомерного выведения средств из предприятия в качестве процентов по "беспроцентному" целевому займу?

– Безусловно. Они не имели права выводить деньги под видом процентов – но делали это. Все эти проводки у нас есть. Бухгалтерия – суровая наука. Здесь все сохраняется. И проводки, и договора, по которым выводились эти деньги, которые были подписаны предыдущей администрацией… Все это у нас есть.

– Чего конкретно требует "Спецбуд-Монолит"?

– Возврата всей суммы займа в полном объеме. Хотя у нас есть подтверждение, что мы выплатили больше, чем брали. Хотя не имели права, как предприятие, этого делать. Но они, пользуясь благосклонностью прежней администрации, выводили деньги в большем объеме. И когда госпожа Молчанова дает интервью и заявляет, что до 2019 года она не имела никакого отношения к рынку – это, мягко говоря, неправда. Есть видеозаписи ее участия в комиссиях по аудиторской проверке предприятия. Есть подписанные ею документы. Есть документы с подписью ее представителя Павла Герцога. Поэтому отрицать свое участие во всех этих махинациях с ее стороны глупо. Равно так же, как и говорить, что она стала иметь отношение к рынку лишь с 2019 года.

– А что с павильоном, на который претендует "Спецбуд-Монолит"?

– Павильон А6 он у нас называется. Мы считаем эти претензии незаконными, поскольку наше предприятие на данный момент выполнило все свои обязательства перед кредиторами. И погасило долг. Хотя некоторые предприятия – такие, как "Спецбуд-Монолит", - судятся с нами и добиваются признания права собственности на этот объект недвижимости за собой через белоцерковские суды, подключая регистраторов из смт Чабаны… Хотя мы все понимаем, почему решения по поводу имущества, которое находится в Киеве, принимают суды в Белой Церкви, Макарове или в Луганской области (слава богу, хоть на свободной территории, не дошли еще до того, чтобы подделывать решения каких-то других судов). Да и регистраторов наши оппоненты привлекают то с Чабанов, то с Тернопольской области. Оттуда, где можно воспользоваться низкими зарплатами у людей – и соблазнив их какими-то коррупционными связями, добиться нужной для себя регистрации в электронном реестре.

Но мы, администрация рынка "Столичный", действуем исключительно в рамках действующего законодательства, в правовом поле, обращаемся в антирейдерскую комиссию. И, к счастью, антирейдерская комиссия замечает мошеннические моменты в действиях некоторых лиц и отменяет эти регистрационные действия.

К слову, как я уже говорил, "Спецбуд-Монолит" кредитовал рынок "Столичный" в 2015 году на 21 млн.грн. По состоянию на 1 июня 2019 года, по их мнению, задолженность составляла 10 млн 625 тысяч гривен. Грубо говоря, половина от изначальной суммы. При этом средняя оценочная стоимость объекта недвижимости, на который они претендуют, павильона, который был заложен "Спецбуд-Монолиту" составляет 302 миллиона 848 тысяч гривен.

Так что – игра стоит свеч.

– С другими кредиторами у рынка "Столичный" есть какие-либо разногласия?

– Другие кредиторы ведут с нами диалог. Они соглашаются полностью с тем, что деньги им выплачены в полном объеме, никаких претензий с их стороны нет. Как нет, насколько мне известно, и каких-либо судебных процессов между рынком и этими компаниями.

Агрессивно себя ведет только предприятие, связанное с Владой Молчановой.

– А что юристы говорят по поводу перспектив судебных разборок, учитывая, что рынок "Столичный" располагает документальными доказательствами того, что займ был беспроцентный?

– Юристы считают претензии "Спецбуд-Монолита" и суды по этому поводу бесперспективными. Но мы же видим, что находятся суды вроде белоцерковского, где нашим оппонентам удается получить на руки решение о признании права собственности. И хотя относительно права собственности споры должны рассматриваться в судах по месту нахождения имущества – в Белой Церкви или в Макарове, похоже, некоторым судьям виднее. Они не используют императивные нормы права. Видимо, считают свое мнение высшим законом. И выносят решения, не имеющие ничего общего ни с действующим законодательством, ни с Законом в широком понимании этого слова.

– Связываете ли вы последний всплеск активности в информационном поле с тем, что, возможно, вашим визави уже заранее было известно о том, какое решениебудет принято этой комиссией?

– Естественно. У них же тоже юристы есть. И они точно знают, что их действия бесперспективны. Они лоббируют какие-то решения, которые существуют один, два, три дня максимум, исключительно чтобы дать время для физического захвата объекта или других рейдерских действий.

Но сами эти процессы - они бесперспективны абсолютно. И я не понимаю, чем руководствуются люди, принимая такие решения, исполняя или пытаясь их исполнить. Ведь не только юристы, но и многие представители украинского бизнеса – они просто в шоке от происходящего. Потому что видят, что в Украине право собственности – основополагающее право в здоровом обществе и правовом государстве – не защищено вообще.

Но в этом случае у наших оппонентов, повторюсь, шансов нет. Ведь то, что они делают, это чистое мошенничество! Мы обжалуем решение Белоцерковского суда в аппеляции. И я уверен: оно будет отменено.

– Если перспектив выиграть спор в законном порядке у ваших оппонентов нет и они, как вы говорите, об этом знают – зачем им понадобилось упомянутое решение суда? Вы ожидаете попыток физического захвата рынка?

– Физический захват – безусловно, возможен. Других объяснений я просто не вижу. Более того, мы знаем, что велись переговоры даже с правоохранительными органами, чтобы они поддержали этот беспредел, сопровождали рейдеров. Но, слава богу, правоохранители у нас здравомыслящие и понимают, о чем речь идет. И чем чреваты попытки физического захвата предприятия, на котором только посетителей десятки тысяч находятся.

– Как эти события отразились на настроениях арендаторов рынка? Какова сейчас атмосфера на "Столичном"?

– Атмосфра – напряженная. Как профильный заместитель, я непосредственно веду диалог с основными нашими крупными арендаторами. И вынужден их успокаивать. Настроения у арендаторов разные, но многие из них нас всячески поддерживают, предлагают своих юристов, говорят, что готовы даже, в случае необходимости, выйти на протесты… Но мы эти порывы сдерживаем. Считаем, что это не наши методы. Мы глубоко убеждены в своей правоте, поэтому надеемся на поддержку правоохранительных органов исключительно в рамках закона, надеемся на антирейдерскую комиссию и смотрим смело в наше светлое будущее.

– Планирует ли администрация рынка как-то реагировать в юридической плоскости на публикации, где вас обзывают рейдерами и очерняют?

– Конечно. Мы прорабатываем с юристами все вопросы относительно привлечения к ответственности за распространение недостоверной информации. Юридически прорабатываем эти моменты. Все это впереди. Просто мы не инициируем самостоятельно это. Мы, грубо говоря, реагируем на беспредел со стороны наших оппонентов.

– То есть защищать свою деловую репутацию рынок "Столичный" таки будет в судах?

– Безусловно. Мы сейчас и материальную сторону возмещения убытков просчитываем, прорабатываем этот момент. И обязательно предадим огласке все наши действия. Все еще впереди.