Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запро- вадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна плат- форма - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відпо- відальністю строком на 5 років. Йдеться про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Новий Формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "Новини 24 години", ТОВ "Нові комунікації», передає Знай.юа з посиланням на Антикор.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/720789.html

Тим часом по всій країні представники ОПЗЖ збирають людей до Київа для проведення мітингів. За нашою інформацією плідно допомогає у цьому команда Губернатора Сумської обласної адміністрації Василя Хоми.

Йому 54 роки, за фахом - юрист. Хома В.В. - колишній заступник голови Харківської ОДА. Працював разом з Михайлом Добкіним. Також він був заступни- ком голови цієї ж ОДА Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат облдержад- міністрації та був заступником голови харківського осередку "Партії регіонів". У 2014 році він звільнився.

https://news.24tv.ua/ru/vasilij-homa-novyj-predsedatel-sumskoj-oga-chto-novosti- sumy_n1467328/amp

23 листопада 2020 року призначили Хому Василя Васильовича головою Сумської обласної державної адміністрації. Але ж з його стрічки в ФБ ми бачимо що Російська риторика в нього домінує.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509/2020#Text

Першим кроком новий очільник Сумської ОДА Хома після призначення прий- шов по “благословіння” до митрополита УПЦ МП Євлогія. Звісно цей дивний вчинок чиновника, який є представником Володимир Зеленський на прикордонній з Росією Сумщині, міг лишитися не поміченим, але факт зустрічі на власному офіційному сайті засвідчили представники Московського Патріархату на Сумщині. Знаково, що жо- ден представник влади не прихо- див на зустріч до Євлогія з 2014 року після початку російської агресії проти України, а пан Ва- силь Хома порушив цей бойкот релігійної організації з духов- ним центром у країні агресорі - Російській Федерації.

https://novynarnia.com/2020/12/07/novyj-ochilnyk-sumskoyi-oda/

Наступними кроками Представником президента в Сумській області було створення коаліції з ОПзЖ. За його ініціативою заступником голови в Обласній раді обрано Олександра Стрельченка, постійного соратника і функціонера партії «Регіонів», «Опозиційний блок», «ОПзЖ»

Підбір людей для роботи в області по реалізації політики Президента Воло- димира Зеленського, Губернатор вирішив здійснити по принципу «Краще а ніж функціонери партії ОПзЖ – реалізувати турботу Президента за громадянами не може ніхто».

Жидков Костянтин -Тісно повязаний з кримінальним світом Харківської обл.

Офіційний радник Василя Хоми, «гаманець Хоми», Майбутній перший заступник Сумської ОДА. Деталі про Жидкова

Тут

https://t.me/sheptoon/9258

Мовчан Олексій – кандидат в заступники голови Сумської ОДА. З 2005 року - член Партії регіонів. З жовтня 2010 року - голова Сумської міської організації Партії регіонів. 2006-2012 рр. - депутат Сумської міськради V і VI скликань.

Максим Гузенко- для успішної роботи в Сумській області ставленик Прези- дента не забув потоваришуватися з місцевою елітою, Депутатом мажоритарщи- ком від партії «Слуга Народу». Але ж ця командна робота ґрунтується також на

«кришуванні» Губернатором питань «по землі» вказаного в Депутата в його аг- рарному не зовсім законному бізнесі.

https://www.capital.ua/ru/news/151290-sluga-naroda-maksim-guzenko-zarabatyvaet- desyatki-millionov-griven-na-besplatnoy-arende-zemli-v-sumskoy-oblasti

Юрій Чмирь- Керівник ОПЗЖ у Сумській обл. Ця людина є навіть більше чим член команди Губернатора сумської області. Юрій Чмирь наставник і парт- нер.

Про цю людину ви можете ознайомитися за посиланням https://antikor.com.ua/articles/205432-jurij_chmyrj._hivee_vseh_hivyh

В цій історії також є гарна новина для сумчан, але з гірким присмаком про- блеми корупції для всієї держави. Міністерство Розвитку громад та територій України в Сумську область виділило близько 200 мільйонів гривень. Частина коштів, а саме 82 мільйони було виділено на будівництво полігону для складу- вання твердих побутових відходів на території Сумського району. https://www.dzo.com.ua/tenders/9202110

Як нам стало відомо такого шансу на освоєння бюджетних коштів та поси- лення співпраці з ОПзЖ, представник Президента Хома В.В. не зміг пропустити. Губернатор доручив своєму раднику, а можливо в швидкому часі і першому

заступнику, Жидкову Костянтину разом з заступником голови Обласної ради Олександром Стрельченко (ОПзЖ) супроводжувати даний кейс.

Вже пророблена титанічна робота, узгоджено проект з мером міста Суми, в тіс- ній співпраці з керівником Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради підготовлено тендер, з заздалегідь прописа- ними умовами під одну із компаній Асоціації «Будівельних підприємств». (https://opendatabot.ua/c/38137018), головою якої є Жиленко Віталій Миколайо- вич, депутат міської ради від партії ОПзЖ, керівник депутатської групи. Віталій часто фігурує в антикорупційних розслідуваннях, пов’язаних з тендерними махі- націями під час будівельних робіт в сумах. https://opendatabot.ua/c/38137018

Отже добра справа для розвитку сумської громади може стати добрим дже- релом збагачення зазначених можновладців під пильним керівництвом міцного господарника і тепер губернатора Сумщини Хоми В.В., який встановив розмір 40% відкату від суми тендеру.

Отже, в кінці статті ми хочемо задатися питанням чому Президент Воло- димир Зеленський йде на непопулярні кроки для лідера демократичної держави вводячи санкції проти засобів масової інформації, що є пропагандиськими дже- релами симпатиків та функціонерів Російської політики в Україні, а його пред- ставник в Сумській області і керівник одного прикордонного регіону Хома Ва- силь Васильович повністю здає інтереси держави від російський вплив. Це про- ста нажива на спільному з ОПзЖ розкраданні бюджетних коштів чи значно більше- і входить пряму компетенцію контррозвідувального захисту держави ор- ганів СБУ.