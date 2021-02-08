Суд признал чиновника Минэкологии виновным в коррупционном правонарушении. Дело, которое мы расследовали почти год, закончилась.

Соломенский районный суд г. Киева наконец завершил рассмотрение дела об административном правонарушении, поступившее от Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по заявлению GreenPost о привлечении к административной ответственности Марины Тищенковой, работающей на должности директора Департамента экологической оценки и контроля Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, и признал ее виновной.

Напомним, что чиновница попала в поле зрения правоохранителей и СМИ в начале 2020 года, побив общеукраинские рекорды по количеству протоколов о коррупции, выданных на руки одному лицу. В общем ей было вручено 34 протокола об административном правонарушении, связанное с коррупцией. За это время было проведено более 10 судебных заседаний по делу.

Правоохранители заинтересовались чиновницей, когда несколько десятков украинских предприятий различной формы собственности начали массово жаловаться на невозможность получить вовремя выводы по оценке воздействия на окружающую среду.

Новые экологические выводы Украина обязалась выдавать, адаптируясь к нормам законодательства Западной Европы и выполняя Соглашение об ассоциации с ЕС.

Для реального сектора экономики такая задержка выдачи документов означает ни что иное, как угрозу потерять активы и невозможность дальнейшего развития, ведь документ — в перечне обязательных для получения других разрешительных документов для ведения предпринимательской деятельности, например, реконструкции, которая может касаться расширения производства и создания рабочих мест.

Собственно закон «Об оценке воздействия на окружающую среду» устанавливает четкие сроки прохождения процедуры, а задержка выдачи хотя бы на день — считается нарушением.

В случае с Мариной Тищенковой задержки были значительно длиннее. Этот факт подтвердил и Соломенский районный суд, где рассматривалось дело по представлению Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, суд установил, в частности, что в Едином реестре оценки воздействия на окружающую среду действительно выявлены нарушения сроков опубликования отчетов об общественном обсуждении и заключений об оценке воздействия на окружающую среду для Общества с ограниченной ответственностью «ДВ Нефтегазодобывающая компания», ГП «Житомирский лесхоз», ГП «Городницкое лесное хозяйство», ЗАО «Запорожогнеупор», ООО «Украинская буровая компания», ООО «Глуховский карьер кварцитов», ЗАО «Днепровский металлургический комбинат», ООО «Доназовкомплект», КП «Харьковские Тепловые сети», ООО ДТЭК «Добропольеуголь», ЗАО «Веско», ООО «Десна С Контракт», ООО «Торгово-производственная фирма Г.Арт», ГП «Переяслав-Хмельницкое лесное хозяйство».

Понимая всю ответственность и возможные последствия недобросовестного выполнения своих обязанностей, Марина Тищенкова и ее покровители пытались обвинить во всем рядовых специалистов упомянутого департамента.

В частности, именно этим людям чиновница пыталась инкриминировала недостаток опыта и задержку с обнародованием документов и представлением их на подпись.

Конечно, можно было бы поверить в это, если бы не тот факт, что сама Марина Тищенкова до прихода в Минэкологии была руководителем фирмы, которая оказывала услуги по подготовке проектной документации предприятиям (внимание!) для прохождения процедуры ОВД. Вряд ли при таких условиях она не знала о всей важности соблюдения сроков или не понимала особенности процесса.

Напомним, что за год министром Абрамовским не было проведено ни одного служебного расследования по поводу вышеупомянутых нарушений и не был отстранен от служебных обязанностей чиновник даже на время следствия. Более того, Марина Тищенкова еще и получила повышение. Это свидетельствует лишь о заинтересованности в коррупционных схемах и покрытии своей подчиненной министром.

ЦИТАТА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

«ОСОБА_1 виновна в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 172-9-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях в эпизодах по несвоевременному подписанию выводов по оценке воздействия на окружающую среду, указанных в протоколах об административных правонарушениях № 299, № 301, № 304, № 305, № 306, № 307, № 308, № 312, № 314, № 315, № 316, № 317, № 319, № 320 от 15.07.2020 г.».

Следовательно, суд признал Марину Тищенкову виновной в совершении админнарушения, связанного с коррупцией. Ждем действий со стороны действующего министра окружающей среды Романа Абрамовского, который в ответ на запрос GreenPost еще летом отметил, что «...при наличии решения суда Министерством будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Украины». Решение суда есть — ждем действий!

Сейчас на сайте Минэкологии висит объявление о наборе новых кадров в Департамент экологической оценки и контроля Минэкологии.

В частности, вакантные должности главного специалиста отдела стратегической экологической оценки, в полномочия которого будет входить организация и координация проведения СЭО и главного специалиста отдела оценки воздействия на окружающую среду, который должен обеспечивать реализацию процедуры ОВД, а именно: подготовку проектов заключений по ОВД, писем-отказов в выдаче вывода, отчетов об общественном обсуждении планируемой деятельности, ведение Единого реестра по оценке влияния на окружающую среду и тому подобное. К слову, министерство забыло указать, куда именно надо подавать документы.

Только вот с такими «руководителями» лучше обходить такие вакансии и быть безработным, чем выполнять роль «козла отпущения» в чьих-то кулуарных играх и манипуляциях ценой в миллионы гривен.