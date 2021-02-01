Бытует мнение, что все на свете имеет предел, кроме глупости человеческой. Согласен, но добавил бы еще жадность, которая порой затмевает все.

Но к фактам — скандальным и красноречивым, пишет Политрада.

В период аннексии Крыма украинские структуры избавлялись от своей недвижимости на полуострове. В том числе, и УкрСиббанк — украинский банк, принадлежащий французской BNP PARIBAS GROUP. Покупали такую собственность те, кто привык в любых условиях действовать легально. Таким оказался российский бизнесмен Александр Венидиктов, в свое время учившийся в Киеве. Его персона значения для нас не имеет, важно, что стороны согласились оформить сделку по приобретению крымских помещений УкрСиббанка по украинским нормам.

Поначалу условия сделки выполнялись, потом дело забуксовало. Стороны долго обменивались бюрократическими письмами, в конце концов поняли, что придется судиться.

Вот тут-то и начинается фантасмагория, которая побудила к написанию материала.

Покупатель хотел, чтобы суды прошли в Украине, как предписывает наш закон. В крайнем случае, во Франции, где расположен владелец УкрСиббанка (хотя это весьма затратно). А вот продавец, то есть, УкрСиббанк, вдруг решил судиться на территории аннексированного Крыма!

Украинский банк, принадлежащий известной французской банковской группе, через адвокатское объединение «КПД Консалтинг» фактически выдал доверенность на представление своих интересов в суде некоей юристке Евгении Завацкой из Крыма. Которая, как следует из заявления в Генпрокуратуру, одновременно имеет и паспорт Украины, и паспорт РФ, представляясь в Украине украинкой, а в России — россиянкой. И эта двуликая юристка от имени УкрСиббанка активно участвует в арбитражных судах Севастополя и Симферополя. Где не действуют законы Украины, а любое решение считается юридическим никчемным. Причем, госпошлину за все это платит компания ООО «Дельта-М», зарегистрированная в Москве!

Вот такой вот патриотизм наизнанку.

Как по мне, налицо явные признаки мошенничества, которое точно сработает против Украины. Мы же понимаем, что вне зависимости от решения непризнанных крымских судов, украинский банк не сможет полноценно распоряжаться своим имуществом в Крыму. Зато может угодить под антироссийские санкции — только представьте гогот российских пропагандистов по этому поводу.

Почему это происходит? Вариант один: нечистоплотные деятели в Крыму, которые занимались схематозом при Украине, затем, чтобы продолжить схематоз, переметнулись к России, намерены под шумок загрести лакомую спорную недвижимость. Вопрос только в том, насколько в теме (и в доле?) нынешнее руководство УкрСиббанка. И почему ему плевать, что такой циничный подход бьет, в том числе, по международному имиджу Украины и Франции как участников «нормандского процесса».

Представитель покупателя написал письмо в Национальный банк Украины с просьбой разобраться. Получил отписку, что суда в Крыму быть не может, потому такого абсурда не может быть в принципе. Судя по всему, Нацбанк ограничился телефонной проверкой в одесском стиле: «Так вы таки да?» и ответом «Да ни Боже мой». Но суды-то идут! А УкрСиббанк в прошлом году провел оценку стоимости своих объектов в Крыму, хотя такие действия прямо запрещены украинским законом.

Короче, Кафка пропеллером крутится в гробу.

Тогда последовало обращение в нашу Генпрокуратуру с призывом дать правовую оценку действиям украинских схемщиков, затащивших рассмотрение украинской операции купли-продажи в крымское судилище. Но Генпрокуратура, видимо, офигела от брутальности сюжета, потому что молчит и не шевелится.

Закладывать кирпичом входы в наш УкрСиббанк, как отдельные деятели боролись у нас с российским Сбербанком, считаю провокационной тупостью. И если Генпрокуратура и СБУ срочно не проснутся, то восстанавливать здравый смысл придется, очевидно, Франции, которая способна одернуть свои заигравшиеся бизнес-структуры. А вот Украина, увы, будет выглядеть несостоятельной.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог